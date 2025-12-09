fot. materiały prasowe TVP

Rolnik szuka żony to kultowy już program telewizyjny emitowany przez Telewizję Polską od 2014 roku. To reality show jest oparte na brytyjskim formacie zatytułowanym Farmer Wants a Wife. W każdej edycji kilkoro rolników i rolniczek poszukuje swojej drugiej połówki. Uczestnicy prezentują się w krótkich wizytówkach, na podstawie których widzowie mogą wysyłać do nich listy. Rolnicy, którzy otrzymali największą liczbą zgłoszeń, mogą poznać wybrane przez siebie osoby podczas weekendu w eleganckim hotelu. Kandydaci i kandydatki, którzy najbardziej przypadli rolnikom i rolniczkom do gustu, są potem zapraszani na gospodarstwa. Tam przez tydzień poznają codzienne życie na wsi. Po tym czasie rolnicy wybierają osoby, z którymi chcą kontynuować znajomość. Od samego początku prowadzącą program jest Marta Manowska. Do tej pory widzowie mogli poznać bohaterów 12. edycji programu. Fani tego formatu z pewnością zastanawiają się, czy będzie on kontynuowany? Znamy odpowiedź.

Rolnik szuka żony z kolejną edycją

Choć emocje po finałowym odcinku ostatniej odsłony Rolnik szuka żony jeszcze nie opadły, to już wiadomo, że program doczeka się 13. edycji. Przypomnijmy, że w ostatniej udział wzięli: Barbara, Arkadiusz, Krzysztof, Gabriel i Roland. W finałowym epizodzie aż troje z nich potwierdziło, że są nadal w relacji z osobami, które napisały do nich listy. Basia kontynuuje znajomość z Mateuszem, Gabriel z Weroniką, a Arkadiusz z Julią. To, kto podąży ich śladem okaże się wkrótce. Pod koniec ostatniego epizodu wieńczącego 12. edycję Marta Manowska w towarzystwie uczestników ogłosiła:

A my w takim gronie zapraszamy was do 13. - mam nadzieję szczęśliwej edycji - "Rolnik szuka żony''.

Kolejna edycja programu Rolnik szuka żony zadebiutuje prawdopodobnie jesienią 2026 roku.