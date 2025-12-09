Reklama
Rolnik szuka żony doczeka się kolejnej edycji? Już wiadomo

12. edycja Rolnik szuka żony jakiś czas temu dobiegła końca. Czy będzie kolejna?
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe TVP
Rolnik szuka żony to kultowy już program telewizyjny emitowany przez Telewizję Polską od 2014 roku. To reality show jest oparte na brytyjskim formacie zatytułowanym Farmer Wants a Wife. W każdej edycji kilkoro rolników i rolniczek poszukuje swojej drugiej połówki. Uczestnicy prezentują się w krótkich wizytówkach, na podstawie których widzowie mogą wysyłać do nich listy. Rolnicy, którzy otrzymali największą liczbą zgłoszeń, mogą poznać wybrane przez siebie osoby podczas weekendu w eleganckim hotelu. Kandydaci i kandydatki, którzy najbardziej przypadli rolnikom i rolniczkom do gustu, są potem zapraszani na gospodarstwa. Tam przez tydzień poznają codzienne życie na wsi. Po tym czasie rolnicy wybierają osoby, z którymi chcą kontynuować znajomość. Od samego początku prowadzącą program jest Marta Manowska. Do tej pory widzowie mogli poznać bohaterów 12. edycji programu. Fani tego formatu z pewnością zastanawiają się, czy będzie on kontynuowany? Znamy odpowiedź.

Rolnik szuka żony z kolejną edycją

Choć emocje po finałowym odcinku ostatniej odsłony Rolnik szuka żony  jeszcze nie opadły, to już wiadomo, że program doczeka się 13. edycji. Przypomnijmy, że w ostatniej udział wzięli: Barbara, Arkadiusz, Krzysztof, Gabriel i Roland. W finałowym epizodzie aż troje z nich potwierdziło, że są nadal w relacji z osobami, które napisały do nich listy. Basia kontynuuje znajomość z Mateuszem, Gabriel z Weroniką, a Arkadiusz z Julią. To, kto podąży ich śladem okaże się wkrótce. Pod koniec ostatniego epizodu wieńczącego 12. edycję Marta Manowska w towarzystwie uczestników ogłosiła:

 A my w takim gronie zapraszamy was do 13. - mam nadzieję szczęśliwej edycji - "Rolnik szuka żony''. 

Kolejna edycja programu Rolnik szuka żony zadebiutuje prawdopodobnie jesienią 2026 roku. 

Źródło: TVP

