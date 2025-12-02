Reklama
Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

Wiemy, jak potoczyły się losy małżeństw 11. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia.
Ania Szczudlińska
ślub od pierwszego wej... 
fot. TVN
2 grudnia 2025 roku na antenie TVN można było oglądać finałowy odcinek 11. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia, w którym widzowie poznali ostateczne decyzje par dotyczącą przyszłości ich relacji. W tej odsłonie show rolę ekspertek pełniły:  Zuzanna Butryn (psycholożka i terapeutka), Julitta Dębska (trenerka rozwoju osobistego, coach relacji) oraz Hanna Kąkol (coach).

Przypomnijmy, że w programie przeprowadzony jest eksperyment społeczny polegający na tym, że dwoje zupełnie obcych sobie ludzi decyduje się wziąć ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego. Od 6. odsłony ceremonia odbywa się na Zamku w Ogrodzieńcu - wcześniej miejscem uroczystości był Przasnysz. Uczestnicy są łączeni w pary przez ekspertów na podstawie szeregu kryteriów, m.in. testów psychologicznych. Biorą oni pod uwagę także wiek, wygląd i cechy charakteru. W tej edycji ekspertki połączyły w pary: Karolinę i Maćka, Kaję i Krystiana oraz Katarzynę  i Macieja. Czy podążą one śladem Marka i Kornelii z 9. odsłony programu i staną kiedyś na ślubnym kobiercu?

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: jak wyglądały relacje par w trakcie programu?

Początki relacji Karoliny i Maćka oraz Kai i Krystiana mogły wskazywać na to, że z tej mąki będzie chleb.  Niemal od pierwszych sekund było widać, że te pary zauroczyły się sobą od pierwszego wejrzenia. Niestety u Katarzyny i Macieja było widać, że pani młodej nie spodobał się wybrana dla niej mąż, a dokładniej ego wzrost. Ten  duet jednak z odcinka na odcinek zbliżał się do siebie i powoli budował relację. Kaja i Krystian nie umieli ze sobą rozmawiać, a wspólne spędzanie czasu często kończyło się kłótnią. Emocji nie brakowało również u Karoliny i Maćka, jednak po ostrej kłótni zdecydowali się oni ratować swoją relację. Przypomnijmy, że po ślubie uczestnicy udają się w podróż poślubną, a po powrocie mają miesiąc na bliższe poznanie się i zbudowanie relacji. 

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025 - finał. Decyzje par

11. edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia zakończyła się następującymi rozstrzygnięciami: 

  • Karolina i Maciek zdecydowali się pozostać w małżeństwie;
  • Kaja i Krystian zdecydowali się na rozwód;
  • Katarzyna i Maciej zdecydowali się pozostać w małżeństwie;

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
