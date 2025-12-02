fot. Netflix

Piąty sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego drugą część można oglądać od 26 grudnia, a ostatni odcinek doczeka się premiery 1 stycznia 2026 roku. To właśnie tego dnia stanie się jasne, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę. Pierwsze odcinki finałowej odsłony dzieła braci Duffer również dostarczyły widzom niezapomnianych emocji. Choć doczekały się one wielu pozytywnych recenzji, niektórzy fani są zdania, że pozostawiają wiele do życzenia. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy na temat dziur fabularnych.

Jakie błędy fani Stranger Things zauważyli w 5. sezonie?

Fani Stranger Things nie mogli przejść obojętnie obok jednej ze scen z 4. odcinka 5. sezonu. Chodzi o retrospekcję Willa. Bohater przypomina sobie między innymi dzień, w którym budował zamek Byersów wraz ze swoim bratem Jonathanem. W retrospekcji Willa ma to miejsce w pogodny, rześki dzień. Jeden z fanów zauważył, że Jonathan w 2. sezonie wspomina ten dzień całkiem inaczej:

Jonathan powiedział kiedyś, że kiedy on i Will budowali zamek Byersów, lało jak z cebra i obaj tak przemoknięci, że chorowali cały tydzień. To, że zachowywali się tak normalnie, skoro dosłownie dzień wcześniej ich ojciec opuścił ich dom, również nie ma sensu🤷‍♀️ 👀

Inny fan wyraził podobne zdanie:

Czy nikt inny nie zauważył błędu w retrospekcji Willa? Kiedy on i Jonathan budują zamek Byersów, jest słonecznie i pięknie. W rozmowie z opętanym Willem z drugiego sezonu Jonathan dosłownie powiedział, że nie spali całą NOC, była ulewa i chorowali przez tydzień... dziura fabularna 🤨

Na tym nie koniec. Fani zwrócili uwagę również na scenę z 3. odcinka 5. sezonu, w której Joyce wspomina, że ​​Will miał 11 lat, kiedy po raz pierwszy trafił do Drugiej Strony. Na plakacie informującym o zaginięciu Willa podano jednak, że w momencie porwania miał on 12 lat.