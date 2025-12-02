Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Stranger Things 5 nie ma sensu? Fani zauważyli te błędy

Pierwsze odcinki ostatniej odsłony serialu Stranger Things zadebiutowały na Netflixie w listopadzie 2025 roku i pozostają głośnym tematem w mediach społecznościowych. Fani serialu zauważyli, że nie wszystko w tych odcinkach jest zgodne z tym, co ma miejsce w poprzednich sezonach.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
stranger things 5
Zdjęcie z 5. sezonu Stragner Things fot. Netflix
Reklama

Piąty sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego drugą część można oglądać od 26 grudnia, a ostatni odcinek doczeka się premiery 1 stycznia 2026 roku. To właśnie tego dnia stanie się jasne, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę. Pierwsze odcinki finałowej odsłony dzieła braci Duffer również dostarczyły widzom niezapomnianych emocji. Choć doczekały się one wielu pozytywnych recenzji, niektórzy fani są zdania, że pozostawiają wiele do życzenia. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy na temat dziur fabularnych.

Jakie błędy fani Stranger Things zauważyli w 5. sezonie?

Fani Stranger Things nie mogli przejść obojętnie obok jednej ze scen z 4. odcinka 5. sezonu. Chodzi o retrospekcję Willa. Bohater przypomina sobie między innymi dzień, w którym budował zamek Byersów wraz ze swoim bratem Jonathanem. W retrospekcji Willa ma to miejsce w pogodny, rześki dzień. Jeden z fanów zauważył, że Jonathan w 2. sezonie wspomina ten dzień całkiem inaczej:

Jonathan powiedział kiedyś, że kiedy on i Will budowali zamek Byersów, lało jak z cebra i obaj tak przemoknięci, że chorowali cały tydzień. To, że zachowywali się tak normalnie, skoro dosłownie dzień wcześniej ich ojciec opuścił ich dom, również nie ma sensu🤷‍♀️ 👀

Inny fan wyraził podobne zdanie:

Czy nikt inny nie zauważył błędu w retrospekcji Willa? Kiedy on i Jonathan budują zamek Byersów, jest słonecznie i pięknie. W rozmowie z opętanym Willem z drugiego sezonu Jonathan dosłownie powiedział, że nie spali całą NOC, była ulewa i chorowali przez tydzień... dziura fabularna 🤨

Na tym nie koniec. Fani zwrócili uwagę również na scenę z 3. odcinka 5. sezonu, w której Joyce wspomina, że ​​Will miał 11 lat, kiedy po raz pierwszy trafił do Drugiej Strony. Na plakacie informującym o zaginięciu Willa podano jednak, że w momencie porwania miał on 12 lat.

Źródło: Netflix / X

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
stranger things 5
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Vega Brothers
-

Te postacie z Pulp Fiction i Wściekłych psów to bracia. Tarantino wreszcie zrobi o nich film?

2 The Smashing Machine
-

Smashing Machine - premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

3 Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
-

Reżyser nie boi się krytykować AI. Frankenstein był „stworzony świadomie przez ludzi i dla ludzi”

4 The Game Awards 2025 - rzeźba
-

Gracze nadal rozmyślają o rzeźbie promującej The Game Awards 2025. Są nowe wskazówki

5 Rafał Pacześ - kadr ze stand-upu ProkuraTOUR'a
-

Netflix ma prezent dla fanów polskiego stand-upu. Program popularnego komika bez cenzury

6 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - opinie w sieci. Takiego epickiego rozmachu jeszcze nie było!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

9

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV