Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

Finałowy sezon Stranger Things zadebiutował na Netflixie pod koniec listopada 2025 roku. W tym artykule dowiecie się, kto występuje w ostatniej odsłonie dzieła braci Duffer i w jakie postacie wcielają się poszczególni członkowie obsady.
Klaudia Woźniak
Plakat 5. sezonu Stranger Things fot. Netflix
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Tego dnia w końcu stanie się jasne, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony - Vecnę. Jeśli zastanawiacie się, jacy bohaterowie towarzyszą Jedenastce w decydującym starciu z jej największym wrogiem i kto się w nich wciela, poniżej znajdziecie na to odpowiedź. 

Stranger Things 5: obsada 

  • Winona Ryder jako Joyce Byers
  • David Harbour jako Jim Hopper
  • Millie Bobby Brown jako Jedenastka/Jane Hopper
  • Jamie Campbell Bower jako Vecna/Henry Creel 
  • Finn Wolfhard jako Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp jako Will Byers
  • Sadie Sink jako Max Mayfield
  • Natalia Dyer jako Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton jako Jonathan Byers
  • Joe Keery jako Steve Harrington
  • Maya Hawke jako Robin Buckley
  • Nell Fisher jako Holly Wheeler
  • Joe Chrest jako Ted Wheeler
  • Cara Buono jako Karen Wheeler
  • Brett Gelman jako Murray Bauman
  • Priah Ferguson jako Erica Sinclair
  • Linda Hamilton jako Dr. Kay
  • Sherman Augustus jako podpułkownik Sullivan
  • Randy Havens jako Pan Clarke
  • Clayton Royal Johnson jako Andy
  • Jake Connelly jako Derek Turnbow
  • Alex Breaux jako porucznik Robert Akers

Stranger Things - ranking bohaterów

Poniższy ranking postaci ze Stranger Things powstał po premierze 4. sezonu serialu na podstawie subiektywnej opinii redaktorów naEKRANIE.pl.

27. Argyle

Nowa postać z 4. sezonu, która w zasadzie nie wyróżniła się na tle pozostałych. Ciężko powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że... był.

27. Argyle
fot. Netflix
