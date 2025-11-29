fot. Netflix

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Tego dnia w końcu stanie się jasne, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony - Vecnę. Jeśli zastanawiacie się, jacy bohaterowie towarzyszą Jedenastce w decydującym starciu z jej największym wrogiem i kto się w nich wciela, poniżej znajdziecie na to odpowiedź.

Stranger Things 5: obsada

Winona Ryder jako Joyce Byers

David Harbour jako Jim Hopper

Millie Bobby Brown jako Jedenastka/Jane Hopper

Jamie Campbell Bower jako Vecna/Henry Creel

Finn Wolfhard jako Mike Wheeler

Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson

Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair

Noah Schnapp jako Will Byers

Sadie Sink jako Max Mayfield

Natalia Dyer jako Nancy Wheeler

Charlie Heaton jako Jonathan Byers

Joe Keery jako Steve Harrington

Maya Hawke jako Robin Buckley

Nell Fisher jako Holly Wheeler

Joe Chrest jako Ted Wheeler

Cara Buono jako Karen Wheeler

Brett Gelman jako Murray Bauman

Priah Ferguson jako Erica Sinclair

Linda Hamilton jako Dr. Kay

Sherman Augustus jako podpułkownik Sullivan

Randy Havens jako Pan Clarke

Clayton Royal Johnson jako Andy

Jake Connelly jako Derek Turnbow

Alex Breaux jako porucznik Robert Akers

