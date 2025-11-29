Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?
Finałowy sezon Stranger Things zadebiutował na Netflixie pod koniec listopada 2025 roku. W tym artykule dowiecie się, kto występuje w ostatniej odsłonie dzieła braci Duffer i w jakie postacie wcielają się poszczególni członkowie obsady.
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Tego dnia w końcu stanie się jasne, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony - Vecnę. Jeśli zastanawiacie się, jacy bohaterowie towarzyszą Jedenastce w decydującym starciu z jej największym wrogiem i kto się w nich wciela, poniżej znajdziecie na to odpowiedź.
Stranger Things 5: obsada
- Winona Ryder jako Joyce Byers
- David Harbour jako Jim Hopper
- Millie Bobby Brown jako Jedenastka/Jane Hopper
- Jamie Campbell Bower jako Vecna/Henry Creel
- Finn Wolfhard jako Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair
- Noah Schnapp jako Will Byers
- Sadie Sink jako Max Mayfield
- Natalia Dyer jako Nancy Wheeler
- Charlie Heaton jako Jonathan Byers
- Joe Keery jako Steve Harrington
- Maya Hawke jako Robin Buckley
- Nell Fisher jako Holly Wheeler
- Joe Chrest jako Ted Wheeler
- Cara Buono jako Karen Wheeler
- Brett Gelman jako Murray Bauman
- Priah Ferguson jako Erica Sinclair
- Linda Hamilton jako Dr. Kay
- Sherman Augustus jako podpułkownik Sullivan
- Randy Havens jako Pan Clarke
- Clayton Royal Johnson jako Andy
- Jake Connelly jako Derek Turnbow
- Alex Breaux jako porucznik Robert Akers
Stranger Things - ranking bohaterów
Poniższy ranking postaci ze Stranger Things powstał po premierze 4. sezonu serialu na podstawie subiektywnej opinii redaktorów naEKRANIE.pl.
27. Argyle
Nowa postać z 4. sezonu, która w zasadzie nie wyróżniła się na tle pozostałych. Ciężko powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że... był.
