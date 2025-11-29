fot. Netflix / Pexels

Premiera 5. sezonu Stranger Things przyciągnęła ogromną uwagę widzów. Oprócz samej fabuły warto zwrócić uwagę na muzykę, która od lat wyróżnia serial. Ścieżka dźwiękowa zachwyca fanów klimatem i atmosferą, a wraz z udostępnieniem pierwszych odcinków finałowego sezonu ujawniono, że w powstawaniu soundtracku udział wziął także polski artysta.

Julek Ploski twórcą muzyki w 5. sezonie Stranger Things

Wśród twórców odpowiedzialnych za ścieżkę dźwiękową znalazł się Julek Ploski, właściwie Julian Płoski, jeden z najciekawszych polskich producentów muzyki elektronicznej. Publiczność poznała go dzięki EP-ce Human Sapiens oraz singlowi My Life with a Pirate Bay. W lipcu 2025 roku artysta wydał kolejny album Give Up Channel, a jego dokonania obejmują także występy na festiwalu Unsound i innych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą.

Skomponowany przez niego utwór do Stranger Things nosi tytuł Car Boy. Muzyka pojawia się w trzecim odcinku finałowego sezonu, zatytułowanym The Turnbow Trap, w scenie, w której część bohaterów tropi sygnał podczas podróży samochodem. Utwór został wydany przez polską wytwórnię Dyspensa Rec., której założycielami są Wojtek Urbański i Piotr Lenartowicz. Zarówno Wojtek Urbański, jak i Julian Płoski pochwalili się tym osiągnięciem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, podkreślając obecność polskiej muzyki w oficjalnym soundtracku najnowszego sezonu i rosnące znaczenie polskich twórców na międzynarodowej scenie muzycznej.

Piąty, a zarazem finałowy sezon kultowego serialu Stranger Things zadebiutował na platformie Netflix 27 listopada 2025 roku. Druga część sezonu będzie miała premierę 26 grudnia, a ostatni odcinek widzowie będą mogli obejrzeć już 1 stycznia 2026 roku.