Stranger Things: utwór polskiego twórcy znalazł się na soundtracku 5.sezonu
Najnowszy sezon Stranger Things przyciąga uwagę widzów nie tylko fabułą, ale też muzyką. W soundtracku pojawił się polski akcent, który można usłyszeć w jednym z pierwszych odcinków. Twórcy pochwalili się tym osiągnięciem w mediach społecznościowych, podkreślając rosnące znaczenie polskiej sceny muzycznej.
Premiera 5. sezonu Stranger Things przyciągnęła ogromną uwagę widzów. Oprócz samej fabuły warto zwrócić uwagę na muzykę, która od lat wyróżnia serial. Ścieżka dźwiękowa zachwyca fanów klimatem i atmosferą, a wraz z udostępnieniem pierwszych odcinków finałowego sezonu ujawniono, że w powstawaniu soundtracku udział wziął także polski artysta.
Julek Ploski twórcą muzyki w 5. sezonie Stranger Things
Wśród twórców odpowiedzialnych za ścieżkę dźwiękową znalazł się Julek Ploski, właściwie Julian Płoski, jeden z najciekawszych polskich producentów muzyki elektronicznej. Publiczność poznała go dzięki EP-ce Human Sapiens oraz singlowi My Life with a Pirate Bay. W lipcu 2025 roku artysta wydał kolejny album Give Up Channel, a jego dokonania obejmują także występy na festiwalu Unsound i innych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą.
Skomponowany przez niego utwór do Stranger Things nosi tytuł Car Boy. Muzyka pojawia się w trzecim odcinku finałowego sezonu, zatytułowanym The Turnbow Trap, w scenie, w której część bohaterów tropi sygnał podczas podróży samochodem. Utwór został wydany przez polską wytwórnię Dyspensa Rec., której założycielami są Wojtek Urbański i Piotr Lenartowicz. Zarówno Wojtek Urbański, jak i Julian Płoski pochwalili się tym osiągnięciem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, podkreślając obecność polskiej muzyki w oficjalnym soundtracku najnowszego sezonu i rosnące znaczenie polskich twórców na międzynarodowej scenie muzycznej.
Piąty, a zarazem finałowy sezon kultowego serialu Stranger Things zadebiutował na platformie Netflix 27 listopada 2025 roku. Druga część sezonu będzie miała premierę 26 grudnia, a ostatni odcinek widzowie będą mogli obejrzeć już 1 stycznia 2026 roku.
Źródło: Instagram @julekploski