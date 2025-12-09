fot. Netflix

Fani Stranger Things z niecierpliwością czekają na 26 grudnia 2025 roku. To właśnie wtedy na Netflixie pojawi się druga część piątego i zarazem finałowego sezonu serialu. Ostatni odcinek hitowego dzieła braci Duffer będzie można z kolei obejrzeć na platformie 1 stycznia 2026 roku. To właśnie tego dnia w końcu stanie się jasne, jak zakończą się losy przyjaciół z miasteczka Hawkins i czy uda im się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego Vecnę. Okazuje się, że Millie Bobby Brown, czyli serialowa Jedenastka, poznała odpowiedź na to pytanie przed resztą obsady, ponieważ... wkradła się do pokoju scenarzystów.

Millie Bobby Brown o zakończeniu Stranger Things

Millie Bobby Brown zadebiutowała w serialu Stranger Things w wieku zaledwie 12 lat. Obecnie ma 21 lat. Przez ten czas bardzo zżyła się nie tylko z członkami obsady, ale też braćmi Duffer. W udzielonym w grudniu 2025 roku wywiadzie w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aktorka wyznała, że udało jej się nawet zdobyć ich zdjęcia z dzieciństwa i zanim wkradła do pokoju scenarzystów, zagroziła, że je udostępni:

W noc poprzedzającą ostatnie czytanie scenariusza nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Nikt nie miał o tym pojęcia... poza mną. Lubię szantażować reżyserów. Mam ich zdjęcia z dzieciństwa. Powiedziałam im, że jeśli nie powiedzą mi, co się wydarzy [w ostatnim odcinku], to ujrzą światło dzienne. Udało mi się jednak wkraść do pokoju scenarzystów.

Millie Bobby Brown wyznała, że po wejściu do pokoju zobaczyła ''wielką tablicę ze wszystkimi możliwymi zakończeniami''. Pomyślała sobie wtedy, że ''za dużo się dzieje''. Millie Bobby Brown wspomniała też, że ostatnie spotkanie z członkami obsady było niezwykle emocjonujące:

Ja i Noah Schnapp zrobiliśmy dla każdego po 30 bransoletek przyjaźni z zawieszkami nawiązującymi do ich osobowości. Wręczyliśmy je wszystkim i to był naprawdę udany dzień. Nie siedzieliśmy przy stole, tylko na kanapach. Płakaliśmy przez praktycznie dwie godziny bez przerwy.

