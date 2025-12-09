Zagraniczna gwiazda na koncercie sylwestrowym TVP. To będzie hit

fot. materiały prasowe

Reklama

W 2025 roku widzowie TVP2 będą mogli liczyć na sylwestrowy koncert w Katowicach pod Spodkiem. Będzie to niezapomniana noc z najpopularniejszymi gwiazdami polskiej muzyki oraz występami pełnymi rozmachu. Na Sylwestrze z Dwójką pojawi się wyjątkowy, międzypokoleniowy line-up, łączący legendy i najgorętsze nazwiska młodej sceny muzycznej. Swoje największe hity zaśpiewają między innymi Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor, Michał Szpak czy Ich Troje. Okazuje się, że na największej imprezie roku nie zabraknie również międzynarodowej gwiazdy.

Sting wystąpi na sylwestrowym koncercie TVP

Międzynarodową gwiazdą Sylwestra Z Dwójką w 2025 roku został Sting (właściwie Gordon Matthew Sumner). Legendarny brytyjski artysta jest nie tylko piosenkarzem, ale też kompozytorem, multiinstrumentalistą i aktorem. W latach 70. i 80. był liderem, wokalistą oraz basistą w zespole The Police. Po rozpoczęciu solowej kariery dał się poznać z hitów takich jak Englishman in New York czy Shape Of My Heart.

Sylwester z Dwójką 2025: gdzie i o której oglądać koncert?

Sylwestra z Dwójką 2025 będzie można oglądać na żywo w środę 31 grudnia od 19:50 na antenie TVP2 oraz na platformie TVP VOD.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Telewizja Polska (@telewizjapolska) ROZWIŃ ▼