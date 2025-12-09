Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zagraniczna gwiazda na koncercie sylwestrowym TVP. To będzie hit

Sylwester z Dwójką w Katowicach w 2025 roku z pewnością przyciągnie zarówno młodsze, jak i starsze pokolenie słuchaczy. Okazuje się, że u boku polskich gwiazd nie zabraknie pewnego zagranicznego artysty, który jest uważany za prawdziwą legendę.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sylwester 
tvp
Logo Sylwestra z Dwójką fot. materiały prasowe
Reklama

W 2025 roku widzowie TVP2 będą mogli liczyć na sylwestrowy koncert w Katowicach pod Spodkiem. Będzie to niezapomniana noc z najpopularniejszymi gwiazdami polskiej muzyki oraz występami pełnymi rozmachu. Na Sylwestrze z Dwójką pojawi się wyjątkowy, międzypokoleniowy line-up, łączący legendy i najgorętsze nazwiska młodej sceny muzycznej. Swoje największe hity zaśpiewają między innymi Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor, Michał Szpak czy Ich Troje. Okazuje się, że na największej imprezie roku nie zabraknie również międzynarodowej gwiazdy

Sting wystąpi na sylwestrowym koncercie TVP

Międzynarodową gwiazdą Sylwestra Z Dwójką w 2025 roku został Sting (właściwie Gordon Matthew Sumner). Legendarny brytyjski artysta jest nie tylko piosenkarzem, ale też kompozytorem, multiinstrumentalistą i aktorem. W latach 70. i 80. był liderem, wokalistą oraz basistą w zespole The Police. Po rozpoczęciu solowej kariery dał się poznać z hitów takich jak Englishman in New York czy Shape Of My Heart.

Sylwester z Dwójką 2025: gdzie i o której oglądać koncert?

Sylwestra z Dwójką 2025 będzie można oglądać na żywo w środę 31 grudnia od 19:50 na antenie TVP2 oraz na platformie TVP VOD.

Zobacz także:

-

Sylwester z Dwójką w Katowicach: kto wystąpi na imprezie TVP?

Sylwester z Dwójką logo
-

To tam odbędzie się Sylwester TVP. Impreza przenosi się do innego miasta

Źródło: TVP3 Katowice

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sylwester 
tvp
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Dracula: Historia wiecznej miłości
-

Nowy film o Drakuli już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

2 Michael B. Jordan - Grzesznicy
-

Najlepsze występy aktorskie w 2025 roku wg prestiżowego Rolling Stone. Wielki Marty nieobecny

3 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Młody Sherlock Holmes od reżysera filmu z Robertem Downeyem Jr. Zobacz pierwsze zdjęcia!

4 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

5 The Boys: Trigger Warning
-

Nadciąga pierwsza gra w uniwersum The Boys. W Trigger Warning zmierzycie się z Homelanderem!

6 Spartakus: House of Ashur
-

Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

9

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: są pierwsze zdjęcia z występu Marianny Kłos

Eurowizja Junior 2025: są pierwsze zdjęcia z występu Marianny Kłos

4 kraje wycofują się z Eurowizji 2026. To pierwsza taka sytuacja w historii

4 kraje wycofują się z Eurowizji 2026. To pierwsza taka sytuacja w historii

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV