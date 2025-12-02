Taylor Swift w zwiastunie dokumentu o ostatnim koncercie z The Eras Tour

fot. Disney+

Taylor Swift już niebawem podzieli się z fanami nie jedną, a dwiema produkcjami, w których przedstawi kulisy swoich ostatnich miesięcy spędzonych na scenie. Jedną z nich będzie 6-odcinkowy serial dokumentalny pod tytułem The Eras Tour | The End of an Era, który przedstawi kulisy trasy. Drugą produkcją będzie The Eras Tour | The Final Show. Stanowi ona zapis ostatniego z koncertów z trasy w Vancouver. Obie produkcje trafią na platformę Disney+ 12 grudnia 2025 roku. Na początku tego miesiąca dokument The Eras Tour: The Final Show doczekał się zwiastuna.

The Eras Tour | The Final Show: zwiastun

Ostatnia trasa koncertowa Taylor Swift trwała łącznie 21 miesięcy (od marca 2023 roku do grudnia 2024 roku) i obejmowała aż 149 występów. Ten ostatni w Vancouver z pewnością w szczególności zapadł wokalistce w pamięć. Zapowiedź wspomnianej produkcji na jego temat brzmi następująco:

Zdobądź miejsce w pierwszym rzędzie na bijący rekordy finałowy koncert z udziałem THE TORTURED POETS DEPARTMENT'.

Taylor Swift jakiś czas temu opublikowała następujący wpis na temat nadchodzących produkcji w mediach społecznościowych:

To był koniec pewnej ery i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Chcieliśmy zapamiętać każdą chwilę poprzedzającą kulminację najważniejszego i najbardziej intensywnego rozdziału naszego życia, dlatego pozwoliliśmy filmowcom uchwycić tę trasę i wszystkie historie, które się w niej przewijały, gdy dobiegała końca. Chcieliśmy też nagrać cały finałowy koncert.

Zwiastun The Eras Tour | The Final Show możecie zobaczyć poniżej: