Polska DJ-ka wystąpi u boku FKA twigs w nowym filmie

Polska DJ-ka i producentka techno dołącza do międzynarodowej obsady nadchodzącego horroru pełnometrażowego debiutu znanego duetu muzyków. Film łączy świat muzyki elektronicznej z kinem grozy, a w roli aktorskiej zobaczymy artystkę po raz pierwszy na dużym ekranie. Produkcja obiecuje mroczny klimat, napięcie i wielowymiarową obsadę.
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
the lonely woman 
VTSS FKA Twigs Martyna Maja
FKA twigs i VTSS fot. materiały prasowe / YouTube @fkatwigs
W pełnometrażowym debiucie reżyserskim duetu Boy Harsher, który do kin trafi w 2026 roku, pojawi się polski akcent. W obsadzie znalazła się jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich DJ-ek i producentek techno, dla której będzie to pierwsze doświadczenie aktorskie. Film zatytułowany The Lonely Woman, to horror rozgrywający się w malowniczej, choć ponurej scenerii Nowej Anglii. Główna bohaterka zmaga się z żałobą po tragicznej utracie pierwszej miłości, a jej życie wywraca się do góry nogami, gdy zostaje wciągnięta w tajemnicę kolejnego zaginięcia i staje oko w oko z przerażającą istotą, skrywającą się pod miastem. W produkcji wystąpi także brytyjska wokalistka FKA twigs, tworząc wraz z Polką międzynarodowe zestawienie w obsadzie.

VTSS i FKA twigs w horrorze The Lonely Woman

Martyna Maja, działająca pod pseudonimem VTSS, coraz bardziej rozpoznawalna polska DJ-ka i producentka techno, dołącza do międzynarodowej obsady nadchodzącego horroru The Lonely Woman, będącego pełnometrażowym debiutem reżyserskim duetu Boy Harsher, w którego skład wchodzą Jae Matthews i Augustus Muller. Twórcy, znani przede wszystkim z mrocznych produkcji wywodzących się z post-punku i rocka gotyckiego, po raz pierwszy przenoszą swoje muzyczne doświadczenie na duży ekran, jednocześnie odpowiadając za ścieżkę dźwiękową filmu.

W filmie pojawiają się znane nazwiska ze świata muzyki, w tym brytyjska wokalistka FKA twigs oraz amerykańscy muzycy country Sturgill Simpson i Bonnie „Prince” Billy, tworząc nietypową, wielowymiarową obsadę. Dla Martyny Mai będzie to debiut aktorski na wielkim ekranie, choć artystka wcześniej zdobywała już międzynarodowe uznanie - od występów w największych klubach na świecie, przez współpracę z takimi twórcami jak LSDXOXO i Boys Noize, aż po pojawienie się w amerykańskim wydaniu Vogue’a. Współpraca z Boy Harsher to kolejny etap jej dynamicznej kariery, łączący świat muzyki elektronicznej z kinem grozy, gdzie dźwięk i obraz wspólnie budują napięcie, atmosferę niepewności i emocjonalną głębię całej opowieści.

Źródło: Instagram @boyharsher

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  the lonely woman 
VTSS FKA Twigs Martyna Maja
