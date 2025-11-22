fot. materiały prasowe TVP

Żona dla Polaka to program, który początku 2025 roku zadebiutował na antenie TVP. Ta produkcja z gatunku reality show jest oparta na zagranicznym formacie zatytułowanym Origins of Love. Sonner av Norge. Program łączy randkowy charakter reality show o poszukiwaniu prawdziwej miłości z elementami wcześniej niespotykanymi w tego typu audycjach, takimi jak pochodzenie, kultura i tęsknota za ojczyzną. Jego pierwsza odsłona cieszyła się niemałą popularnością, dlatego zdecydowano o kontynuacji.

Druga edycja programu Żona dla Polaka będzie miała miejsce w Kanadzie, a dokładnie w Toronto. Tym razem wśród bohaterów programu znaleźli się trzej mężczyźni i jedna kobieta. Dorota, Maciek, Wojtek i Matt Maciej będą poszukiwać miłości w gronie singielek i singli mieszkających w Polsce. Bohaterowie zaproszą do swoich domów po kilka kandydatek i kandydatów na żonę i męża. W programie widzowie będą świadkami nie tylko randek, ale też pierwszych spotkań kobiet i mężczyzn z rodzinami uczestników oraz licznych wzruszających momentów.

Żona dla Polaka: kiedy premiera 2. edycji?

2. edycja programu Żona dla Polaka zadebiutuje w zimowej ramówce TVP w 2026. Z informacji, do których dotarł serwis Press wynika, że pierwszy odcinek nowej serii będzie można obejrzeć już w styczniu na antenie TVP1. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, to jeśli dzień jego emisji się nie zmieni i będzie to niedziela to istnieje duże prawdopodobieństwo, że program wystartuje 4 stycznia 2026 roku.

