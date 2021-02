BrzydUla 2 - odcinek 84 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN.pl

BrzydUla 2 chwilowo zostawia kwestie prywatnych relacji Marka i Uli, co staje się atutem, bo ciągłe wałkowanie tego bez rozwiązania mogłoby stać się męczące. Jednakże nawet w rozmowach z Violą jakieś dwuznaczne sugestie się pojawiają i nie jest to też negatywna decyzja, bo to cały czas wisi nad bohaterami i siłą rzeczy będzie ich męczyć. Gosia od Huu chce się spotkać z Violettą, więc to coś nowego i ważnego dla dalszego rozwoju konfliktu. Specyficzność Violki działa tutaj w pełni i w kontekście jej rozmowy z Gosią jest to wręcz trafione w punkt. Czasem twórcy z tym przesadzają, ale tym razem udało się znaleźć dobre wyczucie czasu, a reakcje Marka i Uli na jej specyficzność mówią same za siebie. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę stawkę, jaka tutaj jest obecna.

Dziwny jest wątek Andżeliki, która wydaje się słabą kopią Violi bez jakiegoś określonego pomysłu. Podobnie jak siostra ma specyficzne, czasem zabawne powiedzonka i jest dość dziwaczna, nie do końca rozgarnięta w tym, co robi. Jej wątek z Sebastianem pokazuje jednak spektakl absurdu, który wziął się tak naprawdę z niczego. Jeśli ta postać ma być tylko substytutem Violi bez jakiegoś określonego pomysłu, to szkoda potencjału. Plus za zazdrość Violetty, która daje nadzieję na przyszłość w relacji z Sebastianem.

fot. TVN.pl

Kompletnie niepotrzebny wydaje się wątek pana Józefa, czyli ojca Uli. Jego relacja z Bartkiem, który ukradł mu telewizor, została kompletnie zlekceważona przez tyle odcinków, że można było zapomnieć, o co chodzi. A ten odcinek nic nie wnosi do problemu bohatera, a jedynie stawia dość oczywiste wyzwanie, które sprawia wrażenie zapychacza.

Najnowszy odcinek serialu BrzydUla 2 nie porwał. Niektóre wątki nie zadziały w najlepszy sposób.