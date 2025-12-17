Pierwszy sezon serialu Fallouta od Amazon MGM Studios uważam za prawdziwą perełkę. Podejście showrunnerów do materiału źródłowego przypadło mi do gustu zdecydowanie bardziej od kierunku, który obrało HBO z The Last of Us. Stworzenie nowych, oryginalnych postaci i historii w znanym świecie to lepsze rozwiązanie niż powielanie tej samej fabuły. Zwłaszcza gdy jednocześnie wprowadza się niezrozumiałe zmiany, które niczego nie wnoszą do oryginalnego scenariusza, a w wielu momentach wręcz go psują.
Podejście Fallouta było znacznie ciekawsze. Historia Lucy, Ghula i Maximusa była ciekawa i nowa, a jednocześnie znajoma dla fanów gier. Czułem, że twórcy mieli do nich szacunek, a nad wszystkim czuwała Bethesda na czele z Toddem Howardem. Pojawiło się mnóstwo easter eggów. Fabuła była interesująca, postaci łatwe do polubienia, a realizacja stała na najwyższym możliwie poziomie. Pierwszy sezon zakończono pewnego rodzaju cliffhangerem i obietnicą odwiedzin w Nowym Vegas, jednej z najpopularniejszych lokacji z całej serii gier. Czy Fallout w kolejnej odsłonie trzyma ten sam wysoki poziom?
Bardzo mnie ucieszyło, że scena otwierająca skupiła się na Robercie Housie. To niezwykle ważna i ciekawa postać w uniwersum Fallouta, która w pierwszym sezonie dostała jedynie krótką zapowiedź. Teraz mogliśmy lepiej poznać jego charakter. To najbogatszy mężczyzna w przedwojennych Stanach Zjednoczonych o błyskotliwym i genialnym umyśle, ale i sercu z kamienia. Bardzo ciekawi mnie eksperyment, który zobaczyliśmy. Nie kojarzę niczego podobnego z gier, choć przyznam, że nie wszystkie przeszedłem. Wygląda to na pewien rodzaj kontroli umysłu lub systemu nerwowego człowieka, któremu zostaje wszczepione urządzenie. Powtórkę z rozrywki widzieliśmy w scenie, w której Lucy i Ghul odwiedzili Kryptę 24. Ta technologia na pewno będzie miała spore znaczenie w kolejnych odcinkach. Nie mogę się doczekać, żeby poznać jej tajemnice i zastosowanie. Sam House jest dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałem. Charyzmatyczny, pewny siebie, nieprzejmujący się jednostkami, ale skupiony na swoich wyższych celach i "większym dobru". W grach była to niejednoznaczna moralnie postać. W nowym projekcie jawi się bardziej jak typowy złoczyńca, który stanie na drodze Lucy, Ghula i Maximusa.
W jednym z moich niedawnych tekstów pisałem o tym, że jestem ogromnym fanem Fallout: New Vegas. To nie tylko moja ulubiona część postapokaliptycznej serii, ale i jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w swoim życiu. Przeszedłem ją wiele razy – pewnie z dziesięć! Zwiedziłem Mojave wzdłuż i wszerz. Po pierwszym odcinku jestem bardzo zadowolony z tego, jak Prime przedstawiło ten skrawek Stanów Zjednoczonych po wojnie nuklearnej. Lokacje z gier zostały odwzorowane znakomicie i nie da się ich pomylić – mówię o miasteczku Novac z charakterystycznym dinozaurem, ale i fantastycznej panoramie Nowego Vegas, którą dwójka głównych bohaterów widzi z daleka. Wszystko wygląda dokładnie tak, jak w grze. Jestem absolutnie zachwycony. Żałuję tylko, że Ghul i Lucy nie zagościli w Novac dłużej, ale rozumiem, że było to – przynajmniej na ten moment – puszczenie oczka do graczy. W paru chwilach czułem się niczym Leonardo DiCaprio w Pewnego razu w... Hollywood, bo pstrykałem palcami i pokazywałem na ekran. Tak było w przypadku rozwałki w pierwszych dwudziestu minutach. W tle przygrywała piosenka Big Iron od Marty'ego Robbinsa – nieodłączny element repertuaru radia w New Vegas.
Akcja w Novac prezentowała się świetnie. Cieszy mnie, że pomimo trudnych przejść Lucy nadal pozostała sobą i nieustannie próbuje dyplomatycznego podejścia do wszystkich spraw. Stanowi to świetny kontrast pomiędzy nią a cynicznym i pragmatycznym Ghulem, który lepiej zna pustkowia i prawa, które nimi rządzą. To dzięki temu ten duet tak znakomicie wypada na ekranie. Ich sprzeczne ideologie i próby przekonania do swoich racji są fantastyczne. Mam nadzieję, że zobaczymy tego więcej. Kolejnym smaczkiem w tej sekwencji był moment wybuchu samochodu – fani gier na pewno zauważą mały obłok nuklearnego grzyba, co jest charakterystyczne dla wszystkich eksplozji w serii. Coś pięknego!
Pozostałe wątki również intrygują. Dowiadujemy się więcej o konspiracji Vault-Tec, która doprowadziła do końca świata. Cooper Howard otrzymuje zadanie zamordowania House'a, zanim ten naciśnie guzik i rozpocznie wojnę nuklearną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W tym celu musi go odwiedzić w Vegas, jednocześnie ukrywając wszystko przed żoną. Walton Goggins jest nadal świetny w tej roli. Charyzmatyczny i bezwzględny twardziel jako Ghul, a także wrażliwy i nerwowy w retrospekcjach. Perypetie Norma w Krypcie 31 także były ciekawe. Spodziewałem się, że ten wątek i zabawa w kotka i myszkę z mózgiem potrwają dłużej, ale ten ostatecznie zdecydował się na otworzenie wszystkich kapsuł hibernacyjnych. Jestem ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi.
Najgorzej wypadają perypetie mieszkańców Krypty 33. Brakuje mi ciekawych i charyzmatycznych postaci. Nie zobaczyliśmy jeszcze Maximusa i Bractwa Stali, ale podejrzewam, że twórcy wolą poświęcić tej gałęzi historii więcej czasu w kolejnych odcinkach niż na siłę wciskać ją pomiędzy pozostałe wydarzenia. Szanuję taką decyzję. Bractwo Stali miało poważne zatargi w tej części Stanów Zjednoczonych i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ich wątek.
Drugi sezon Fallouta nie zapowiada się na telewizyjną rewolucję, ale to bardzo dobra produkcja, która świetnie adaptuje świat przedstawiony i ciekawie opowiada o losach charyzmatycznych bohaterów. Do tego oferuje nową fabułę, ale puszcza oczko w stronę fanów serii. Pustynna scenografia robi ogromne wrażenie, podobnie jak muzyka. Krypta 24 mnie zaciekawiła – to kolejna placówka do eksperymentów Vault-Tec, co zawsze samo w sobie jest ciekawe. Tym razem chodziło o jakiś rodzaj kontroli umysłu powiązany z technologią House'a. Bardzo podobała mi się też scena próbnego alarmu nuklearnego. Była prawie żywcem wyjęta z otwierających sekwencji Fallouta 4, włącznie z charakterystycznie ubranym przedstawicielem Vault-Tec.
To bardzo udany początek drugiego sezonu, który obiecuje ciekawą intrygę, dużo humoru, flaków i easter eggów. Dla fanów Fallouta jest to pozycja obowiązkowa. Każda osoba, której podobała się pierwsza seria, powinna być zadowolona. To więcej tego samego, ale w nowym, jeszcze ciekawszym miejscu.
Poznaj recenzentaWiktor Stochmal