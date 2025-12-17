UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

Pierwszy sezon serialu Fallouta od Amazon MGM Studios uważam za prawdziwą perełkę. Podejście showrunnerów do materiału źródłowego przypadło mi do gustu zdecydowanie bardziej od kierunku, który obrało HBO z The Last of Us. Stworzenie nowych, oryginalnych postaci i historii w znanym świecie to lepsze rozwiązanie niż powielanie tej samej fabuły. Zwłaszcza gdy jednocześnie wprowadza się niezrozumiałe zmiany, które niczego nie wnoszą do oryginalnego scenariusza, a w wielu momentach wręcz go psują.

Podejście Fallouta było znacznie ciekawsze. Historia Lucy, Ghula i Maximusa była ciekawa i nowa, a jednocześnie znajoma dla fanów gier. Czułem, że twórcy mieli do nich szacunek, a nad wszystkim czuwała Bethesda na czele z Toddem Howardem. Pojawiło się mnóstwo easter eggów. Fabuła była interesująca, postaci łatwe do polubienia, a realizacja stała na najwyższym możliwie poziomie. Pierwszy sezon zakończono pewnego rodzaju cliffhangerem i obietnicą odwiedzin w Nowym Vegas, jednej z najpopularniejszych lokacji z całej serii gier. Czy Fallout w kolejnej odsłonie trzyma ten sam wysoki poziom?

Bardzo mnie ucieszyło, że scena otwierająca skupiła się na Robercie Housie. To niezwykle ważna i ciekawa postać w uniwersum Fallouta, która w pierwszym sezonie dostała jedynie krótką zapowiedź. Teraz mogliśmy lepiej poznać jego charakter. To najbogatszy mężczyzna w przedwojennych Stanach Zjednoczonych o błyskotliwym i genialnym umyśle, ale i sercu z kamienia. Bardzo ciekawi mnie eksperyment, który zobaczyliśmy. Nie kojarzę niczego podobnego z gier, choć przyznam, że nie wszystkie przeszedłem. Wygląda to na pewien rodzaj kontroli umysłu lub systemu nerwowego człowieka, któremu zostaje wszczepione urządzenie. Powtórkę z rozrywki widzieliśmy w scenie, w której Lucy i Ghul odwiedzili Kryptę 24. Ta technologia na pewno będzie miała spore znaczenie w kolejnych odcinkach. Nie mogę się doczekać, żeby poznać jej tajemnice i zastosowanie. Sam House jest dokładnie taki, jak go sobie wyobrażałem. Charyzmatyczny, pewny siebie, nieprzejmujący się jednostkami, ale skupiony na swoich wyższych celach i "większym dobru". W grach była to niejednoznaczna moralnie postać. W nowym projekcie jawi się bardziej jak typowy złoczyńca, który stanie na drodze Lucy, Ghula i Maximusa.

fot. Prime Video

W jednym z moich niedawnych tekstów pisałem o tym, że jestem ogromnym fanem Fallout: New Vegas. To nie tylko moja ulubiona część postapokaliptycznej serii, ale i jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w swoim życiu. Przeszedłem ją wiele razy – pewnie z dziesięć! Zwiedziłem Mojave wzdłuż i wszerz. Po pierwszym odcinku jestem bardzo zadowolony z tego, jak Prime przedstawiło ten skrawek Stanów Zjednoczonych po wojnie nuklearnej. Lokacje z gier zostały odwzorowane znakomicie i nie da się ich pomylić – mówię o miasteczku Novac z charakterystycznym dinozaurem, ale i fantastycznej panoramie Nowego Vegas, którą dwójka głównych bohaterów widzi z daleka. Wszystko wygląda dokładnie tak, jak w grze. Jestem absolutnie zachwycony. Żałuję tylko, że Ghul i Lucy nie zagościli w Novac dłużej, ale rozumiem, że było to – przynajmniej na ten moment – puszczenie oczka do graczy. W paru chwilach czułem się niczym Leonardo DiCaprio w Pewnego razu w... Hollywood, bo pstrykałem palcami i pokazywałem na ekran. Tak było w przypadku rozwałki w pierwszych dwudziestu minutach. W tle przygrywała piosenka Big Iron od Marty'ego Robbinsa – nieodłączny element repertuaru radia w New Vegas.

Akcja w Novac prezentowała się świetnie. Cieszy mnie, że pomimo trudnych przejść Lucy nadal pozostała sobą i nieustannie próbuje dyplomatycznego podejścia do wszystkich spraw. Stanowi to świetny kontrast pomiędzy nią a cynicznym i pragmatycznym Ghulem, który lepiej zna pustkowia i prawa, które nimi rządzą. To dzięki temu ten duet tak znakomicie wypada na ekranie. Ich sprzeczne ideologie i próby przekonania do swoich racji są fantastyczne. Mam nadzieję, że zobaczymy tego więcej. Kolejnym smaczkiem w tej sekwencji był moment wybuchu samochodu – fani gier na pewno zauważą mały obłok nuklearnego grzyba, co jest charakterystyczne dla wszystkich eksplozji w serii. Coś pięknego!

fot. Prime Video

Pozostałe wątki również intrygują. Dowiadujemy się więcej o konspiracji Vault-Tec, która doprowadziła do końca świata. Cooper Howard otrzymuje zadanie zamordowania House'a, zanim ten naciśnie guzik i rozpocznie wojnę nuklearną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W tym celu musi go odwiedzić w Vegas, jednocześnie ukrywając wszystko przed żoną. Walton Goggins jest nadal świetny w tej roli. Charyzmatyczny i bezwzględny twardziel jako Ghul, a także wrażliwy i nerwowy w retrospekcjach. Perypetie Norma w Krypcie 31 także były ciekawe. Spodziewałem się, że ten wątek i zabawa w kotka i myszkę z mózgiem potrwają dłużej, ale ten ostatecznie zdecydował się na otworzenie wszystkich kapsuł hibernacyjnych. Jestem ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi.

Najgorzej wypadają perypetie mieszkańców Krypty 33. Brakuje mi ciekawych i charyzmatycznych postaci. Nie zobaczyliśmy jeszcze Maximusa i Bractwa Stali, ale podejrzewam, że twórcy wolą poświęcić tej gałęzi historii więcej czasu w kolejnych odcinkach niż na siłę wciskać ją pomiędzy pozostałe wydarzenia. Szanuję taką decyzję. Bractwo Stali miało poważne zatargi w tej części Stanów Zjednoczonych i jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ich wątek.

fot. Prime Video

Drugi sezon Fallouta nie zapowiada się na telewizyjną rewolucję, ale to bardzo dobra produkcja, która świetnie adaptuje świat przedstawiony i ciekawie opowiada o losach charyzmatycznych bohaterów. Do tego oferuje nową fabułę, ale puszcza oczko w stronę fanów serii. Pustynna scenografia robi ogromne wrażenie, podobnie jak muzyka. Krypta 24 mnie zaciekawiła – to kolejna placówka do eksperymentów Vault-Tec, co zawsze samo w sobie jest ciekawe. Tym razem chodziło o jakiś rodzaj kontroli umysłu powiązany z technologią House'a. Bardzo podobała mi się też scena próbnego alarmu nuklearnego. Była prawie żywcem wyjęta z otwierających sekwencji Fallouta 4, włącznie z charakterystycznie ubranym przedstawicielem Vault-Tec.

To bardzo udany początek drugiego sezonu, który obiecuje ciekawą intrygę, dużo humoru, flaków i easter eggów. Dla fanów Fallouta jest to pozycja obowiązkowa. Każda osoba, której podobała się pierwsza seria, powinna być zadowolona. To więcej tego samego, ale w nowym, jeszcze ciekawszym miejscu.