Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ptaki ciernistych krzewów - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 16 lipca 2025

Ptaki ciernistych krzewów to poruszająca saga o zakazanej miłości, rodzinnych tragediach i wyborach, które potrafią zranić głębiej niż sama strata. To historia Maggie i księdza Ralpha, których uczucie rozkwita mimo religijnych, społecznych i moralnych granic.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
16 lipca 2025
Data premiery w Polsce: 16 lipca 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  recenzja 
literatura światowa albatros klasyka
Ptaki ciernistych krzewów Albatros
Reklama

Ptaki ciernistych krzewów to jedna z tych powieści, które czyta się z narastającym napięciem, bo od początku wiadomo, że ta miłość nie może skończyć się dobrze. Maggie dorasta w rodzinie, w której uczucia często przegrywają z obowiązkiem, a surowe realia farmy na Droghedzie kształtują jej charakter od najmłodszych lat. Jej relacja z Ralphem de Bricassartem, młodym księdzem uwikłanym w ambicje i wierność Kościołowi, dojrzewa powoli, niemal nieśmiało, a jednak od pierwszych stron czuć, że to uczucie jest fundamentem całej powieści.

Autorka świetnie oddaje ciężar epoki: role społeczne, konwenanse i świat, w którym kobieta musi walczyć o każdy skrawek swojej godności. Widać to zarówno w losach Maggie, jak i w zachowaniach jej rodziny. Bohaterowie są pełni sprzeczności, jedni ranią z bezradności, inni uciekają w religijne uniesienia, żeby zagłuszyć własne pragnienia. Ten ludzki chaos sprawia, że historia, choć momentami melodramatyczna, jest wiarygodna emocjonalnie. Ralph stoi w centrum największego konfliktu: miłość do kobiety kontra miłość do Boga. Jedno i drugie jest prawdziwe, jedno i drugie go zmienia, a jednak wciąż wybiera drogę, która prowadzi przez ciernie. Ta relacja jest piękna i wyniszczająca jednocześnie, im mocniejsze uczucie, tym większy ból i konsekwencje.

Ptaki ciernistych krzewówŹródło: Albatros

To, co mnie szczególnie poruszyło, to sposób, w jaki Colleen McCullough pokazuje cierpienia dzieci. Motyw „dzieci i ryby głosu nie mają” jest tu boleśnie realistyczny. Sceny szkolne, w których zakonnice niemal z satysfakcją wymierzają kary, są trudne do czytania i choć wiem, że takie rzeczy naprawdę miały miejsce, nie zmienia to faktu, że potrafią mocno uderzyć. Ten wątek tylko wzmacnia poczucie, jak bardzo okrutny potrafił być świat przedstawiony w tej książce.

Jednocześnie nie uniknę tu małej uwagi: niektóre opisy są rozwleczone. Autorka lubi zatrzymywać się na szczegółach, na krajobrazach, na długich rozmowach, które czasem nie do końca popychają fabułę do przodu. Dla części czytelników to buduje klimat, dla innych może być męczące, ja momentami czułam to drugie. Ale mimo tych zastrzeżeń trudno odmówić tej powieści mocy. To historia o marzeniach, za które płaci się zbyt wysoką cenę. O rodzinie, która czasem sama staje się źródłem cierpienia. O życiu, które zawsze wybiera swoją własną drogę, nawet jeśli człowiek próbuje je nagiąć do swojej woli.

Najbardziej jednak zostaje w pamięci to pytanie, które przewija się przez całą książkę: czy można być szczęśliwym, jeśli droga do tego szczęścia prowadzi przez zbyt wiele cierni?

Ptaki ciernistych krzewów
Tagi:  recenzja 
literatura światowa albatros klasyka
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1
-

Testamenty - zdjęcia z serialu. Tak prezentuje się kontynuacja Opowieści podręcznej

2 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman przyniósł 100 mln dolarów zysku. Wiemy, co wpłynęło na kwotę

3 3. Superman włada światem?
-

Co z filmami DCU po przejęciu przez Netflixa? Wiemy, jaka jest przyszłość DC Studios

4 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)
-

Opowieść z Narnii zmienią świat. Szef IMAX o filmie i muzyce rodem z Pink Floyd

5 Nicolas Cage - Pan życia i śmierci
-

Pan życia i śmierci 2 - pierwszy materiał z planu. Nicolas Cage znów jako Jurij Orłow

6 Paradise - sezon 2
-

Paradise - zwiastun 2. sezonu. To nie koniec zaskoczeń!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e09

One-Punch Man

s51e07

Saturday Night Live

s38e09

48 Hours Mystery

s2025e47

Running Man

s06e03

Accident, Suicide or Murder

s09e15

Selviytyjät Suomi

s01e22
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Nicholas Hoult
Nicholas Hoult

ur. 1989, kończy 36 lat

Kristofer Hivju
Kristofer Hivju

ur. 1978, kończy 47 lat

Shiri Appleby
Shiri Appleby

ur. 1978, kończy 47 lat

C. Thomas Howell
C. Thomas Howell

ur. 1966, kończy 59 lat

Jack Huston
Jack Huston

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV