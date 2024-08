Puchatek: Krew i miód 2 – recenzja filmu

fot. materiały promocyjne

Puchatek: Krew i miód to horror z ubiegłego roku, w którym reżyser Rhys Frake-Waterfield bierze na warsztat znaną bajkę dla dzieci. W tej wersji jednak Kubuś i jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu są żądnymi mordu bestiami, które zabijają ludzi. Część pierwsza spotkała się z – delikatnie mówiąc – umiarkowanym entuzjazmem, jednak mimo to zdecydowano się powołać do istnienia kolejne odsłony (zapowiedziano już nawet trzecią!). Po sequelu produkcji, który zadebiutował w tym roku, nie ma się co łudzić – mimo hucznie zapowiadanego większego budżetu w dalszym ciągu są niewielkie szanse, że z tej serii wykluje się jeszcze coś godnego uwagi.

W drugiej części dorosły Christopher Robin mierzy się z traumą makabrycznych doświadczeń z przeszłości i próbuje zachować równowagę w życiu zawodowym i prywatnym. Lincz ze strony uprzedzonej do niego lokalnej społeczności jest jednak tak duży, że mężczyzna stopniowo traci całą energię do działania. Tymczasem w Stumilowym Lesie, Kubuś Puchatek i jego przyjaciele postanawiają stanąć do otwartej konfrontacji z gatunkiem ludzkim i wybić wszystkie osoby, które staną im na drodze, bez względu na cenę. Krew tryska na lewo i prawo, trup ściele się gęsto, a widz zmuszony jest patrzeć na to, jak jedna obrzydliwość pogania drugą. Niczego więcej tu nie uświadczymy – jest po prostu paskudnie, a przy tym ani strasznie, ani śmiesznie.

Większość scen nowej produkcji rozgrywa się w nocy, co jest zabiegiem typowym i oczywistym. Twórcy zadbali jednak, aby to, co dzieje się na ekranie, było przynajmniej w jakimś stopniu widoczne – doświetlili las mocnymi reflektorami. Efekt jest maksymalnie nienaturalny. Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego typu źródeł światła – ani w Stumilowym Lesie, ani w żadnym innym. Ten zabieg to tylko jeden z przykładów siermiężnej i niskobudżetowej realizacji – film w każdym calu sprawia wrażenie sztucznego, co widać również (a może przede wszystkim) właśnie w warstwie technicznej. Gdy przyjaciele z głębi Lasu przystępują do wymyślnego znęcania się nad swoimi ofiarami, obserwujemy powykręcane i powyginane ciała, kiczowate woskowe maski reprezentujące kogoś, kto ocalał z pożaru, czy też urywające się gumowe kończyny. Wygląda to po prostu słabo – rekwizyty są widoczne na pierwszy rzut oka i nikt nawet nie stara się udawać, że to się dzieje na poważnie. Wiele do życzenia pozostawia też charakteryzacja bajkowych bohaterów. Obecni w tej części Kubuś, Prosiaczek, Sowa i Tygrysek prezentują się kiczowato, więc nie wzbudzają grozy. Przez fakt, że celem stają się często młode kobiety z chatki nieopodal lasu, otrzymujemy też nadmiarową i nieuzasadnioną fabularnie liczbę nagich scen – bo jak wytłumaczyć, że Kubuś obnaża jedną ze swoich ofiar, ściągając jej koszulkę tuż przed wrzuceniem jej do młynka? Już w pierwszej części nie dało się dostrzec żadnej finezji w realizacji brutalnych sekwencji – i tym razem jest podobnie, a ewidentne zapychacze sprawiają wrażenie jeszcze bardziej żenujących.

Puchatek: Krew i miód 2

Skoro zapowiedziano już powstanie części trzeciej, można spodziewać się, że potwory w jakiś sposób ujdą z życiem, by pojawić się w kolejnych odsłonach produkcji. I faktycznie – Kubuś Puchatek jest tutaj nie do zdarcia. Bohaterowie dwoją się i troją, by zadać bestii śmiertelny cios, ale żółty przeciwnik wychodzi cało z każdej sytuacji. Po pewnym czasie robi się to męczące i niewiarygodne – nie ma możliwości, by działania bohaterów nie wywarły na Puchatku żadnego efektu, a jednak twórcy idą w zaparte i robią z niego terminatora. Formuła jest dość oklepana i męcząca w odbiorze.

Puchatek: Krew i miód 2 to kiepska odsłona kiepskiego horroru, który wybił się wyłącznie dzięki temu, że żeruje na znanej marce. Trudno brać to na poważnie, trudno czerpać z tego jakąkolwiek rozrywkę i trudno nawet przebrnąć przez te półtorej godziny seansu w zaciekawieniu. Może i na etapie promocji pomysł na tę serię dobrze się sprawdzał i intrygował, jednak teraz, kiedy dostaliśmy już gotowy projekt, widać wyraźnie, że szkoda na niego czasu.