Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczysz - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 9 listopada 2025

Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczysz Sophie Pujas to pozycja nietuzinkowa. W tym przepięknie wydanym albumie łączy się potężna dawka wiedzy z historii sztuki, ogólna erudycja i szalenie ciekawe historie nieraz rodem z kryminałów.
Ocena recenzenta:
10/10
Data premiery w Polsce: 9 listopada 2025
Agnieszka Kołodziej
Znak 
non-fiction recenzja sztuka
Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczysz Znak
Jedną z największych zalet tej książki jest to, że autorka niczym detektyw skrupulatnie prześledziła krok po kroku, w jaki sposób zaginęły poszczególne eksponaty i mało tego – potrafi przekazać to czytelnikom w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Warto zauważyć, że pojawiają się trzy wywiady. Mnie osobiście najbardziej poruszyła rozmowa na temat Palmiry i ta o odzyskiwaniu dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów.

A same zabytki ulegały zniszczeniu lub znikały czasem spektakularnie, czasem w sposób zupełnie banalny w wyniku na przykład zaniedbania. Na górze omówienia każdego dzieła sztuki znajdziemy krótką notkę przybliżającą czytelnikowi okoliczności zaginięcia lub zniszczenia.

Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczyszŹródło: Znak

Autorka opisuje losy dzieł sztuki z całego świata, w tym także naszych rodzimych skarbów. Podczas lektury odczuwać będziemy rozmaite emocje, niektóre rozdziały czyta się z wypiekami na twarzy niczym fragmenty kryminałów, będą też takie, w których będziemy denerwować się ludzką głupotą, ale też takie, które będą dawać nadzieję, bo w pewnych kwestiach nie padło jeszcze ostatnie słowo.

Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że Sophie Pujas omawia szerokie spektrum działań podejmowanych w celu ratowania zabytków, które znajdują się niebezpiecznych, dotkniętych konfliktami częściach świata. Oprócz tego przybliża także metody konserwatorskie.

Poza niezwykle ciekawą treścią, książka jest po prostu przepięknie wydana. Oprawa graficzna książki Utracone arcydzieła została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach i doskonale uzupełnia historie opisywane przez pisarkę. Ta publikacja będzie doskonałym podarunkiem dla osoby, która interesuje się historią i sztuką, a także sama w sobie będzie stanowiła piękną ozdobę każdej biblioteczki.

Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczysz
Co o tym sądzisz?
