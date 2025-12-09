Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiek diagnozy - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 28 października 2025

Wiek diagnozy Suzanne O'Sullivan​ to przenikliwa analiza obsesji na punkcie zdrowia. Książka pokazuje, że diagnoza przestała być wyłącznie medycznym pojęciem, a stała się sposobem definiowania siebie.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
28 października 2025
Data premiery w Polsce: 28 października 2025
Reklama
placeholder
Serafina Knych
Serafina Knych
Tagi:  Znak 
non-fiction medycyna recenzja
Wiek diagnozy. Jak obsesja na punkcie zdrowia czyni nas bardziej chorymi Znak
Reklama

Wiek diagnozy to książka, która uderza w sam środek współczesnej kultury zdrowia. O’Sullivan, uznana neurolog, z niezwykłą klarownością pokazuje, że diagnoza nie jest już jedynie narzędziem leczenia, lecz stała się sposobem definiowania siebie. Ludzie identyfikują się przez pryzmat swoich chorób, a granica między normą a patologią przesuwa się coraz bardziej pod wpływem postępu medycyny, testów diagnostycznych i komercjalizacji zdrowia.

Autorka prowadzi nas przez sześć części książki, analizując różne choroby od autyzmu i ADHD, przez boreliozę, aż po powikłania po COVID‑19. W każdej z nich pokazuje, jak diagnoza może kształtować tożsamość i relacje społeczne, a czasem nawet pogłębiać lęki. Historie pacjentów, doświadczenia kliniczne O’Sullivan i odwołania do badań naukowych sprawiają, że nawet skomplikowane zagadnienia medyczne stają się zrozumiałe dla laików.

Wiek diagnozy. Jak obsesja na punkcie zdrowia czyni nas bardziej chorymiŹródło: Znak

Najbardziej poruszające są fragmenty, w których dr Suzanne O'Sullivan zastanawia się, czy diagnoza może niekiedy wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Może utrwalać chorobową tożsamość, budzić niepotrzebny strach lub prowadzić do nadmiernej samokontroli. Jednocześnie O’Sullivan nie serwuje gotowych odpowiedzi. Jej książka to raczej zaproszenie do refleksji niż poradnik.

Choć momentami rozbudowane analizy i długie rozważania teoretyczne mogą nużyć, trudno odmówić książce mocy. To nie tylko przegląd medycznych przypadków, ale krytyczne spojrzenie na współczesne społeczeństwo: na to, jak zdrowie staje się produktem i jak łatwo utożsamiamy siebie z kolejnymi diagnozami.

Wiek diagnozy jest potrzebną lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć współczesną kulturę zdrowia, rolę diagnoz w kształtowaniu tożsamości i konsekwencje obsesji na punkcie własnego ciała. To książka, która zmusza do pytania: czy naprawdę potrzebujemy kolejnej diagnozy, czy może powinniśmy nauczyć się patrzeć na siebie inaczej.

Wiek diagnozy. Jak obsesja na punkcie zdrowia czyni nas bardziej chorymi
Tagi:  Znak 
non-fiction medycyna recenzja
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Michael B. Jordan - Grzesznicy
-

Najlepsze występy aktorskie w 2025 roku wg prestiżowego Rolling Stone. Wielki Marty nieobecny

2 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Młody Sherlock Holmes od reżysera filmu z Robertem Downeyem Jr. Zobacz pierwsze zdjęcia!

3 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

4 The Boys: Trigger Warning
-

Nadciąga pierwsza gra w uniwersum The Boys. W Trigger Warning zmierzycie się z Homelanderem!

5 Spartakus: House of Ashur
-

Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

6 Donald Trump
-

Netflix będzie "częścią biznesu" kinowego. Kraje Bliskiego Wschodu i zięć Trumpa finansują Paramount

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

9

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

10

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV