Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zanim powiesz żegnaj - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 29 października 2025

Legalna blondynka i amerykański mistrz thrillerów – czy z takiego połączenia może wyjść coś dobrego? Nie da się ukryć, że brzmi to ciekawie.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
29 października 2025
Data premiery w Polsce: 29 października 2025
Reklama
placeholder
Patrycja Łydzińska
Patrycja Łydzińska
Tagi:  harlan coben 
recenzja trhriller albatros Reese Witherspoon
Zanim powiesz żegnaj Albatros
Reklama

Niestety lub stety należę do tej grupy ludzi, dla których Reese Witherspoon to przede wszystkim legalna blondynka. Jest to chyba jedyny film, jaki widziałam z jej udziałem, więc nie udało mi się zerwać, być może krzywdzącej dla niej, etykiety. Oczywiście słyszałam o klubie książki Reese Witherspoon. Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, żeby bliżej się tym zainteresować. Sporym zaskoczeniem była zatem dla mnie wiadomość, że amerykańska gwiazda kina wydaje książkę i to na dodatek z jednym z bardziej lubianych przeze mnie autorów – Harlanem Cobenem. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonana do powieści czy innych gatunków tworzonych przez aktorów. Zawsze traktuję to bardziej w kategorii promocji czy wyciągnięcia dodatkowych bonusów ze znanego nazwiska. Współprace dwóch autorów także niespecjalnie do mnie przemawiają, choć zdaję sobie sprawę, że mają je na koncie nawet najbardziej uznani pisarze, tacy jak Stephen King czy Terry Pratchett. Współtworzenie książek to dla mnie prawdziwa zagadka. Literacki proces twórczy wydaje mi się bowiem totalnie zindywidualizowany. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak powstają tego typu książki. Czy da się procentowo określić wkład w finalny produkt poszczególnych twórców? Jeśli tak, to ile Cobena, a ile Reese odnajdziemy w Zanim powiesz żegnaj? I czy współpraca tych dwóch, reprezentujących zupełnie różne środowiska głosów jest czymś więcej niż tylko kolejnym marketingowym chwytem, który ma nakręcić sprzedaż?

Gdybym nie znała prawdy, pomyślałabym, że Zanim powiesz żegnaj to w 100% samodzielna praca amerykańskiego pisarza. Jego styl i lekkość prowadzenia narracji można wyczuć na każdej stronie. Dialogi, konstrukcja bohaterów, wciągająca fabuła – wszystko to jest jakby markowane nazwiskiem Harlana Cobena. Mimo to ta najnowsza powieść jednym ważnym elementem wyróżnia się na tle twórczości autora serii o Bolitarze. Najlepiej widać to, gdy przyjrzymy się samej fabule.

Zanim powiesz żegnajŹródło: Albatros

Maggie McCabe, główna bohaterka książki, ma kłopoty. Życiowa tragedia sprawiła, że młoda lekarka podjęła kilka błędnych decyzji. Czy operacja plastyczna rosyjskiego oligarchy za ogromne pieniądze, ale w bardzo dziwnych okolicznościach, będzie następną pomyłką? Maggie jest w takiej sytuacji, że bez ryzyka bardzo trudno będzie jej wrócić na prostą. Oleg Ragorawicz za wykonanie zlecenia proponuje jej ogromne pieniądze oraz rozwiązanie wszelkich problemów z prawem. Dla McCabe brzmi to naprawdę kusząco, zwłaszcza że lawina kłopotów powoli zaczyna ją przygniatać. Aby wykonać operację, Maggie musi polecieć do prywatnej rezydencji oligarchy w Moskwie. Wszystko to odbywa się w absolutnej tajemnicy. Na miejscu lekarka zaczyna odkrywać zadziwiającą prawdę. Okazuje się, że została ona wybrana do przeprowadzenia tej dość skomplikowanej operacji nie tylko ze względu na swoje ponadprzeciętne umiejętności. Wszystko wskazuje na to, że Oleg Ragorawicz był związany z fundacją, którą McCabe prowadziła wraz z mężem i przyjacielem. W ramach działalności non-profit trójka medyków udzielała pomocy najbardziej potrzebującym ofiarom konfliktów zbrojnych. Podczas ich ostatniej wyprawy przydarzyło im się coś naprawdę złego. Być może rosyjski oligarcha będzie kluczem do rozwiązania zagadki i uporania się z przeszłością. Dla Maggie prawda o tamtych wydarzeniach staje się cenniejsza od pieniędzy. Odkrycie jej przeradza się w obsesję. Kobieta rzuca się w wir zdarzeń, podróżując od Rosji przez Dubaj po Francję.

Czy odkryliście już, co tak bardzo wyróżnia Zanim powiesz żegnaj na tle innych powieści Cobena? Fabuła książki nie tylko kręci się wokół kobiety, ale też jest opowiedziana z jej perspektywy. W tej powieści dużo bardziej rozbudowana jest warstwa psychologiczna. Lepiej i dokładniej można poznać świat wewnętrzny i prawdziwe emocje bohaterów. Jest to bez wątpienia thriller psychologiczny, który porusza, daje do myślenia i rozbudowuje historię o zupełnie nowe znaczenia. Dla fanów Harlana Cobena będzie to coś świeżego i odkrywczego. Wszystkie te elementy można bez wątpienia uznać za wkład własny Reese Witherspoon i przy okazji najciekawszą warstwę tej historii.

Debiut Reese Witherspoon można by ocenić jako naprawdę udany, gdyby nie kilka mankamentów – malutkich, ale jednak mocno wpływających na odbiór całości. Fabuły Cobena często zaskakują, ale niestety nie zawsze są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W przypadku Zanim powiesz żegnaj ten brak dopilnowania detali jest aż nazbyt dotkliwy. Przez drobiazgi całość traci na wiarygodności. Warto przy tym wspomnieć, że fabuła powieści kręci się wokół tematów medycznych i najnowszych technologii, a w przypadku obu tych dziedzin niestety dość łatwo przesunąć środek ciężkości z realizmu do fantastyki. Nagle okazuje się bowiem, że przeszczep serca można wykonywać nawet w warunkach wojennych, a sztuczna inteligencja jest o krok od zastąpienia nam najbliższych.

Czy warto przeczytać Zanim powiesz żegnaj? Warto, jeśli lubimy wciągające fabuły z prostą narracją. Nie warto, jeśli oczekujemy czegoś ponadprzeciętnego, z głębokim przekazem. Współpraca z Reese Witherspoon może nie wzniosła dzieła Harlana Cobena na wyżyny literatury, ale z pewnością wyróżniła je na tle jego dotychczasowej twórczości nowym, świeżym i – co najważniejsze – kobiecym spojrzeniem na świat pełen akcji.

Zanim powiesz żegnaj
Tagi:  harlan coben 
recenzja trhriller albatros Reese Witherspoon
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Dracula: Historia wiecznej miłości
-

Nowy film o Drakuli już w streamingu. Gdzie obejrzeć?

2 Michael B. Jordan - Grzesznicy
-

Najlepsze występy aktorskie w 2025 roku wg prestiżowego Rolling Stone. Wielki Marty nieobecny

3 Young Sherlock (Młody Sherlock)
-

Młody Sherlock Holmes od reżysera filmu z Robertem Downeyem Jr. Zobacz pierwsze zdjęcia!

4 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-

Oto oficjalny tytuł Avengers: Doomsday w Polsce. Fani Marvela zostaną uspokojeni

5 The Boys: Trigger Warning
-

Nadciąga pierwsza gra w uniwersum The Boys. W Trigger Warning zmierzycie się z Homelanderem!

6 Spartakus: House of Ashur
-

Spartakus: Dom Ashura - oceny są masowo zaniżane. Twórca odpowiada na atak hejterów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e236

Moda na sukces

s08e08

FBI

s28e16

The Voice

s42e324

Ridiculousness

s42e325

Ridiculousness

s42e319

Ridiculousness

s42e320

Ridiculousness

s42e321

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Felicity Huffman
Felicity Huffman

ur. 1962, kończy 63 lat

John Malkovich
John Malkovich

ur. 1953, kończy 72 lat

Judi Dench
Judi Dench

ur. 1934, kończy 91 lat

Simon Helberg
Simon Helberg

ur. 1980, kończy 45 lat

Zoryana Marchenko
Zoryana Marchenko

ur. 1988, kończy 37 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

9

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV