Zanim powiesz żegnaj - recenzja książki

Niestety lub stety należę do tej grupy ludzi, dla których Reese Witherspoon to przede wszystkim legalna blondynka. Jest to chyba jedyny film, jaki widziałam z jej udziałem, więc nie udało mi się zerwać, być może krzywdzącej dla niej, etykiety. Oczywiście słyszałam o klubie książki Reese Witherspoon. Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, żeby bliżej się tym zainteresować. Sporym zaskoczeniem była zatem dla mnie wiadomość, że amerykańska gwiazda kina wydaje książkę i to na dodatek z jednym z bardziej lubianych przeze mnie autorów – Harlanem Cobenem. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonana do powieści czy innych gatunków tworzonych przez aktorów. Zawsze traktuję to bardziej w kategorii promocji czy wyciągnięcia dodatkowych bonusów ze znanego nazwiska. Współprace dwóch autorów także niespecjalnie do mnie przemawiają, choć zdaję sobie sprawę, że mają je na koncie nawet najbardziej uznani pisarze, tacy jak Stephen King czy Terry Pratchett. Współtworzenie książek to dla mnie prawdziwa zagadka. Literacki proces twórczy wydaje mi się bowiem totalnie zindywidualizowany. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak powstają tego typu książki. Czy da się procentowo określić wkład w finalny produkt poszczególnych twórców? Jeśli tak, to ile Cobena, a ile Reese odnajdziemy w Zanim powiesz żegnaj? I czy współpraca tych dwóch, reprezentujących zupełnie różne środowiska głosów jest czymś więcej niż tylko kolejnym marketingowym chwytem, który ma nakręcić sprzedaż?

Gdybym nie znała prawdy, pomyślałabym, że Zanim powiesz żegnaj to w 100% samodzielna praca amerykańskiego pisarza. Jego styl i lekkość prowadzenia narracji można wyczuć na każdej stronie. Dialogi, konstrukcja bohaterów, wciągająca fabuła – wszystko to jest jakby markowane nazwiskiem Harlana Cobena. Mimo to ta najnowsza powieść jednym ważnym elementem wyróżnia się na tle twórczości autora serii o Bolitarze. Najlepiej widać to, gdy przyjrzymy się samej fabule.

Maggie McCabe, główna bohaterka książki, ma kłopoty. Życiowa tragedia sprawiła, że młoda lekarka podjęła kilka błędnych decyzji. Czy operacja plastyczna rosyjskiego oligarchy za ogromne pieniądze, ale w bardzo dziwnych okolicznościach, będzie następną pomyłką? Maggie jest w takiej sytuacji, że bez ryzyka bardzo trudno będzie jej wrócić na prostą. Oleg Ragorawicz za wykonanie zlecenia proponuje jej ogromne pieniądze oraz rozwiązanie wszelkich problemów z prawem. Dla McCabe brzmi to naprawdę kusząco, zwłaszcza że lawina kłopotów powoli zaczyna ją przygniatać. Aby wykonać operację, Maggie musi polecieć do prywatnej rezydencji oligarchy w Moskwie. Wszystko to odbywa się w absolutnej tajemnicy. Na miejscu lekarka zaczyna odkrywać zadziwiającą prawdę. Okazuje się, że została ona wybrana do przeprowadzenia tej dość skomplikowanej operacji nie tylko ze względu na swoje ponadprzeciętne umiejętności. Wszystko wskazuje na to, że Oleg Ragorawicz był związany z fundacją, którą McCabe prowadziła wraz z mężem i przyjacielem. W ramach działalności non-profit trójka medyków udzielała pomocy najbardziej potrzebującym ofiarom konfliktów zbrojnych. Podczas ich ostatniej wyprawy przydarzyło im się coś naprawdę złego. Być może rosyjski oligarcha będzie kluczem do rozwiązania zagadki i uporania się z przeszłością. Dla Maggie prawda o tamtych wydarzeniach staje się cenniejsza od pieniędzy. Odkrycie jej przeradza się w obsesję. Kobieta rzuca się w wir zdarzeń, podróżując od Rosji przez Dubaj po Francję.

Czy odkryliście już, co tak bardzo wyróżnia Zanim powiesz żegnaj na tle innych powieści Cobena? Fabuła książki nie tylko kręci się wokół kobiety, ale też jest opowiedziana z jej perspektywy. W tej powieści dużo bardziej rozbudowana jest warstwa psychologiczna. Lepiej i dokładniej można poznać świat wewnętrzny i prawdziwe emocje bohaterów. Jest to bez wątpienia thriller psychologiczny, który porusza, daje do myślenia i rozbudowuje historię o zupełnie nowe znaczenia. Dla fanów Harlana Cobena będzie to coś świeżego i odkrywczego. Wszystkie te elementy można bez wątpienia uznać za wkład własny Reese Witherspoon i przy okazji najciekawszą warstwę tej historii.

Debiut Reese Witherspoon można by ocenić jako naprawdę udany, gdyby nie kilka mankamentów – malutkich, ale jednak mocno wpływających na odbiór całości. Fabuły Cobena często zaskakują, ale niestety nie zawsze są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W przypadku Zanim powiesz żegnaj ten brak dopilnowania detali jest aż nazbyt dotkliwy. Przez drobiazgi całość traci na wiarygodności. Warto przy tym wspomnieć, że fabuła powieści kręci się wokół tematów medycznych i najnowszych technologii, a w przypadku obu tych dziedzin niestety dość łatwo przesunąć środek ciężkości z realizmu do fantastyki. Nagle okazuje się bowiem, że przeszczep serca można wykonywać nawet w warunkach wojennych, a sztuczna inteligencja jest o krok od zastąpienia nam najbliższych.

Czy warto przeczytać Zanim powiesz żegnaj? Warto, jeśli lubimy wciągające fabuły z prostą narracją. Nie warto, jeśli oczekujemy czegoś ponadprzeciętnego, z głębokim przekazem. Współpraca z Reese Witherspoon może nie wzniosła dzieła Harlana Cobena na wyżyny literatury, ale z pewnością wyróżniła je na tle jego dotychczasowej twórczości nowym, świeżym i – co najważniejsze – kobiecym spojrzeniem na świat pełen akcji.