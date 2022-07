Festiwal Nowe Horyzonty 2022 - gotowi na kino przesilenia? Tych filmów nie można przegapić

Startuje Festiwal Nowe Horyzonty 2022. Wyjątkowe święto dla miłośników kina artystycznego i nietypowego. Jak zawsze jest w czym wybierać, dlatego chcielibyśmy przedstawić naszym zdaniem najciekawsze pozycje, których nie możecie przegapić.

Festiwal Nowe Horyzonty to jedno z najważniejszych wydarzeń na filmowej mapie Polski. Przy okazji właśnie tego festiwalu możemy poznać najważniejsze filmy z Cannes, Sundance i Berlina. Nie zabraknie też licznych okazji do zobaczenia tego, co być może nigdy nie doczeka się dystrybucji w Polsce, a okaże się warte sprawdzenia.

Nowe Horyzonty to smakowanie kina z całego świata, głównie o autorskim i artystycznym zacięciu. Wydarzenie to jednak nie oznacza tylko oglądania filmów, bo to też przede wszystkim doświadczenie – wklikiwanie się na seanse, spotkania ze znajomymi, dyskusje o kinie najnowszym w okolicznych pubach lub podczas stania w kolejce przed salą kinową. Najbardziej wytrwali fani kina będą mogli dziennie obejrzeć nawet pięć filmów (lub więcej biorąc pod uwagę wersję online festiwalu), co oznaczać będzie w wielu przypadkach litry wypitej kawy.

21 lipca rozpocznie się uroczyste otwarcie 22. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W programie wydarzenia znalazło się aż 271 filmów, w tym 209 pełnometrażowych i 62 krótkometrażowe. Jest zatem w czym wybierać, a my postanowiliśmy wybrać najciekawsze tytuły, które naszym zdaniem warto sprawdzić w pierwszej kolejności.

materiały prasowe

Festiwal Nowe Horyzonty 2022 – filmy, które trzeba zobaczyć [TOP 10]

Dane Komlejn zabierze widzów w podróż daleko od miasta, prowadząc bohaterów filmu nad brzeg jeziora daleko od cywilizacji. Jonasz zajmuje się badaniem owadów i ryb, Signe natomiast skupia się na studiowaniu roślinności. Uciekają ze swoich laboratoriów, wędrując po lesie i pływając w zimnej wodzie. Świat zewnętrzny wydaje się być coraz bardziej odległy. Pojawia się też pewien nieznajomy, dzieląc dzieło na trzy części i pokazując nam różnych bohaterów, inne jeziora, inne miejsca i inne czasy.

Na Nowych Horyzontach będzie możliwość zobaczenia kilku nowych polskich filmów, a jednym z nich będzie obraz Marcina Filipowicza. Bohaterem filmu jest Filip, który ma siedemnaście lat, stoi u progu dorosłości, ale jeszcze jest dzieckiem i oddaje się swojej pasji jeżdżenia na deskorolce. Jest zapatrzony w swojego starszego brata, który wprowadza go w meandry życia dorosłych, co jest o tyle istotne, że obaj stracili matkę. Ojciec był świetnym rodzicem, ale pogrążył się w nałogu i w ten sposób próbuje ukoić swoje cierpienie. Filip wierzy jednak dalej w to, że uda się jeszcze odbudować rodzinne więzy.

Lubiany na Nowych Horyzontach Michael Franco powraca z nowym filmem. Twórca Pragnienia miłości proponuje przewrotne dzieło, w którym dominować będą nie piękne plenery, ale napięcie i trudne relacje rodzinne. Bohaterami są Neil i Alice Bennet, którzy stanowią trzon zamożnej rodziny spędzającej wakacje w Meksyku z dziećmi – Colinem i Alexą. Zagubieni w odmiennej dla siebie rzeczywistości bohaterowie będą musieli skonfrontować się z tym, jak postrzegają świat.

Film irańsko-duńskiego reżysera opowiada o morderstwach w mieście Meszhed. Na początku 2000 roku doszło tam do zabójstw 16 pracownic seksualnych. W filmie lokalna dziennikarka imieniem Rahimi próbuje wyjaśnić sprawę, walcząc jednocześnie z biernym podejściem policji do schwytania sprawcy. Film w Cannes wywołał spore poruszenie i zebrał mnóstwo pozytywnych recenzji.

Hirokazu Koreeda jest Japończykiem znanym z filmu Złodziejaszki. Tym razem postanowił jednak zrealizować swój film w Korei Południowej, skupiając się ponownie na rodzinnych relacjach i społecznym odrzuceniu. W wielu opisach i recenzjach zwraca się uwagę na liczne podobieństwa ze Złodziejaszkami, więc jeśli tamten film przypadł Wam do gustu, to powinna zainteresować Was ta pozycja.

Nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale Alcarràs to nowy film Carli Simón, który opowiada o codziennym życiu rolników z tytułowej wioski. Zobaczymy losy rodziny hodowców, których życie zmieni się w momencie, gdy właściciel ich posiadłości umiera, a jego spadkobierca postanawia sprzedać ziemię.

Po fenomenalnych Oldboyu i Służącej Park Chan-wook powraca z nowym filmem. W jego najnowszym filmie, nagrodzonym w Cannes za reżyserię, mamy romantyczny thriller zrealizowany w duchu Służącej. Bohaterem jest detektyw badający sprawę tajemniczej śmierci mężczyzny, który spadł z górskiego szczytu. Podczas śledzenia sprawy spotyka wdowę, która detektywowi od początku wydaje się podejrzana. W pewnym momencie życie prywatne i zawodowe zaczną mieszać się w niebezpieczny sposób.

Ruben Östlund wie, jak trafić do serc canneńskiej publiczności. Po raz drugi zdobył Złotą Palmę, a tym razem zabiera nas w rejs luksusowym statkiem z gwiazdą Instagrama Yayą, początkującym modelem Carlem oraz wiecznie pijanym kapitanem. Szwedzki reżyser czyni tym samym czarną komedię uderzającą w nieprzyzwoicie zamożnych.

Film Jerzego Skolimowskiego okazał się jedną z sensacji tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę Jury. Historia opowiada o losach osiołka, który podróżuje z polskiego cyrku do Włoch. W tym czasie przechodzi w ręce różnych właścicieli – dobrych i złych. Film jest alegorią traktującą o kondycji współczesnego społeczeństwa, natomiast Skolimowski inspirował się w tym przypadku dziełem Roberta Bressona Na los szczęścia, Baltazarze!.

Nagrodzone Grand Prix Blisko Lukasa Dhonta to dzieło traktujące o empatii i przyjaźni dwóch 13-latków. W festiwalowym opisie możemy przeczytać, że to najpiękniejszy film tegorocznego festiwalu w Cannes i nie mamy powodów, by w to nie wierzyć. W innych recenzjach czytamy, że to urocza, rozbrajająca opowieść o przyjaźni, której widzowie szybko nie zapomną.