Najlepsze książki 2024 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze książki 2024 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2022 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2023 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2024 roku - STYCZEŃ

Donald L. Miller - Władcy przestworzy

Władcy przestworzy to książka, na podstawie której powstał serial pod tym samym tytułem. Widowisko zbiera bardzo dobre recenzje. A jak jest z pierwowzorem? No cóż, różnie. Miłośnicy tematów militarnych i historii na pewno będą wniebowzięci.

Santiago Roncagliolo - Noc szpilek

Bohaterami Nocy szpilek – powieści Santiago Roncagliolo, peruwiańskiego pisarza od wielu lat mieszkającego w Hiszpanii – są przyjaciele: Manu, Moco, Beto i Carlos. Chłopcy z dobrej dzielnicy Limy chodzą do niezłej katolickiej szkoły i dorastają w przyzwoitych warunkach ekonomicznych.

Han Kang - Nie mówię żegnaj

Nie mówię żegnaj jest bez wątpienia książką dla koneserów. Spodoba się wielbicielom specyficznej prozy poetyckiej lub po prostu tym, którzy lubią literaturę azjatycką. Pisarka bez wątpienia wymaga od odbiorcy sporo cierpliwości i wysiłku czytelniczego. Myślę jednak, że warto. Ja nie żałuję.

Najlepsze książki 2024 roku - LUTY

James A. Moore - Obcy. Morze boleści

Grupa najemników w wąskich korytarzach musi zmierzyć się z nieznanym zagrożeniem. Morze Boleści to kolejna krwawa historia osadzona w uniwersum Obcego.

Juan Gómez-Jurado - Blizna

Wszyscy, którzy pokochali Juana Gómeza-Jurado za trylogię o Antonii Scott, nie będą zawiedzeni Blizną - a ci, którzy wcześniej nie znali autora bestsellerowej serii thrillerów, polubią jego styl, specyficzne poczucie humoru i zdolność do tworzenia niesamowitych historii.

Uważacie, że powieść dla nastolatków powinna mieć jakiś porządny romans? I tu spore zaskoczenie. Miłość w Żelaznym królu schodzi na dalszy plan. Większy nacisk na uczucia jest w Żelaznej córce. Oczywiście jest to dramat z cyklu – on kocha ją, ona kocha jego, ale nie mogą być razem. Tu wchodzi jeszcze problem wzajemnych animozji między porami roku, ale nie będę tego rozwijać. Przeczytajcie sami!

Terry Pratchett - Pociągnięcie pióra. Zaginione opowieści

Pociągnięcie pióra to zbiór zaginionych opowiadań Terry'ego Pratchetta. Dla miłośników Świata Dysku będzie to podróż sentymentalna – w dodatku w tłumaczeniu Piotra Cholewy.

Najlepsze książki 2024 roku - MARZEC

Wojciech Chmielarz - Wampir

Wojciech Chmielarz, niedawno świętujący swój „pierwszy milion” książek sprzedanych pod szyldem Wydawnictwa Marginesy, tym razem przypomina jedną ze swoich wczesnych powieści. Wampir został wydany w nowej szacie graficznej.

Arthur C. Clarke - Ogród Ramy

Ogród Ramy, kolejna część znakomitej serii science fiction, zmienia naszą perspektywę w postrzeganiu uniwersum, przy okazji oferując czytelnikowi wyjątkowy wgląd w ludzką naturę.

Aki Ollikainen - Sielanka

Sielanka to spokojny dzień z życia niewielkiej fińskiej społeczności, kryjący w sobie bogactwo emocji, wrażeń i przeżyć.

Robert E. Howard - Conan. Księga pierwsza

Pierwsza część nowego, zbiorczego wydania przygód jednego z najsłynniejszych bohaterów fantasy. Pomimo upływu lat od ich powstania, nadal zachwyca czytelników. Dodatkowym atutem tej edycji jest przepiękne wydanie.