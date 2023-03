Najlepsze książki 2023 roku [lista aktualizowana]

Albatros / Vesper / Rebis

Najlepsze książki 2023 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2022 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2023 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2023 roku - STYCZEŃ

Ian McDonald - Droga bez znaczenia. Ekspres Ares

Książka zawierająca dwie powiązane światem powieści science fiction cenionego u nas pisarza. Niesamowite - chciałoby się powiedzieć "fantastyczne" - pomysły, intrygujące postacie i interesująca fabuła to wyróżniki twórczości McDonalda.

Źródło: Mag

Mariusz Czubaj - Półmistrz

Mariusz Czubaj najnowszą powieścią pt. Półmistrz trochę zaskakuje, odchodząc od klasycznej konwencji kryminału. Ale robi to w sposób znakomity.

NASZA RECENZJA

Źródło: Znak

Najlepsze książki 2023 roku - LUTY

Danielle Daniel - Córki Klanu Jeleni

Danielle Daniel Córkami Klanu Jeleni udowadnia, że to kobiety są spoiwem, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństw. To dzięki ich sile i poświeceniu możliwe jest budowanie nowych światów.

NASZA RECENZJA

Źródło: Mova

Elżbieta Cherezińska - Sydonia. Słowo się rzekło

Elżbieta Cherezińska porzuciła świat średniowiecza i królewskich dynastii. Teraz sięgnęła po czasy nowożytne. Sydonia. Słowo się rzekło - to powieść o szlachciance, która żyła w Polsce przełomu XVI i XVII wieku. Czy jest to powieść na miarę sagi o Piastach? Moim zdaniem tak.

NASZA RECENZJA

Źródło: Zysk i S-ka

Najlepsze książki 2023 roku - MARZEC

Isaac Asimov - Równi bogom

Równi bogom to powieść science fiction, w której Isaac Asimov zabiera czytelników na międzywszechświatową wędrówkę po pierwszej linii frontu walki z zatrważającą i zaskakująco uniwersalną głupotą.

NASZA RECENZJA

Źródło: Rebis

Dan Simmons - Piąty Kier

Piąty Kier jest książką przemyślaną – z wciągającą fabułą i plastycznymi opisami, które przenoszą nas w świat dziewiętnastowiecznych zbrodni. Autor po mistrzowsku wplata intrygi w akcję.

NASZA RECENZJA

Źródło: Vesper

Isabel Sterling - Najzimniejszy dotyk

Powieść dla młodzieży lubiących paranormalne historie z rodzącym się uczuciem w tle. Są sympatyczne bohaterki, nietypowe zagrania fabularne, a także interesująca fabuła ze zbrodnią w samym centrum.

Źródło: We Need YA

Tatiana De Rosnay - Klucz Sary

Klucz Sary to książka osadzona w wojennych realiach. Opowiada o wydarzeniach, o których Francuzi najchętniej chcieliby zapomnieć, a także o uczuciach. Nie jest to romans, ale opowieść o siostrzanej miłości, która jest silniejsza niż strach, wojna i… śmierć.

NASZA RECENZJA

Źródło: Albatros

Tom Felton - Po drugiej stronie różdżki

Autobiografia popularnego aktora, która nie tylko koncentruje się na jego występach w filmach z serii Harry Potter (gdzie jego postać już tak sympatyczna nie była), ale też pokazuje go w życiu prywatnym. Nie tylko dla fanów ekranizacji powieści J.K. Rowling.

Źródło: Albatros