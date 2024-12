Najlepsze gry 2024 roku. Astro Bot, Hades 2 i inne produkcje, przy których świetnie się bawiliśmy

fot. materiały prasowe

Rok 2024 obfitował w premiery wielu ciekawych, wartych uwagi i bardzo zróżnicowanych produkcji. Doskonałym na to dowodem są tytuły, które nominowano do tytułu Gry Roku na gali The Game Awards 2024. Znalazło się tam miejsce nie tylko dla Final Fantasy 7 Rebirth czy Metaphor: ReFantazio, ale również dla DLC do Elden Ring, kolorowego Astro Bota oraz... niepozornego Balatro, które przyciągnęło wielu graczy i to nie tylko na urządzeniach mobilnych.

W poniższej galerii zebraliśmy dla Was te gry, które w 2024 roku najbardziej przypadły nam do gustu. Nie ograniczaliśmy się przy tym do gatunku czy formy dystrybucji, w związku z czym znajdziecie tutaj zarówno duże tytuły AAA, produkcje od deweloperów indie, a nawet dwie gry, które jak na razie dostępne są w ramach wczesnego dostępu.

Najlepsze gry 2024 roku według naEKRANIE.pl

Zgadzacie się z naszym wyborem? Dajcie też znać, w co Wam najlepiej grało się w 2024 roku!