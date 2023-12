Najlepsze filmy 2023 roku wg naEKRANIE.pl. Mamy 2 królów rankingu - teraz czas na Wasze głosy!

A24/Universal/Toho/Film i Väst/BreakThru Films/Next Film

Znamy już najlepsze filmy 2023 roku według redakcji naEKRANIE.pl. Po długich, zakulisowych bojach, wymianie korespondencji, wzajemnych atakach grożących rękoczynami i przekonywaniu koleżanek i kolegów o wyższości jednego dzieła nad drugim udało się nam w końcu stworzyć ostateczny ranking najwybitniejszych naszym zdaniem produkcji ostatnich 12 miesięcy. Wbrew powtarzającym się na forum głosom było w czym wybierać.

Pod uwagę wzięliśmy wszystkie filmy, które miały w 2023 roku swoją polską premierę kinową bądź na platformach VOD - siłą rzeczy więc na listę trafiły także ekranowe opowieści, które w innych krajach debiutowały nawet przed styczniem. Tym razem postanowiliśmy nieco ułatwić Wam możliwość skonfrontowania się z naszymi wyborami: w zestawieniu pokazujemy więc, w których serwisach streamingowych możecie obecnie obejrzeć daną produkcję (w pierwszej kolejności podajemy te witryny, za które płaci się abonament; jeśli nie jest to zaznaczone, film znajdziecie na płatnych platformach VOD).

W rankingu najlepszych filmów 2023 roku wg naEKRANIE.pl bezdyskusyjnymi zwycięzcami okazały się dwie absolutnie fenomenalne historie, którym naszym zdaniem blisko do miana "arcydzieł". W TOP10 znalazło się miejsce dla reprezentanta Polski, jak również dla kilku mniej popularnych perełek, które w powoli mijającym roku mogliście przeoczyć. Tak wygląda nasza lista - po zapoznaniu się z nią zapraszamy Was do zabawy, którą przygotowaliśmy poniżej.

Najlepsze filmy 2023 roku wg naEKRANIE.pl [RANKING]

Były w historii naEKRANIE.pl czasy, w których oddawaliśmy Wam głos w ramach sond - wiemy, że niektórzy z Was chcieliby na naszej stronie widzieć je częściej. Pomyśleliśmy więc, że będzie to doskonały moment, abyście i Wy wybrali swoje najlepsze filmy 2023 roku.

