Najlepsze seriale 2023 roku - ranking naEKRANIE.pl. The Last of Us pokonani; są aż 4 polskie produkcje

Paramount+/R. Pałka/Netflix/Disney+/HBO

Reklama

Najlepsze seriale 2023 roku - naEKRANIE.pl już dziś chce podzielić się z Wami swoim rankingiem, który przez wielu naszych Czytelników z całą pewnością był długo wyczekiwany. Mamy naturalnie na uwadze, że do sylwestrowej zabawy pozostało jeszcze nieco czasu i w ciągu nadchodzących dni któraś z produkcji może trafić do zestawienia (oko puszczamy w stronę fanów Reachera, ale nie tylko ich), lecz to już najwyższy czas, aby spróbować podsumować kończące się 12 miesięcy na małym ekranie.

Stworzenie listy najlepszych seriali 2023 roku było nie lada wyzwaniem. Nie dość, że musieliśmy walczyć w kwestii naszych gustów, to jeszcze trudności sprawiły same streamingowo-telewizyjne nawyki i wybory redaktorek i redaktorów. Słowem: rozstrzał tego, co oglądamy, był na tyle duży, że wyłonienie najwybitniejszych małoekranowych produkcji roku koniec końców odbyło się na zasadzie szukania większego kompromisu.

W naszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę zupełnie nowe seriale, jak i te, które w 2023 roku powróciły do nas z kolejnymi sezonami. Cieszy nas, że na liście znalazły się aż 4 polskie produkcje; są też mocni na cieszących się olbrzymią popularnością The Last of Us. W komentarzach dajcie nam koniecznie znać, czy Waszym zdaniem któraś z małoekranowych opowieści powinna uplasować się wyżej bądź niżej oraz kogo w rankingu może brakować.

Najlepsze seriale 2023 roku - ranking naEKRANIE.pl

50. W tłumie (w Polsce dostępny na Apple TV+)