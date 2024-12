Najlepsze seriale 2024. Na liście kilka komiksowych adaptacji, ale to ekranizacja TEJ gry rozgrzała serduszka fanów popkultury

fot. materiały promocyjne

W mijającym roku na mały ekran powróciły dwa z najbardziej kontrowersyjnych seriali ostatnich lat: Ród smoka i Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Ich premiery ponownie rozgrzały fanowskie dyskusje, a popkulturowa strona internetu znów zapłonęła. Swój debiut zaliczyła również produkcja z uniwersum Diuny, , a także kilka nowych formatów od Marvela, starających się utrzymać uwagę fanów po latach dominacji na rynku. Nie zabrakło też seriali inspirowanych popularnymi grami, które wreszcie mają zadowalającą jakość.

Poziom najgłośniejszych produkcji był bardzo zróżnicowany – od imponujących wizualnie widowisk, przez solidne opowieści, aż po projekty, które spotkały się z chłodnym przyjęciem zarówno widzów, jak i krytyków. W poniższym zestawieniu przedstawiamy Wam seriale, które naszym zdaniem wypadły najlepiej w 2024 roku. Czy wśród nich znajdzie się tytuł mający szansę stać się kolejnym popkulturowym fenomenem, jak choćby Gra o tron czy Stranger Things?

Przejrzyjcie naszą galerię i zdecydujcie sami. My już widzimy tam przynajmniej trzy produkcje z olbrzymim potencjałem, by zdobyć serca widzów na całym świecie. Może to właśnie również Wasz faworyt? Sprawdźcie!

Najlepsze seriale 2024