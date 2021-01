Program TV na weekend 08-10.01: Matrix, Prestiż, Gran Torino, Coco i inne

Źródło: materiały prasowe

Seriale:

PIĄTEK:

Pokonani – sez. 1, odc. 2

21:00

CANAL+ Premium

Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, będącą krucjatą na byłych nazistach. Wsparciem dla Maxa, ma być stacjonujący w Berlinie konsul, Tom Franklin (Michael C. Hall). Powojenny Berlin pełen jest jednak tajemnic oraz sekretów, które starają się ukryć jego mieszkańcy.

SOBOTA:

Bob kocha Abisholę – sez. 1, odc. 1 – 2

20:00

Comedy Central

Intensywny tryb życia sprawia, że właściciel wytwórni skarpetek, Robert "Bob" Wheeler (Billy Gardell), dostaje zawału i trafia do szpitala. Opiekuje się nim pielęgniarka pochodząca z Nigerii, Abishola (Folake Olowofoyeku). Mężczyzna zakochuje się w niej i próbuje różnych sposobów, aby umówiła się z nim na randkę.

Asy wywiadu – sez. 1, odc. 1 – 2

20:25

FOX Comedy

Serial przeniesie nas do brytyjskiego miasta Cheltenham, a dokładniej do gmachu Centrali Łączności Rządowej opisywanej jako mizerniejszej i sztywniackiej oraz bardziej biurokratycznej wersji MI5 i MI6. David Schwimmer gra tu żądnego władzy agenta NSA, który dołącza do zespołu do spraw walki z cyberprzestępczością. Jego pojawienie się w nowym oddziale oznacza jedynie problemy.

NIEDZIELA:

Cztery wesela i pogrzeb – sez. 1, odc. 2

21:00

HBO3

Nowy Jork. Maya (Nathalie Emmanuel) pracuje w biurze senatora. Pewnego dnia otrzymuje zaproszenie na ślub od dawnej przyjaciółki Ainsley, która mieszka w Londynie. Postanawia wrócić do Anglii, zostawiając za sobą życie prywatne i zawodowe. Na miejscu nawiązuje ponownie kontakt ze starymi przyjaciółmi.

