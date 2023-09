Program TV na weekend 1-3.09: 3:10 do Yumy, Zniewolony, Upadek

Reklama

W ten weekend warto obejrzeć filmy takie jak 3:10 do Yumy, Zniewolony, Upadek i Lepiej być nie może. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Turysta – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

HBO

Kiedy mężczyzna budzi się na australijskim odludziu i uświadamia sobie, że stracił pamięć, musi wykorzystać kilka wskazówek, które ma, aby odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.

Zobacz także:

Baronowie – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Dziewięciu facetów – sez. 1, odc. 3 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Rodzina Soprano – sez. 3, odc. 1 - 9 – 21:00 (HBO3)

Paris Police 1905 – sez. 1, odc. 5 - 6 – 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Stamtąd – sez. 1, odc. 1 – 10

20:00

HBO3

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. [HBO Max]

Zobacz także:

Baronowie – sez. 1, odc. 5 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Wataha – sez. 3, odc. 1 – 2 – 20:50 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Teściowie – sez. 1, odc. 1 – 2

22:10

Polsat

Współczesne obyczaje i konflikty pokoleniowe w krzywym zwierciadle, a do tego doborowa obsada, dużo humoru i zwrotów akcji. Tak w skrócie można opisać nowy serial Polsatu pt. "Teściowie". Andżelika Nagórska (Julia Wieniawa) uwielbia media społecznościowe i marzy o karierze w telewizji. Lucjan Ledwoń (Ignacy Liss) pracuje nad doktoratem z historii, a jego pasją jest... średniowiecze. Wiele ich różni, ale łączy gorące uczucie. By ułatwić sobie wejście w nowy etap życia, postanawiają nieco ubarwić rzeczywistość. Ogłaszają bliskim, że niebawem zostaną rodzicami. Mają bowiem nadzieję, że teściowie kupią im mieszkanie. Zaskakujące nowiny od dzieci sprawiają, że konieczne staje się spotkanie ich rodzin. Nagórscy są właścicielami dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw. Mają dużo pieniędzy i okazały dom. Ledwoniowie są skromną rodziną - on listonosz, ona właścicielka niewielkiego salonu kosmetycznego. Ich spotkanie wywołuje lawinę zabawnych zdarzeń.

Zobacz także:

Maxine – sez. 1, odc. 1 – 20:00 (Cinemax)

Minuta ciszy – sez. 1, odc. 5 - 6 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Szczęściarz Hank – sez. 1, odc. 8 – 21:00 (HBO3)

Kruk. Czorny Woron nie śpi – odc. 1 – 2 – 21:10 (ale kino+)

Hollington Drive – sez. 1, odc. 4 - 21:40 (HBO3)