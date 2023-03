Program TV na weekend 10-12.03.2023: Oczy Tammy Faye, Bandyta, Szpieg

W ten weekend odbędzie się gala rozdania Oscarów, podczas której o statuetkę powalczy polski film IO. Ponadto warto obejrzeć premiery telewizyjne produkcji takich jak Oczy Tammy Faye oraz Bandyta. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Maria Antonina – sez. 1, odc. 8

21:00

CANAL+ Premium

Ludwik staje się coraz bardziej pewny siebie. Występuje przeciwko Brytyjczykom, wspierając walkę amerykańskich kolonii o niepodległość. Budzi to wątpliwości na dworze, a książę Prowansji nie waha się podważać decyzji brata. Maria Antonina przenosi się do Petit Trianon, gdzie może czuć się swobodnie. Wraz z przyjaciółmi oddaje się ulubionym rozrywkom. Ulega fascynacji szwedzkim hrabią Fersenem. Tymczasem jej matka coraz bardziej zapada na zdrowiu.

SOBOTA:

Oddział dla zuchwałych – sez. 1, odc. 4 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

SAS: Rogue Heroes to pełna dramaturgii opowieść o tym, jak powstała jedna z najlepszych ekip komandosów świata, czyli SAS. Jednostka została założona podczas II wojny światowej.

NIEDZIELA:

Granica zbrodni – sez. 2, odc. 3 – 4

20:10

ale kino+

Prowadząca przez Alpy górzysta granica pomiędzy Niemcami a Austrią znowu staje się areną mrocznych wydarzeń. Choć para detektywów, Austriak Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) i niemiecka inspektor Ellie Stocker (Julia Jentsch), jeszcze nie do końca doszła do siebie po tragicznych wydarzeniach towarzyszących ostatniemu śledztwu, teraz ponownie angażuje się w trudne dochodzenie. Gdy pojawiają się ciała kolejnych zamordowanych kobiet, staje się jasne, że w okolicy działa seryjny zabójca. W ustaleniu personaliów psychopaty o pseudonimie Xandi Ellie i Gedeonowi ma pomóc młoda detektyw Yela Antic (Franziska von Harsdorf).

