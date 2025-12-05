VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w pierwszy weekend grudnia na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Prime Video i innych.

Ten weekend zapowiada się ciekawie na VOD. Na streamingu można już oglądać wyczekiwane filmy takie, jak Jay Kelly, Smashing Machine, Tron: Ares czy Państwo Rose. Ponadto na uwagę zasługuje serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey. W świąteczny nastrój wprowadzi Was na pewno Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (5 - 7 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Canal+, Apple TV i inne)

NETFLIX

W ten weekend Netflix ma do zaproponowania kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje film Jay Kelly z George'em Clooneyem w głównej roli.

100 lat New Yorkera (2025) - dokument. Bezkompromisowe dziennikarstwo. Epokowa literatura. Dowcipne rysunki. Z okazji swojego stulecia "The New Yorker" opowiada o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Premiera 5 grudnia.

Miłość i wino (2025) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Dziedzic prestiżowej winnicy zamienia się miejscami ze skromnym przyjacielem z dzieciństwa, by udowodnić, że powodzenie u kobiet nie zależy od grubości portfela. Premiera 5 grudnia.

Jay Kelly Premiera 5 grudnia.

List do Świętego Mikołaja 2 (2025) - film familijny. Gdy podstępna dyrektorka firmy sprzedającej zabawki porywa świętego Mikołaja, ojciec i syn muszą go uratować, żeby zapobiec świątecznej katastrofie. Premiera 5 grudnia.

Cena zeznania (2025) - koreański serial dramatyczny. Kobieta oskarżona o zabicie męża dostaje od tajemniczej nieznajomej propozycję - w zamian za zeznanie obciążające kogoś innego musi popełnić morderstwo. Premiera 5 grudnia.

Jeśli te produkcje nie przypadły Wam do gustu to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w tym tygodniu:

Wszystkie puste pokoje (2025) - poruszający dokument krótkometrażowy. Dziennikarz i fotograf upamiętniają ofiary szkolnych strzelanin, odwiedzają ich puste pokoje. Premiera 1 grudnia.

Troll 2 Premiera 1 grudnia.

Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler (2025) - talk-show. Adam Sandler spotyka się z Dave'em na swobodną pogawędkę o stand-upie, bohaterach "SNL" i graniu w poważnych dramatach, takich jak "Jak Kelly" i "Nieoszlifowane diamenty". Premiera 1 grudnia.

Miłość w prezencie Premiera 3 grudnia.

Lali: Nie oglądam się za siebie (2025) - w tym kameralnym dokumencie gwiazda popu Lali opowiada o swoim rozwoju artystycznym i drodze ku samoakceptacji podczas pierwszej stadionowej trasy. Premiera 4 grudnia.

Szkoda, że mi nie powiedziałeś Premiera 4 grudnia.

Odrzuceni Premiera 4 grudnia.

Wiara w sukces Premiera 2. sezonu 4 grudnia.

Ponadto bibliotekę serwisu wzbogaciły takie oto produkcje:

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutowały dwie nowości. Ponadto w bibliotece pojawiły się wszystkie części Powrotu do przyszłości oraz trzy części Shreka.

Państwo Rose Premiera 3 grudnia.

Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego (2025) - animacja. Adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w pełnym zabawnych przypadków filmie animowanym „Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego”. Wyluzowany Greg buntuje się przeciwko wygórowanym oczekiwaniom swojego ojca, ale rodzinna presja, aby syn zmienił swoje postępowanie, narasta. Seria przezabawnych zdarzeń na krawędzi katastrofy prowadzi do tego, że Frank stawia synowi ultimatum, które może raz na zawsze położyć kres cwaniackim zagrywkom Grega. Reżyserem filmu jest Matt Danner („Legenda o Trzech Caballeros”), a scenarzystą i producentem Jeff Kinney. Premiera 5 grudnia.

9-1-1: Nashville (2025) - serial dramatyczny. Pełen akcji serial o bohaterskich ratownikach i ich rodzinnej sadze.

APPLE TV

W ten weekend pojawiła się tylko jedna nowość na Apple TV:

Fraglesy: Pierwszy śnieg (2025) - Gdy świąteczny czas nie szczędzi niespodzianek, Fraglesy uczą się doceniać każdy dzień - wyjątkowy i ulotny jak płatek śniegu. Premiera odcinka specjalnego 5 grudnia.

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video zadebiutowało kilka nowości wartych uwagi:

Sprzedawcy szczęścia (2025) - W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon. Premiera 1 grudnia.

Co. Za. Radość (2025) - komedia. Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli. Premiera 3 grudnia.

Kiedyś, może jutro (2025) - Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha. Premiera 1. sezonu 6 grudnia.

SkyShowtime

SkyShowtime nie może się pochwalić żadnymi nowościami w tym tygodniu, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W tym tygodniu bibliotekę HBO Max uzupełniły takie oto wybrane produkcje:

Pierwsza krowa

Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.

W dzikim galopie

Przymierze Od 7 grudnia.

Duma i uprzedzenie - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Od 7 grudnia.

CANAL+

W serwisie Canal+ już dostępny jest film Łowcy skarbów:

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

El Inmortal

Cat’s Eyes

INNE SERWISY VOD:

