Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
skyshowtime nowości netflix weekend Prime video disney+ VOD apple tv Canal+

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+ i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+ i inne) fot. materiały prasowe
Reklama

Co obejrzeć w pierwszy weekend grudnia na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Prime Video i innych.

Ten weekend zapowiada się ciekawie na VOD. Na streamingu można już oglądać wyczekiwane filmy takie, jak Jay Kelly, Smashing Machine, Tron: Ares czy Państwo Rose. Ponadto na uwagę zasługuje serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey. W świąteczny nastrój wprowadzi Was na pewno Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (5 - 7 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Canal+, Apple TV i inne)

NETFLIX

W ten weekend Netflix ma do zaproponowania kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje film Jay Kelly z George'em Clooneyem w głównej roli.

  • 100 lat New Yorkera (2025) - dokument. Bezkompromisowe dziennikarstwo. Epokowa literatura. Dowcipne rysunki. Z okazji swojego stulecia "The New Yorker" opowiada o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Premiera 5 grudnia.
  • Miłość i wino (2025) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Dziedzic prestiżowej winnicy zamienia się miejscami ze skromnym przyjacielem z dzieciństwa, by udowodnić, że powodzenie u kobiet nie zależy od grubości portfela. Premiera 5 grudnia. 
  • Jay Kelly (2025) - komediodramat. Film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha. Znany aktor Jay Kelly i jego menadżer wyruszają w podróż po Euorpie, aby skonfrontować się z przeszłością. Premiera 5 grudnia. 

Jay Kelly

arrow-left
Jay Kelly
fot. materiały prasowe
arrow-right

  • List do Świętego Mikołaja 2 (2025) - film familijny. Gdy podstępna dyrektorka firmy sprzedającej zabawki porywa świętego Mikołaja, ojciec i syn muszą go uratować, żeby zapobiec świątecznej katastrofie. Premiera 5 grudnia. 
  • Cena zeznania (2025) - koreański serial dramatyczny. Kobieta oskarżona o zabicie męża dostaje od tajemniczej nieznajomej propozycję - w zamian za zeznanie obciążające kogoś innego musi popełnić morderstwo. Premiera 5 grudnia. 

Jeśli te produkcje nie przypadły Wam do gustu to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w tym tygodniu:

  • Wszystkie puste pokoje (2025) - poruszający dokument krótkometrażowy. Dziennikarz i fotograf upamiętniają ofiary szkolnych strzelanin, odwiedzają ich puste pokoje. Premiera 1 grudnia. 
  • Troll 2 (2025) - norweski film akcji. Przygotuj się na bitwę! Los Norwegii wisi na włosku, gdy dwa olbrzymie trolle walczą na śmierć i życie - a Nora i jej drużyna trafiają w sam środek tych wydarzeń. Premiera 1 grudnia. 
  • Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler (2025) - talk-show. Adam Sandler spotyka się z Dave'em na swobodną pogawędkę o stand-upie, bohaterach "SNL" i graniu w poważnych dramatach, takich jak "Jak Kelly" i "Nieoszlifowane diamenty". Premiera 1 grudnia. 
  • Miłość w prezencie (2025) - komedia romantyczna. Samotna mama traci pracę tuż przed świętami, więc postanawia przebrać się za Mikołaja i zatrudnić się w ośrodku narciarskim prowadzonym przez przystojnego menadżera. Premiera 3 grudnia. 
  • Lali: Nie oglądam się za siebie (2025) - w tym kameralnym dokumencie gwiazda popu Lali opowiada o swoim rozwoju artystycznym i drodze ku samoakceptacji podczas pierwszej stadionowej trasy. Premiera 4 grudnia. 
  • Szkoda, że mi nie powiedziałeś (2025) - filipiński dramat. Młody misjonarz odkrywa sekret swojego zmarłego ojca i rusza z Filipin do Hiszpanii na poszukiwanie jego zakazanej miłości. Premiera 4 grudnia. 
  • Odrzuceni (2025) - serial dramatyczny. Lena Headey i Gillian Anderson grają główne role w serialu o dwóch kobietach walczących o ziemię i władzę na Dzikim Zachodzie. Premiera 4 grudnia. 
nullfot. Netflix
  • Wiara w sukces (2025) - tajski serial dramatyczny. Win i Game muszą wykombinować ogromną kwotę na nowy projekt Ae. W przeciwnym razie poniosą konsekwencje. Dear prowadzi życie uciekinierki. Premiera 2. sezonu 4 grudnia. 

Ponadto bibliotekę serwisu wzbogaciły takie oto produkcje:

DISNEY+

Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutowały dwie nowości. Ponadto w bibliotece pojawiły się wszystkie części Powrotu do przyszłości oraz trzy części Shreka.

  • Państwo Rose (2025) - czarna komedia. Życie Ivy i Theo płynie słodko. Oboje mają udane kariery, fantastyczne dzieci i tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko do czasu, ponieważ nad tym idealnym małżeństwem zbierają się ciemne chmury. Kariera Theo chyli się ku upadkowi, podczas gdy ambicje Ivy nie przestają rosnąć. Między małżonkami rozpoczyna się zacięta rywalizacja podszyta ukrytymi żalami. „Państwo Rose” nawiązują do kultowego filmu „Wojna państwa Rose” z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule. Scenariusz do komedii w reżyserii Jaya Roacha napisał Tony McNamara. W rolach głównych występują: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg i Kate McKinnon. Premiera 3 grudnia.
nullfoto. materiały prasowe
  • Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego (2025) - animacja. Adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w pełnym zabawnych przypadków filmie animowanym „Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego”. Wyluzowany Greg buntuje się przeciwko wygórowanym oczekiwaniom swojego ojca, ale rodzinna presja, aby syn zmienił swoje postępowanie, narasta. Seria przezabawnych zdarzeń na krawędzi katastrofy prowadzi do tego, że Frank stawia synowi ultimatum, które może raz na zawsze położyć kres cwaniackim zagrywkom Grega. Reżyserem filmu jest Matt Danner („Legenda o Trzech Caballeros”), a scenarzystą i producentem Jeff Kinney. Premiera 5 grudnia. 
  • 9-1-1: Nashville (2025) - serial dramatyczny. Pełen akcji serial o bohaterskich ratownikach i ich rodzinnej sadze. 
nullfot. 20th Television
fot. Disney+

APPLE TV

W ten weekend pojawiła się tylko jedna nowość na Apple TV:

  • Fraglesy: Pierwszy śnieg (2025) - Gdy świąteczny czas nie szczędzi niespodzianek, Fraglesy uczą się doceniać każdy dzień - wyjątkowy i ulotny jak płatek śniegu. Premiera odcinka specjalnego 5 grudnia.
fot. Apple TV

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video zadebiutowało kilka nowości wartych uwagi:

  • Sprzedawcy szczęścia (2025) - W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon. Premiera 1 grudnia.
nullfot. Prime Video
  • Co. Za. Radość (2025) - komedia. Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli. Premiera 3 grudnia.

Oh. What. Fun.

arrow-left
Oh. What. Fun.
Źródło:
arrow-right

  • Kiedyś, może jutro (2025) - Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha. Premiera 1. sezonu 6 grudnia.
fot. Prime Video

SkyShowtime

SkyShowtime nie może się pochwalić żadnymi nowościami w tym tygodniu, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali: 

HBO Max

W tym tygodniu bibliotekę HBO Max uzupełniły takie oto wybrane produkcje:

  • Żegnaj Christopher Robin - Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.
  • Ad Astra: Ku gwiazdom - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.
  • Coś się kończy, coś się zaczyna - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.
  • Gniazdo - Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.
  • Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.
Until Dawnmateriały prasowe
  • Pierwsza krowa - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.
  • Przepiękne! - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.
  • Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.
  • W dzikim galopie - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.
  • Przymierze - Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya. Od 7 grudnia.
  • Duma i uprzedzenie - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Od 7 grudnia.

CANAL+

W serwisie Canal+ już dostępny jest film Łowcy skarbów:

  • Łowcy skarbów (2025) - film przygodowy. Ekscentryczny archeolog Christian Robinson dokonuje w Egipcie odkrycia zagadkowego napisu, który wskazuje na ukryty skarb faraona Cheopsa — nie w piramidzie, lecz… w samym sercu Francji. Wraz z córką i wnukiem wyrusza na pełną niebezpieczeństw wyprawę, podążając tropem napoleońskich tajemnic, zaszyfrowanych wskazówek i zapomnianych komnat Luwru. 
nullfot. Bonne Pioche // SND Films

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

  • Smashing Machine  (2025; dostępny w ofercie do kupna na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Cineman, TVP VOD, Player.pl, Play Now, TV Smart, Pilot WP) - Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.
foto. materiały prasowe
  • Tron: Ares (2025; dostępny w ofercie do kupna na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Player.pl, Pilot WP) - Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.
nullfot. materiały prasowe
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,6

2024
Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział
Oglądaj TERAZ Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział Komedia

7,6

2024
Wiara w sukces
Oglądaj TERAZ Wiara w sukces Dramat

Oceń

2025
Odrzuceni
Oglądaj TERAZ Odrzuceni Dramat
Powiązane filmy

5,7

2025
Szkoda, że mi nie powiedziałeś
Szkoda, że mi nie powiedziałeś Dramat

Oceń

2025
Miłość w prezencie
Oglądaj TERAZ Miłość w prezencie

5,5

2025
Łowcy skarbów
Oglądaj TERAZ Łowcy skarbów Komedia

6,7

2025
Państwo Rose
Oglądaj TERAZ Państwo Rose Komedia

6,0

2024
W dzikim galopie
Oglądaj TERAZ W dzikim galopie

6,7

2025
Jay Kelly Komedia

5,7

2025
Oglądaj TERAZ Until Dawn Horror

6,1

2025
Oglądaj TERAZ Przepiękne! Komedia

6,5

2025
Smashing Machine
Oglądaj TERAZ Smashing Machine Biografia

5,9

2023
Oglądaj TERAZ Genie Komedia

5,4

2025
Oglądaj TERAZ Troll 2 Dramat

6,4

2025
Oglądaj TERAZ Tron: Ares Sci-Fi

7,5

2023
Przymierze
Oglądaj TERAZ Przymierze Thriller

7,1

2019
Pierwsza krowa
Oglądaj TERAZ Pierwsza krowa Western

6,3

2020
Gniazdo
Oglądaj TERAZ Gniazdo Dramat

5,6

2019
Coś się kończy, coś się zaczyna
Oglądaj TERAZ Coś się kończy, coś się zaczyna Dramat

7,3

2019
Najlepsi wrogowie
Oglądaj TERAZ Najlepsi wrogowie Biografia

6,3

2015
The Meddler
Oglądaj TERAZ The Meddler Komedia

7,1

2017
Żegnaj Christopher Robin
Oglądaj TERAZ Żegnaj Christopher Robin Biografia

6,4

2016
Zakładnik z Wall Street
Oglądaj TERAZ Zakładnik z Wall Street Dramat

6,7

2015
Dama w vanie
Oglądaj TERAZ Dama w vanie Biografia

5,9

2021
Clifford. Wielki czerwony pies
Oglądaj TERAZ Clifford. Wielki czerwony pies Komedia

8,0

2015
Zjawa
Oglądaj TERAZ Zjawa Dramat

5,9

2014
Niebo istnieje... naprawdę
Oglądaj TERAZ Niebo istnieje... naprawdę Familijny

6,1

2007
Film o pszczołach
Oglądaj TERAZ Film o pszczołach Komedia

6,6

2003
Łzy słońca
Oglądaj TERAZ Łzy słońca Dramat

7,0

2006
Holiday
Oglądaj TERAZ Holiday Komedia

6,8

2005
Egzorcyzmy Emily Rose
Oglądaj TERAZ Egzorcyzmy Emily Rose Dramat

8,1

2002
Złap mnie jeśli potrafisz
Oglądaj TERAZ Złap mnie jeśli potrafisz Biografia

8,5

1985
Powrót do przyszłości
Oglądaj TERAZ Powrót do przyszłości Komedia

7,9

2001
Shrek
Oglądaj TERAZ Shrek Komedia
Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV