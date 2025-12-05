VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+ i inne)

Wydanie weekendowe
Co obejrzeć w pierwszy weekend grudnia na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Prime Video i innych.
Ten weekend zapowiada się ciekawie na VOD. Na streamingu można już oglądać wyczekiwane filmy takie, jak Jay Kelly, Smashing Machine, Tron: Ares czy Państwo Rose. Ponadto na uwagę zasługuje serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey. W świąteczny nastrój wprowadzi Was na pewno Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (5 - 7 grudnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Canal+, Apple TV i inne)
NETFLIX
W ten weekend Netflix ma do zaproponowania kilka interesujących nowości. Na uwagę zasługuje film Jay Kelly z George'em Clooneyem w głównej roli.
- 100 lat New Yorkera (2025) - dokument. Bezkompromisowe dziennikarstwo. Epokowa literatura. Dowcipne rysunki. Z okazji swojego stulecia "The New Yorker" opowiada o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Premiera 5 grudnia.
- Miłość i wino (2025) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Dziedzic prestiżowej winnicy zamienia się miejscami ze skromnym przyjacielem z dzieciństwa, by udowodnić, że powodzenie u kobiet nie zależy od grubości portfela. Premiera 5 grudnia.
- Jay Kelly (2025) - komediodramat. Film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha. Znany aktor Jay Kelly i jego menadżer wyruszają w podróż po Euorpie, aby skonfrontować się z przeszłością. Premiera 5 grudnia.
- List do Świętego Mikołaja 2 (2025) - film familijny. Gdy podstępna dyrektorka firmy sprzedającej zabawki porywa świętego Mikołaja, ojciec i syn muszą go uratować, żeby zapobiec świątecznej katastrofie. Premiera 5 grudnia.
- Cena zeznania (2025) - koreański serial dramatyczny. Kobieta oskarżona o zabicie męża dostaje od tajemniczej nieznajomej propozycję - w zamian za zeznanie obciążające kogoś innego musi popełnić morderstwo. Premiera 5 grudnia.
Jeśli te produkcje nie przypadły Wam do gustu to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w tym tygodniu:
- Wszystkie puste pokoje (2025) - poruszający dokument krótkometrażowy. Dziennikarz i fotograf upamiętniają ofiary szkolnych strzelanin, odwiedzają ich puste pokoje. Premiera 1 grudnia.
- Troll 2 (2025) - norweski film akcji. Przygotuj się na bitwę! Los Norwegii wisi na włosku, gdy dwa olbrzymie trolle walczą na śmierć i życie - a Nora i jej drużyna trafiają w sam środek tych wydarzeń. Premiera 1 grudnia.
- Następny gość Davida Lettermana: Adam Sandler (2025) - talk-show. Adam Sandler spotyka się z Dave'em na swobodną pogawędkę o stand-upie, bohaterach "SNL" i graniu w poważnych dramatach, takich jak "Jak Kelly" i "Nieoszlifowane diamenty". Premiera 1 grudnia.
- Miłość w prezencie (2025) - komedia romantyczna. Samotna mama traci pracę tuż przed świętami, więc postanawia przebrać się za Mikołaja i zatrudnić się w ośrodku narciarskim prowadzonym przez przystojnego menadżera. Premiera 3 grudnia.
- Lali: Nie oglądam się za siebie (2025) - w tym kameralnym dokumencie gwiazda popu Lali opowiada o swoim rozwoju artystycznym i drodze ku samoakceptacji podczas pierwszej stadionowej trasy. Premiera 4 grudnia.
- Szkoda, że mi nie powiedziałeś (2025) - filipiński dramat. Młody misjonarz odkrywa sekret swojego zmarłego ojca i rusza z Filipin do Hiszpanii na poszukiwanie jego zakazanej miłości. Premiera 4 grudnia.
- Odrzuceni (2025) - serial dramatyczny. Lena Headey i Gillian Anderson grają główne role w serialu o dwóch kobietach walczących o ziemię i władzę na Dzikim Zachodzie. Premiera 4 grudnia.
- Wiara w sukces (2025) - tajski serial dramatyczny. Win i Game muszą wykombinować ogromną kwotę na nowy projekt Ae. W przeciwnym razie poniosą konsekwencje. Dear prowadzi życie uciekinierki. Premiera 2. sezonu 4 grudnia.
Ponadto bibliotekę serwisu wzbogaciły takie oto produkcje:
- Wszędobylska mamuśka
- Dama w vanie
- Łzy słońca
- Egzorcyzmy Emily Rose
- Zjawa
- Film o pszczołach
- Niebo istnieje... naprawdę
- Zakładnik z Wall Street
- Najlepsi wrogowie
- Holiday
- ProkuraTOUR'a Rafał Pacześ
- Złap mnie jeśli potrafisz
- Clifford. Wielki czerwony pies
DISNEY+
Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutowały dwie nowości. Ponadto w bibliotece pojawiły się wszystkie części Powrotu do przyszłości oraz trzy części Shreka.
- Państwo Rose (2025) - czarna komedia. Życie Ivy i Theo płynie słodko. Oboje mają udane kariery, fantastyczne dzieci i tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko do czasu, ponieważ nad tym idealnym małżeństwem zbierają się ciemne chmury. Kariera Theo chyli się ku upadkowi, podczas gdy ambicje Ivy nie przestają rosnąć. Między małżonkami rozpoczyna się zacięta rywalizacja podszyta ukrytymi żalami. „Państwo Rose” nawiązują do kultowego filmu „Wojna państwa Rose” z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule. Scenariusz do komedii w reżyserii Jaya Roacha napisał Tony McNamara. W rolach głównych występują: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg i Kate McKinnon. Premiera 3 grudnia.
- Dziennik cwaniaczka: Szczyt wszystkiego (2025) - animacja. Adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w pełnym zabawnych przypadków filmie animowanym „Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego”. Wyluzowany Greg buntuje się przeciwko wygórowanym oczekiwaniom swojego ojca, ale rodzinna presja, aby syn zmienił swoje postępowanie, narasta. Seria przezabawnych zdarzeń na krawędzi katastrofy prowadzi do tego, że Frank stawia synowi ultimatum, które może raz na zawsze położyć kres cwaniackim zagrywkom Grega. Reżyserem filmu jest Matt Danner („Legenda o Trzech Caballeros”), a scenarzystą i producentem Jeff Kinney. Premiera 5 grudnia.
- 9-1-1: Nashville (2025) - serial dramatyczny. Pełen akcji serial o bohaterskich ratownikach i ich rodzinnej sadze.
- Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział (2024) - komedia. Młoda czarodziejka , Billie, uczy się pod okiem Justina Russo.
APPLE TV
W ten weekend pojawiła się tylko jedna nowość na Apple TV:
- Fraglesy: Pierwszy śnieg (2025) - Gdy świąteczny czas nie szczędzi niespodzianek, Fraglesy uczą się doceniać każdy dzień - wyjątkowy i ulotny jak płatek śniegu. Premiera odcinka specjalnego 5 grudnia.
Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:
- Jedyna
- Ostatnia rubież (finał sezonu)
- Kasa
- Droga do prawdy
- Palm Royale
PRIME VIDEO
W tym tygodniu na Prime Video zadebiutowało kilka nowości wartych uwagi:
- Sprzedawcy szczęścia (2025) - W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon. Premiera 1 grudnia.
- Co. Za. Radość (2025) - komedia. Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli. Premiera 3 grudnia.
- Kiedyś, może jutro (2025) - Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha. Premiera 1. sezonu 6 grudnia.
SkyShowtime
SkyShowtime nie może się pochwalić żadnymi nowościami w tym tygodniu, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
W tym tygodniu bibliotekę HBO Max uzupełniły takie oto wybrane produkcje:
- Żegnaj Christopher Robin - Historia relacji A.A. Milne’a z synem, która zmieniła się, gdy stał się inspiracją do opowieści o Kubusiu Puchatku.
- Ad Astra: Ku gwiazdom - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.
- Coś się kończy, coś się zaczyna - Idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem.
- Gniazdo - Odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Jude Law w jednej z głównych ról.
- Until Dawn - Ścigani i uwięzieni w śmiertelnej pętli czasu, Clover i jej przyjaciele muszą zawalczyć o swoje życie.
- Pierwsza krowa - Kucharz wędruje i dołącza do grupy traperów w Oregonie, lecz prawdziwą więź nawiązuje dopiero z chińskim imigrantem, który także szuka szczęścia.
- Przepiękne! - Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.
- Hamlet - Ponadczasowa opowieść Szekspira o zemście została na nowo przedstawiona jako thriller psychologiczny osadzony we współczesnych realiach.
- W dzikim galopie - Muriel i jej mąż Lee mają rozpocząć nowe, pełne nadziei życie, które zostaje wywrócone do góry nogami przez przyjazd brata Lee.
- Przymierze - Po zasadzce afgański tłumacz Ahmed podejmuje heroiczny wysiłek, by ocalić życie amerykańskiego sierżanta Johna Kinleya. Od 7 grudnia.
- Duma i uprzedzenie - Po zawale Randal prosi Dantego, Eliasa, Jaya i Silent Boba o pomoc w stworzeniu filmu o życiu w sklepie, od którego wszystko się zaczęło. Od 7 grudnia.
CANAL+
W serwisie Canal+ już dostępny jest film Łowcy skarbów:
- Łowcy skarbów (2025) - film przygodowy. Ekscentryczny archeolog Christian Robinson dokonuje w Egipcie odkrycia zagadkowego napisu, który wskazuje na ukryty skarb faraona Cheopsa — nie w piramidzie, lecz… w samym sercu Francji. Wraz z córką i wnukiem wyrusza na pełną niebezpieczeństw wyprawę, podążając tropem napoleońskich tajemnic, zaszyfrowanych wskazówek i zapomnianych komnat Luwru.
Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:
- El Inmortal
- Cat’s Eyes
INNE SERWISY VOD:
- Smashing Machine (2025; dostępny w ofercie do kupna na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Cineman, TVP VOD, Player.pl, Play Now, TV Smart, Pilot WP) - Smashing Machine jest dramatem opartym na życiu Marka Kerra, byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.
- Tron: Ares (2025; dostępny w ofercie do kupna na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Player.pl, Pilot WP) - Kontynuacja filmów Tron i Tron: Dziedzictwo. Tron: Ares opowiada o niezwykle zaawansowanym cyfrowym programie o imieniu Ares, który zostaje wysłany z cyfrowego świata do świata rzeczywistego z niebezpieczną misją, stanowiąc pierwsze w historii ludzkości spotkanie z istotą opartą na sztucznej inteligencji.