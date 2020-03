Weekend w telewizji 27-29.03.2020

Seriale:

PIĄTEK:

Zero zero zero – sez. 1, odc. 1

20:10

HBO

W Kalabrii mafioso Don Minu ukrywa się w podziemnym bunkrze pełnym kamer. Wbrew radom swojego wnuka spotyka się z członkami rodzin. Przedstawia swój projekt zdobycia ogromnej kwoty za zamówioną dostawę narkotyków. Udaje mu się przekonać obecnych do inwestycji. Stefano w tajemnicy sabotuje plan dziadka. Jego ludzie przejmują pieniądze, nim te docierają do pośrednika. W Meksyku dochodzi do strzelaniny pomiędzy przestępcami zarządzającymi produkcją narkotyków a policją. Oddział Manuela Contrerasa brutalnie przesłuchuje jednego z podejrzanych. Edward Lynwood kłóci się z córką, którą niepokoi opóźnienie w przepływie pieniędzy z Włoch. Emma uważa, że powinni się wycofać z interesu. Służbom udaje się poznać lokalizację spotkania grupy przestępczej. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.

Zobacz także:

Chicago Fire – sez. 6, odc. 10 – 18:15 (FOX)

Fosse/Verdon – odc. 4 - 21:10 (HBO)

Cudotwórcy – sez. 2, odc. 3 - 21:30 (HBO3)

W potrzebie – sez. 4, odc. 3 - 22:00 (HBO3)

SOBOTA:

Rodzice nie do pary – sez. 2, odc. 7 – 8

21:00

FOX Comedy

Angie spędza noc z podrywaczem Xanderem. Wkrótce jednak odkrywa, że mężczyzna jest w pewien sposób powiązany z jej przyjaciółmi. Zaczyna czuć się z tym nieswojo. Poppy pomaga Douglasowi uporać się z rodzinnymi problemami. Tymczasem Will stara się nauczyć Miggy'ego, jak zaprowadzać dyscyplinę. Sophie, Rory i Graham utrudniają mu jednak to zadanie.

Zobacz więcej:

Foodie Love – sez.1, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Kontra: Sieć – sez. 8, odc. 2 - 20:00 (Cinemax)

Simpsonowie – sez. 30, odc. 13 – 16 - 22:00 (FOX Comedy)

Narcos: Meksyk – sez. 1, odc. 6 – 0:30 (Stopklatka)

NIEDZIELA:

Opowiedz mi bajkę – sez. 2, odc. 2

21:00

HBO3

Tell Me a Story jest thrillerem psychologicznym, którego akcja toczy się we współczesnym Nowym Jorku. Fabuła produkcji skupia się na historiach znanych z trzech baśni: Trzy małe świnki, Czerwony Kapturek oraz Jaś i magiczna fasola.

Zobacz także:

Zbrodnia w White House Farm – sez. 1, odc. 5 – 6 (ost.) - 20:10 (ale kino+)

Mały Zgon – sez.1, odc. 7 – 8 - 21:30 (CANAL+)

Bob's Burgers – sez. 10, odc. 11 – 12 – 23:00 (FOX Comedy)

Westworld – sez. 3, odc. 3 - 3:00 (poniedziałek) HBO

The Walking Dead – sez. 10, odc. 14 - 3:30 (poniedziałek) FOX