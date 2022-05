Darth Revan, czyli postać, której potrzebuje ekranowe uniwersum Star Wars

Darth Revan to postać, która już dawno powinna zadebiutować w ekranowym uniwersum Star Wars. Postanowiłem przyjrzeć się temu bohaterowi i złoczyńcy w jednym.

Darth Revan, mimo braku obecności w wielu tytułach z uniwersum Star Wars, jest jedną z najbardziej znanych postaci świata stworzonego przez George'a Lucasa. Zyskał pokaźne grono fanów przede wszystkim dzięki pojawieniu się w kultowej grze wideo Star Wars: Knights of the Old Republic z 2003 roku. Po tym występie zyskał status postaci kultowej. Jednak mimo obecności w grach, komiksach i książkach, były Rycerz Jedi, a następnie Mroczny Lord Sith, nie zadebiutował jeszcze na wielkim czy małym ekranie. W poniższym tekście chciałbym przybliżyć historię tego bohatera i antagonisty w jednym. Dlaczego jest to postać, której potrzebuje serialowe i filmowe uniwersum Star Wars?

Revan był od małego bardzo wrażliwym na Moc chłopcem, co sprawiło, że został zabrany do Akademii Jedi na planecie Dantooine. Osobą, która przejęła pieczę nad wyszkoleniem młodego adepta Mocy, była mistrzyni Kreia. Nasz bohater studiował również u innych mistrzów. W czasie praktyk w Akademii zaprzyjaźnił się z Alekiem, znanym później jako Darth Malak. Od początku swojej nauki Revan wykazywał się ogromnym głodem wiedzy, dlatego studiował tajniki Mocy i wszelkie jej składowe. Razem z Alekiem został Rycerzem Jedi. Nie było im dane w pełni spełnić powinności wynikających z nowych ról, ponieważ w galaktyce rozpoczęły się Wojny Mandaloriańskie.

Dowodzeni przez Mandalora Ostatecznego Mandalorianie odbudowali swoje siły po Wielkiej Wojnie Sithów i zaczęli atakować planety Zewnętrznych Rubieży. Wkrótce konflikt zaostrzył się i objął swoim działaniem inne rejony. Revan był znany jako wielki krytyk zachowania Rady Jedi, która nie chciała włączyć się w wojnę. Nie mogąc zrozumieć opieszałości swoich zwierzchników, nasz bohater udał się na planetę Malachor V,która miała mu posłużyć za ośrodek, gdzie będzie mógł szkolić swoją armię. Do charyzmatycznego wojownika dołączyli inni Rycerze Jedi, w tym jego przyjaciel Alek. Revan stał się honorowym Mistrzem Jedi, za którym podążali jego poplecznicy. Warto zaznaczyć, że Malachor V, gdzie swoją "siedzibę" miał oddział Revana, to planeta, na której Sithowie gromadzili artefakty. Już w czasie pobytu na niej i późniejszego szkolenia zwolenników nasz bohater zaczął coraz bardziej kierować się ku Ciemnej Stronie Mocy. Był traktowany przez wyznawców jak prawdziwy zbawiciel, człowiek, który ma szansę ocalić galaktykę. Wkrótce okazało się, że może doprowadzić do jej zguby.

Darth Revan

Revan i jego zwolennicy kierowali się w stronę mroku. W tym okresie otrzymujemy genezę kultowej maski Sitha. Otóż po przybyciu ze swoim oddziałem na planetę Cathar, Revan i jego poplecznicy zobaczyli ślady ludobójstwa, którego dokonali tam Mandalorianie. Na miejscu mieli wizję, w której nieznana wojowniczka Mandalorian próbowała powstrzymać rozlew krwi, co przypłaciła życiem. Będąc pod wrażeniem jej czynu, Revan postanawia zabrać jej maskę. Stanie się ona wkrótce najbardziej znanym atrybutem wojownika i postrachem całej galaktyki. Rycerz Jedi już nie ukrywał fascynacji Ciemną Stroną Mocy. Nawet jego poplecznicy zwrócili się ku niej. Tak Jedi naszego protagonisty stali się Mrocznymi Jedi. Ofensywa oddziałów Revana była bardzo skuteczna i szybko odpierała szwadrony Mandalorian. Do ostatecznej bitwy doszło na Malachor V. Udało się pokonać najeźdźców, jednak zostało to okupione tysiącem istnień po obydwu stronach. Po tych wydarzeniach Revan ogłosił się Mrocznym Lordem Sith, przyjmując imię Darth Revan. Antagonista poprzysiągł zniszczenie Republiki.

Revan wraz ze swoim uczniem Alekiem, wtedy znanym już jako Darth Malak, odnajdują tajemniczą Gwiezdną Kuźnię – miejsce, w którym dzięki technologii rasy Rakatan można tworzyć potężną broń praktycznie z niczego. Tak złoczyńca buduje swoją flotę, która może pokonać Republikę. Jak się szybko okazało, sam plan zagnieździł się w umyśle obydwu Sithów w wyniku dominacji, której dokonał Imperator. Malak i Revan, jeszcze jako Jedi chcieli zinfiltrować odradzające się Imperium Sithów i pokonać jego przywódcę. Ambitni wojownicy w końcu stali się pionkami w planie Imperatora. Wobec tego chęć podbicia Republiki, którą to reprezentował Imperator, w umyśle Revana została zinterpretowana jako jego własne pragnienie. Nasz Mroczny Lord Sith założył na Korribanie Akademię Sith i zaczął wdrażać w życie plan podboju Republiki. Nie przewidział jednak jednego – tego, że pokonujący go cios przyjdzie ze strony jego ucznia i wiernego poplecznika.

Główna strategia bojowa Revana polegała natomiast na tym, aby schwytać i przeciągnąć na Ciemną Stronę jak najwięcej Jedi.

Revan przeprowadził ofensywę przeciwko Republice, która jeszcze nie podniosła się po Wojnach Mandaloriańskich. W konflikcie nazwanym wojną domową Jedi Revan wraz ze swoją flotą odniósł wiele zwycięstw i zamordował wielu polityków. Zamiarem Lorda Sith było pozostawienie gospodarki i wojska Republiki w stanie nienaruszonym, aby mógł odbudować ją jeszcze silniejszą. Główna strategia bojowa Revana polegała natomiast na tym, aby schwytać i przeciągnąć na Ciemną Stronę jak najwięcej Jedi. To nie spodobało się brutalnemu Malakowi, który zaczął uważać, że jego mistrz jest zbyt miękki, aby być Sithem. To doprowadziło do walki między antagonistami. Revan nie dał szans Malakowi – uszkodził mu szczękę, co spowodowało, że wojownik musiał nosić specjalną maskę. Ostatecznie w trakcie pewnej potyczki na Zewnętrznych Rubieżach, w której oddział Jedi kierowany przez Bastilę Shan, dostał się na statek flagowy Revana. Malak postanowił wykorzystać sytuację, aby przejąć dowództwo nad Sithami i ostrzelał okręt wojenny swojego mistrza. Lord Sith został cudem ocalony. To był pierwszy przystanek na drodze jego odkupienia.

Revan został uratowany za pomocą Mocy Shan, co wytworzyło między postaciami więź. Jedi zabrała Sitha na Dantooine, gdzie uleczono jego ciało i wymazano wspomnienia. Rada postanowiła nie zabijać złoczyńcy, a wcielić go pod przybraną tożsamością do armii Republiki. Działania Dartha Malaka doprowadziły do tego, że Shan namówiła Radę, aby ponownie wprowadzić Revana na ścieżkę Jedi. Miał im pomóc pokonać Lorda Sith. Nawróconemu Revanowi i reszcie jego załogi zlecono szukanie Gwiezdnej Kuźni według wskazówek – jak to wcześniej Revan uczynił z Malakiem. W trakcie swoich działań oddział Revana został schwytany przez popleczników nowego Mrocznego Lorda Sith, w wyniku czego Bastila została zindoktrynowana przez Malaka i przeszła na Ciemną Stronę Mocy. Ostatecznie pomogła swojemu ukochanemu (wyznała Revanowi miłość) pokonać jego dawnego ucznia. Malak zginął, Gwiezdna Kuźnia została zniszczona przez siły Republiki, a Revan finalnie powrócił na Jasną Stronę Mocy.

Darth Revan maska

Krótko po konflikcie Revan zaczął odzyskiwać wspomnienia związane z Imperatorem. Postanowił wyruszyć na misję, aby pokonać go. Niestety, został przez niego uwięziony, a przywódca Sithów karmił się jego Mocą. W czasie tego ubezwłasnowolnienia Imperator najechał Republikę i doprowadził do Wielkiej Wojny Galaktycznej. Ostatecznie Revan został uwolniony przez oddział połączonych sił Jedi i żołnierzy Republiki. Po tym udał się na Foundry, stację kosmiczną, którą stworzyła wspomniana już rasa Rakatan. Chciał tam zbudować armię droidów, które będą zdolne do pokonania Imperium Sithów. Mimo wszystko został pokonany przez oddział wysłany przez Imperatora. W wyniku pojedynku jego Jasna Strona umiera, ale Ciemna pozostała przy życiu. Tak na nowo narodził się Lord Sith.

Odrodzony, silniejszy Revan, postanowił raz na zawsze rozprawić się z Imperium, jednak by to zrobić, musiał oczyścić siły dowódcze Republiki i Imperium. W międzyczasie Imperator prawie pokonany w walce wycofał się na Yavin 4, aby odzyskać siły. Revan powołał nowy zakon Revanitów, który był swoistym kultem wiernym swojemu liderowi. Składali się na niego zarówno członkowie Republiki, jak i Imperium. Jego nową wielką misją stało się stworzenie Nieskończonej Armii. Plan się nie powiódł. Revan zdołał się w końcu scalić z Jasną Stroną Mocy. Jego działania doprowadziły do pokonania Sithów. To zakończyło misję zniszczenia Imperatora i pozwoliło mu połączyć się z Mocą.

Bardzo bogata historia Revana to idealny materiał na kilka części cyklu. Spokojnie można byłoby z tego zrobić serial składający z pięciu lub sześciu sezonów. Opowieść o Revanie to coś, co zdecydowanie warto pokazać, szczególnie tym fanom, którzy skupiają się tylko na filmach i serialach z uniwersum. Jego przyjaźń i konflikt z Malakiem, zwrot w kierunku Ciemnej Strony Mocy, relacja z Bastilą czy późniejsza walka z Imperatorem to doskonałe wątki. Mogłyby w pełni wybrzmieć, nieograniczone metrażem kinowego widowiska. Co ciekawe, Revan na ekranie miał już pojawić się w jednym z odcinków serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów (wraz z Darthem Banem) jako doradca Syna, potężnego użytkownika Ciemnej Strony Mocy. Ostatecznie usunięto ich na prośbę George'a Lucasa, ponieważ wizja ta była sprzeczna z poglądem twórcy na temat Mocy. Lucas uważał, że Lordowie Sith istniejący poza śmiercią i poza Mocą nie zgadzają się z jego założeniami.

Nie zmienia to faktu, że Revan to postać, która sama w sobie fascynuje. Ekranowa produkcja mogłaby zagłębić się w jego charakter. Jedi i Lord Sith w jednym, zdrajca i bohater, przyjaciel i wróg – tymi wszystkimi określeniami można go opisać. To tylko udowadnia, że ma bardzo złożony rys psychologiczny. W uniwersum Star Wars nie było postaci, która miałaby tak silny związek zarówno z Jasną, jak i Ciemną Stroną Mocy. Scenarzyści – do roboty! Dajcie nam Revana na ekranie.