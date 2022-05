Nadchodzące gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen. 8 produkcji, na które warto czekać

Nadchodzące lata zapowiadają się naprawdę ekscytująco dla graczy i miłośników Gwiezdnych Wojen. Na ten moment wiemy aż o ośmiu zapowiedzianych i bardzo różnorodnych produkcjach.

Pierwsza gra na podstawie Gwiezdnych Wojen pojawiła się w roku 1982 na urządzeniach Intellivision i Atari 2600. Star Wars: The Empire Strikes Back była adaptacją filmu wydanego dwa lata wcześniej. Choć od czasu jej premiery minęło już 40 lat, to takie gry nadal powstają. Są rozbudowane i zróżnicowane bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Równie interesująco zapowiadają się też te tytuły, które dopiero trafią na rynek. Aktualnie wiemy o ośmiu takich produkcjach i w tym tekście przybliżymy Wam najważniejsze informacje na ich temat.

Star Wars: Hunters

O tym projekcie na ten moment wiemy zdecydowanie najwięcej. Został zapowiedziany w lutym 2021 roku na jednej z prezentacji Nintendo Direct, a niedługo później do sieci trafiły pierwsze szczegóły na jego temat. Będzie to nastawiona na rozgrywkę w sieci gra akcji, w której gracze staną do walki na zamkniętych arenach. W Star Wars: Hunters nie zabraknie różnorodnych postaci i specjalnych zdolności, które będą mogły przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Premiera na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS ma odbyć się jeszcze w tym roku, choć dokładny termin nie został podany.

Star Wars Jedi: Upadły zakon 2 / Star Wars Jedi: Survivor

Wielu uważa Star Wars Jedi: Upadły zakon za jedną z najlepszych gier singleplayer w świecie Gwiezdnych Wojen, a wyniki sprzedażowe były bardzo zadowalające dla wydawcy. Zapowiedź kontynuacji wydawała się jedynie kwestią czasu. Po paru miesiącach plotek, przecieków i spekulacji doczekaliśmy się wreszcie oficjalnego potwierdzenia i... to wszystko. Nieoficjalnie mówi się, że sequel trafi na rynek z podtytułem Survivor, a głównym bohaterem w dalszym ciągu będzie znany z poprzedniczki Cal Kestis, czyli młody Jedi, który uszedł z życiem z masakry po Rozkazie 66.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic swego czasu zebrało fantastyczne recenzje. Nie da się jednak ukryć, że czas robi swoje. Gdy odpalamy tę produkcję dziś, doskonale widzimy, że ma ona na karku już 19 lat. To zaś sprawia, że dla wielu młodszych odbiorców może okazać się całkowicie nieprzystępna. Na szczęście wiemy już, że w przyszłości będziemy mogli przeżyć tę przygodę na nowo, w gruntownie ulepszonej i uwspółcześnionej wersji. Studio Aspyr pracuje nad pełnoprawnym remakiem, który za jakiś czas ma pojawić się na PlayStation 5, a w późniejszym terminie również na pecetach.

FPS od studia Respawn Entertainment

Deweloperzy z Respawn Entertainment stworzyli nie tylko Upadły zakon, ale też i świetną serię pierwszoosobowych strzelanek zatytułowaną Titanfall, która w umiejętny sposób łączyła walkę przy pomocy broni palnej, spektakularny system poruszania się oraz wielkie mechy. Tym bardziej cieszy wiadomość, że to właśnie ta ekipa twórców zajmie się przygotowaniem niezatytułowanej, tajemniczej gry FPS w uniwersum Star Wars. O projekcie niestety nie wiemy aktualnie nic... poza nazwiskiem reżysera. Jest nim Peter Hirschmann, który w przeszłości pracował m.in. nad starszymi Battlefrontami i cyklem Medal of Honor.

Strategia od Bit Reactor i Respawn Entertainment

Ostatnim z ujawnionych projektów Respawn Entertainment jest strategia tworzona we współpracy z nowo założonym studiem Bit Reactor. Na jego czele stanął Greg Foertsch, dawniej związany z Firaxis Games i odpowiedzialny między innymi za serię XCOM. Czy jest to wskazówka dotycząca tego, jakiej formy rozgrywki możemy się spodziewać? Czas pokaże.

Star Wars: Eclipse

Jeśli w Gwiezdnych Wojnach brakuje Wam mroku, to zdecydowanie powinniście mieć oko na Star Wars: Eclipse, czyli nadchodzące dzieło studia Quantic Dream, autorów między innymi Heavy Rain, Beyond: Dwie Dusze czy Detroit: Become Human. Debiutancki zwiastun zapowiada, że gra stworzy wyjątkową atmosferę, choć na weryfikację tego będziemy musieli długo czekać, bo produkcja znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i nie wiadomo, kiedy zostanie ukończona.

Niezatytułowana gra od Massive Entertainment

Massive Entertainment, szwedzkie studio znajdujące się w rękach Ubisoftu, pracuje nad grą z otwartym światem. Funkcję dyrektora kreatywnego objął Julian Gerighty, a prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, określił ten tytuł mianem "początku dłuższej współpracy z Disneyem i Lucasfilm Games, co sugeruje, że może być to część większej serii.

Niezatytułowana gra od Skydance New Media

Amy Hennig swego czasu pracowała nad gwiezdnowojennym Project Ragtag, ale gra ostatecznie została anulowana. Teraz po latach otrzymała ponowną szansę stworzenia gry Star Wars, tym razem wraz z nowym zespołem ze Skydance New Media. Jak na razie ograniczono się jedynie do stwierdzenia, że będzie to przygodowa gra akcji z oryginalną historią prezentowaną w kinowy sposób, a na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Nie chcecie czekać i już teraz macie ochotę na dobre produkcje na podstawie Gwiezdnych Wojen? W takim razie zerknijcie na poniższe zestawienie zawierające najlepsze gry Star Wars według ocen zebranych przez serwis Metacritic.