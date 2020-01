David Bradley: Nie chciałem być znany jedynie jako facet z Harry'ego Pottera [WYWIAD]

Jako osobę, która została oszukana przez Starków. Jego zadaniem jest dobrze ożenić wszystkie swoje dzieci, a ma ich od groma. Od tego zależy jego status społeczny. Musi utrzymać dobre imię rodu. I nagle zostaje zdradzony przez Roba Starka. Może przez to stracić szacunek w oczach innych rodów, a jak wiemy szacunek jest bardzo ważny w tym świecie. Bez niego można stracić wpływy, a w świecie Martina można nawet stracić życie. Moim zdaniem Frey nie miał innego wyjścia. Musiał ukarać ludzi, którzy publicznie go znieważyli. Wysłać w świat sygnał, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Dlatego nie uważam, że jest on jakimś szaleńcem czy czarnym charakterem. On walczy o przeżycie.

No to jak go postrzegałeś?

Aktorstwo nie było twoim pierwszym wyborem.

Miałem kiedyś prawdziwą pracę, byłem inżynierem w fabryce (śmiech). Wykonywałem ten zawód przez 8 lat, ale jeśli mogę być z tobą szczerzy, to nie byłem w nim zbyt dobry. Byłem do bani. Dawała mi jednak stałe źródło dochodu, więc za bardzo nie mogłem na nią narzekać. Mnóstwo ludzi na świecie wykonuje prace, których nie lubią, tylko po to, by się utrzymać. Nie ma w tym nic złego.

To kiedy postanowiłeś się przebranżowić?

Zacząłem uczęszczać do teatru amatorskiego, by wprowadzić do swojego życia jakieś urozmaicenie. Nie chciałem popaść w rutynę: praca, pub, dom. Potrzebowałem czegoś nowego. Ale nie spodziewałem się, że będzie to coś, z czego będę się utrzymywać do końca życia. To miała być tylko odskocznia.

Co zmieniło twoje zdanie?

Jeden z nauczycieli zaproponował, że pomoże mi się dostać do szkoły teatralnej. Wiedziałem we mnie potencjał. Twierdził, że nadaję się na aktora zawodowego. Uwierzyłem mu. Nie byłem przekonany do tego pomysłu, ale postanowiłem zaryzykować. Wywodziłem się z londyńskiej rodziny robotniczej. Tu nikt nie porywał się z motyką na słońce. Nie wyłamywał się. Dlatego moja decyzja została przyjęta z wielkim zdziwieniem i sceptycyzmem.