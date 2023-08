Kino wyścigowe - rozrywka nie tylko dla fanów prędkości

Reklama

Auta towarzyszą nam już od ponad stu lat. Czy wiecie, że pierwszy wyścig samochodowy odbył się w 1894 roku? Od tego czasu sport ten mocno ewoluował, a kino zaczęło sięgać po towarzyszące mu emocje. Dzięki temu dostajemy wiele filmów o wyścigach.

Motyw wyścigów samochodowych od lat jest bardzo popularny w popkulturze, a gatunków filmowych, które dotykają tej tematyki, jest równie dużo, co samych formuł – od dokumentów, przez filmy akcji, aż po animacje kierowane do najmłodszych. A już 10 sierpnia w Polsce zadebiutuje Gran Turismo, które łączy cechy biografii i growej adaptacji.

Jednym z pierwszych filmów fabularnych poświęconych wyścigom samochodowym był The Crowd Roars w reżyserii Howarda Hawksa. Produkcja z 1932 roku przedstawia historię rajdowca Joe Greera (James Cagney), biorącego udział w jednych z największych zawodów na świecie, czyli Indianapolis 500. Główny bohater ma brata Eddiego (Eric Linden), który również chce zostać kierowcą, jednak Joe próbuje chronić go przed bym brutalnym światem. Film skupia się na rywalizacji, rodzeństwie i ryzyku związanym z wyścigami samochodowymi. Innym docenionym dziełem z motywem aut jest Grand Prix z 1966 roku w reżyserii Johna Frankenheimera. To dramat sportowy, w którym dwóch kierowców Formuły 1 – w głównych rolach James Garner oraz Yves Montand – zmaga się z przeciwnościami, jakie zgotował im los.

Kino wyścigowe nie musi ograniczać się do zamkniętego toru. Jeśli dodamy do niego dużo akcji oraz komedii, powstanie film taki jak Wyścig armatniej kuli, czyli zwariowana komedia Hala Needhama z 1981 roku. Opowiada ona o ekscytującym, nielegalnym wyścigu samochodowym, który rozciąga się przez całe Stany Zjednoczone. Uczestnicy – wśród nich znajdują się różne postacie o ekscentrycznych osobowościach – korzystają ze wszelkich dostępnych środków, aby pokonać konkurencję i wygrać. Oczywiście nie można pominąć gwiazdorskiej obsady. Na ekranie zobaczymy takie sławy jak: Burt Reynolds, Roger Moore, Peter Fonda czy Jackie Chan. Idealna opcja dla miłośników szybkich aut i absurdalnego humoru.

Mówiąc o szybkich samochodach oraz dużej ilości akcji, nie można pominąć jednej z najbardziej znanych serii filmowych – Szybkich i wściekłych. Co prawda nowsze części mocno odbiegają fabularnie od pierwszych odsłon, które skupiały się na nielegalnych wyścigach. Mimo to dwie pierwsze to świetne kino wyścigowe z wątkami kryminalnymi. A wisienką na torcie jest trzecia odsłona, czyli Szybcy i wściekli: Tokio Drift. Kto po seansie nie miał ochoty polatać bokiem po parkingu i usiąść za kierownicą tej charakterystycznej pomarańczowej Toyoty Supry lub srebrnego Nissana Skyline?

Szybka jazda na ekranie nie musi być rozrywką tylko dla starszych. Powstało wiele filmów i seriali dla najmłodszych. Przykładów jest naprawdę sporo, np. serial Odlotowe Wyścigi czy seria Hot Wheels. Jednak zdecydowanie najlepszą animacją są Auta z 2006 roku. To wyjątkowy obraz, który przyniósł nam w pełni spersonalizowane, mówiące samochody – różnych generacji i marek. Film jest uroczy, zabawny i pełen akcji. Jednocześnie potrafi skłonić do głębokich przemyśleń, a nawet wzruszeń. Fabuła skupia się na Zygzaku McQueenie, pewnym siebie samochodzie wyścigowym, który marzy o zdobyciu prestiżowego Złotego Tłoka. Przez niespodziewane wydarzenia trafia do zaniedbanego miasteczka o nazwie Chłodnica górska, gdzie spotyka szereg kolorowych postaci. Pomagają mu one odkryć, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o wygraną. To nie tylko film o rajdach – to prawdziwa opowieść o odkrywaniu siebie, przyjaźni i znalezieniu swojego miejsca w świecie. Jego uniwersalne przesłanie dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych, a humor i akcja, utrzymane na wysokim poziomie, zachęcają do powtórnych seansów. Auta powinny być na liście każdego fana animacji i wyścigów. Wzruszające, ekscytujące i pełne serca. Prawdziwa perełka wśród dzieł animowanych!

Na koniec zostawiłem najświeższy z tego zestawienia i – według wielu – jeden z najlepszych filmów o rajdach samochodowych. WyścigWyścig to zrealizowana w 2013 roku produkcja biograficzna, wyreżyserowana przez znanego twórcę – Rona Howarda. Polecam nie tylko miłośnikom sportów motorowych, ale również tym, którzy cenią sobie dobrą kinematografię i znakomite, autentyczne wątki. Wyścig opowiada prawdziwą historię rywalizacji pomiędzy dwoma kierowcami Formuły 1 – Jamesem Huntem i Nikim Laudą, podczas sezonu w 1976 roku. Film jest oszałamiająco zrealizowany, oferuje widzom ekscytującej sceny wyścigów, które prawie dają poczucie bycia za kierownicą. Prędkość, dreszcz emocji, ryzyko – wszystko to jest tutaj doskonale oddane. W każdej scenie widzimy kontrast pomiędzy brytyjskim playboyem Huntem (Chris Hemsworth) a metodycznym i skupionym na detalach Austriakiem – Laudą (Daniel Brühl). Ich rywalizacja na torze jest intensywna – zupełnie jak różnice w ich osobowościach. Obraz ten jest prawdziwym kinowym triumfem, łączącym dramat i prędkość. To film, który nie tylko przyspiesza bicie serca, ale również skłania do refleksji. Bez względu na to, czy jesteś fanem wyścigów, czy nie – ta produkcja zasługuje na to, by ją zobaczyć.

Kino wyścigowe to potężny silnik napędowy dla tych, którzy szukają emocji, szybkości, ryzyka, ale też głębokich relacji, walki i determinacji. Na przestrzeni lat ewoluowało, dostarczając dzieła zdobywające serca wielu widzów, niezależnie od ich zainteresowań. To, co łączy wszystkie te filmy, to miłość do samochodów. Miłość, która łączy pokolenia! Przez te wszystkie lata kina na całym świecie zapewniły nam wiele godzin ekscytującej rozrywki – i nie ma wątpliwości, że w przyszłości dadzą nam ich jeszcze więcej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami szybkich samochodów, czy nie, filmy o wyścigach mają w sobie coś, co przyciąga nas jak magnes – tę niesamowitą mieszankę prędkości i adrenaliny. To właśnie ona powoduje, że nie możemy oderwać od nich wzroku.