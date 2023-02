Program TV na weekend 3-5.02: King's Man: Pierwsza misja, Matki równoległe, Dwanaście małp

King's Man: Pierwsza misja, Matki równoległe i Najemnik to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć To: Rozdział 2, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Snajpera, Cienką czerwoną linię i Dwanaście małp. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Maria Antonina – sez. 1, odc. 3

21:00

CANAL+ Premium

Królewska rodzina odpoczywa w Fontainebleau. Maria Antonina poznaje plany madame du Barry, która szuka narzeczonej dla księcia Prowansji. Urodzenie następcy tronu staje się palącą kwestią.

Zobacz także:

Valide – sez. 2, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Babylon Berlin – sez. 4, odc. 9 – 10 - 20:10 (HBO)

Prawi Gemstonowie – sez. 1, odc. 9; sez. 2, odc. 1 - od 21:40 (HBO3)

SOBOTA:

Sherlock – sez. 1, odc. 1 – 3

20:00

HBO3

Sherlock Holmes był zawsze człowiekiem nowoczesnym - to świat wokół niego się starzał. Teraz słynny detektyw wraca do formy: jest bystry, twardy, osadzony we współczesnym świecie, ma trudny charakter i jest niebezpieczny. Sherlock umie rozpoznać programistę po krawacie, a pilota linii lotniczych po kciukach. Ma chłodny, analityczny umysł. Zarabia na życie - próbując także uniknąć nudy, która często mu doskwiera - rozwiązując zagadki kryminalne. Watson i Holmes bardzo się od siebie różnią, ale i doskonale się dopełniają. Intelekt Sherlocka wiele zyskuje w połączeniu z pragmatyzmem Watsona.

Zobacz także:

Stargirl - sez. 3, odc. 3 - 19:15 (HBO3)

Valide – sez. 2, odc. 5 – 9 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Obława – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Sierpień 2004 roku. W Londynie zostaje odnalezione ciało młodej kobiety, 22-letniej francuskiej studentki Amélie Delagrange. Sprawę bada policjant śledczy Colin Sutton (Martin Clunes). Niestety, ma on trudności z odnalezieniem jakichkolwiek znaczących śladów na miejscu zbrodni oraz ustaleniem motywu działania sprawcy. Ponieważ w okolicy w ostatnim czasie dochodziło do ataków na młode kobiety, a nawet morderstw, wszystkie te przypadki zostają przeanalizowane. Okazuje się, że ta sama osoba mogła w lutym 2003 roku zabić Marshę McDonnell. Odtąd dla błyskotliwego i nieustępliwego Suttona staje się jasne, że poszukuje seryjnego mordercy. Serial zainspirowany prawdziwym policyjnym śledztwem.

Zobacz także:

Grantchester – sez. 1, odc. 4 – 19:30 (Epic Drama)

Julia – sez. 1, odc. 5 – 21:00 (HBO3)

The Last of Us – sez. 1, odc. 4 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)