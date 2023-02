M.Night Shyamalan: Zawsze kręciły mnie mroczne historie [WYWIAD VIDEO]

Co inspiruje reżysera M. Night Shyamalan i co robiłby gdyby nie by reżyserem? Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z naszej rozmowy z tym ciekawym twórcą.

Do kin w całej Polsce trafił właśnie nowy horror w reżyserii M. Night Shyamalan, twórcy takich hitów jak nominowany do Oscara Szósty zmysł, Niezniszczalny czy Split. Jego nowa produkcja zatytułowana Pukając do drzwi została oparta na powieści autorstwa Paula G. Tremblaya pod tytułem Chatka na krańcu świata. Z okazji premiery spotkaliśmy się z reżyserem by porozmawiać o początkach jego pracy, tym skąd bierze inspiracje do swoich mrocznych opowieści, tym jak zachowałby się będąc na miejscu swoich bohaterów oraz o planach na przyszłość

Zapraszamy was do obejrzenia naszego wywiadu:

Pukając do drzwi - o czym jest film?

Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

W obsadzie są Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui i Rupert Grint. M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) i Ashwin Rajan (Servant, Glass) są producentami. Natomiast producentami wykonawczymi są Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos oraz Ashley Fox.