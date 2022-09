Program TV na weekend 9-11.09: Ostatniej nocy w Soho, Sama przeciw wszystkim, Logan

W ten weekend warto obejrzeć premierę telewizyjną Ostatniej nocy w Soho. Na uwagę zasługują filmy Logan, Sama przeciw wszystkim, Mad Max: Na drodze gniewu i Twój na zawsze. Nie można zapomnieć również o nowym serialu Minuta ciszy. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Minuta ciszy – sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Mietek Zasada (Robert Więckiewicz), emerytowany listonosz z prowincjonalnego miasteczka, dowiaduje się, że jego przyjaciel Czesław Major (Mieczysław Zbrojewicz) popełnił samobójstwo. Do tego właściciel jedynego w okolicy zakładu pogrzebowego odmawia zajęcia się jego pochówkiem. Wydarzenia te odmieniają spokojne życie Mietka. Zakłada on własną firmę, która ma zapewnić Czesławowi godne pożegnanie. Tym samym podejmuje nierówną walkę z lokalnym potentatem Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki). Nieświadomy przeszkód i absurdów funeralnego biznesu balansować na granicy przepisów prawa i moralnych zasad. Odkrywa miejscowe układy i tajemnice skrywane latami przez mieszkańców niewielkiej społeczności. Wspierają go niepełnosprawna żona (Aleksandra Konieczna) i córka Majora (Karolina Bruchnicka).

Zobacz także:

Idealne życie – sez. 2, odc. 1 – 3 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Rozmowy z przyjaciółmi – sez. 1, odc. 11 -12 - 20:10 (HBO)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 5 – 20:40 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Idealne życie – sez. 2, odc. 4 – 6

20:00

CANAL+ Seriale

Nic bardziej mylnego. Maria właśnie podpisała 25-letnią hipotekę na zakup domu. Miała plan, aby zamieszkać w nim z narzeczonym, a później wspólnymi dziećmi. Jednak gdy przyszło do podpisania umowy, narzeczony zwiał a dziewczyna została z olbrzymim długiem i pustym domem. W ramach odwetu za odejście narzeczonego Maria ląduje na jedną noc w łóżku niepełnosprawnego umysłowo ogrodnika Gary'ego. Tymczasem jej siostra Cris bierze pigułki antykoncepcyjne za plecami swojego męża, który chce aby ich rodzina się powiększyła. Trzecia siostra, Esther, ma niespełnione marzenia o karierze malarki.

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 1, odc. 13 - 17:25 (HBO3)

Opowieść podręcznej – sez. 3, odc. 1 – 13 – 19:10 (HBO3)

Portland Tower – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:00 (Cinemax)

NIEDZIELA:

Co robimy w ukryciu - sez. 4, odc. 3 – 4

22:05

HBO3

Kolejna seria perypetii wampirów, które od setek lat mieszkają w pobliżu Nowego Jorku. Gdy krwiopijcy wracają na Staten Island, odkrywają, że ich posiadłość znajduje się na skraju całkowitej ruiny. Niestety, nie mają pieniędzy na remont. Wiecznie poszukujący miłości Nandor w końcu może czuć się zadowolony. Nadja realizuje swoje marzenie o otworzeniu najgorętszego wampirzego klubu nocnego w okolicy. Laszlo próbuje tak wychować Baby Colina, by nie stał się wampirem energetycznym.

Zobacz także:

Zatoka – sez. 2, odc. 2 – 20:10 (ale kino+)

Ród smoka – sez. 1, odc. 4 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)