Indiana Jones 5 - jest zwiastun! Harrison Ford jako słynny archeolog po raz ostatni

materiały prasowe

Nowa część Indiany Jonesa wyczekiwana jest przez fanów, bo po raz kolejny zobaczymy Harrisona Forda w roli najsłynniejszego archeologa na świecie. Tym razem za kamerą stoi James Mangold, który przejął serię od Stevena Spielberga. Wciąż za to nie wiele wiadomo na temat fabuły widowiska, ale wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun widowiska, który odsłania nieco więcej kart. Zobaczyliśmy nie tylko kilka scen z odmłodzonym Fordem, ale mamy też pełny tytuł widowiska: Indiana Jones and the Dial of Destiny.

W obsadzie zobaczymy ponownie Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge jako jego córkę chrzestną, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa w roli przyjaciela Indy'ego i Madsa Mikkelsena. Zwiastun zaprezentowano podczas 2022 Comic Con Experience w Brazylii. Być może w najbliższym czasie doczekamy się nowych plakatów oraz informacji o fabule filmu.

Indiana Jones 5 - zwiastun filmu

Indiana Jones 5 - plakat i zdjęcia

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Zobacz także:

Indiana Jones and the Dial of Destiny - premiera filmu 30 czerwca 2023 roku w kinach.