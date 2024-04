Gladiator 2 - opis zwiastuna. Arcybrutalne sceny, Mescal z zaskakującą (?) rolą, bitwa statków w Koloseum!

materiały prasowe

Gladiator 2 na dobre rozkręca swoją kampanię promocyjną. W trakcie zakończonego wczoraj CinemaConu zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Ridleya Scotta. Choć nie został on później zamieszczony w sieci, internauci mają już okazję zapoznać się z licznymi opisami trailera. Wynika z nich, że nadchodzące dzieło może być jeszcze brutalniejsze niż pierwsza część, postać Paula Mescala ma zaskakującą rolę w opowieści, a rzymskie Koloseum napełni się wodą, co sugeruje sekwencje z bitwami statków.

Lucjusz jako gladiator

Amerykańskie portale popkulturowe mają pewien problem z bohaterem Mescala. Wielokrotnie potwierdzono, że aktor wcieli się na ekranie w Lucjusza, syna Lucilli i zarazem bratanka cesarza Kommodusa. W zwiastunie produkcji jest on natomiast ukazany jako gladiator, który w Koloseum walczy z szarżującym na niego na nosorożcu przeciwnikiem, stadem agresywnych pawianów i postacią Pedro Pascala.

Wygląda na to, że Lucjusz po utracie kontaktu ze swoją matką zrzekł się przywilejów, a starcia na gladiatorskiej arenie dają jego życiu sens. Protagonista został przedstawiony w materiale w sposób, który budzi wyraźne skojarzenia ze znanym z pierwszej części Maximusem. Zdają się to potwierdzać wypowiedziane przez niego słowa:

Pamiętam ten dzień. Nigdy tego nie zapomniałem. Dzień, w którym niewolnik mógł zemścić się na cesarzu. Niewolnik może wymierzyć sprawiedliwość na arenie.

W jednej z sekwencji zwiastuna Koloseum zostaje zalane wodą - żadna z oglądających osób nie ma wątpliwości, że był to wstęp do bitwy morskiej (bądź jej inscenizacji).

Antywojenny charakter postaci Pedro Pascala

Ze zwiastuna dowiadujemy się, że wpływowa wcześniej w Rzymie postać Pascala nie chce już dłużej posyłać młodych mężczyzn na wojnę, w której mogą stracić swoje życie. Ten fakt doprowadza do tego, że bohater staje się gladiatorem.

Postać Denzela Washingtona chce podpalić Rzym

W materiale pojawia się także Denzel Washington. Jego postać wydaje się wykorzystywać Mescala do własnych celów i wywołania w mieście powstania. W pewnym momencie trailera stwierdza on:

Jedyną zasadą obowiązującą w Rzymie jest prawo najsilniejszego. (...) Rzym musi upaść. Wystarczy go tylko trochę popchnąć.

Dwóch cesarzy władających Rzymem przepełnia szaleństwo

Samym Cesarstwem Rzymskim rządzą wspólnie Geta i Karakalla, w których wcielają się Fred Hechinger i Joseph Quinn. W zwiastunie widzimy ich z pomalowanymi twarzami; odbiorcy trailera w ich zachowaniu widzą sporo nawiązań do szaleństwa ogarniającego umysł Kommodusa w pierwszej części.

"Ten film będzie bardziej niezwykły niż pierwsza część"

W sieci pojawia się także wniosek, co do którego wszyscy oglądający są zgodni: Gladiator 2 będzie jeszcze brutalniejszy niż film z 2000 roku. Widać też pasję, którą Scott i obsada włożyli w powstanie produkcji; sam reżyser w dołączonej do zwiastuna wiadomości powiedział:

Ten film będzie chyba nawet bardziej niezwykły niż pierwsza część.

Gladiator 2 ma wejść na ekrany kin 22 listopada.