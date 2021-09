Anders Thomas Jensen o filmie Jeźdźcy sprawiedliwości [WYWIAD WIDEO]

Jeźdźcy sprawiedliwości to najnowsza produkcja duńskiego reżysera Andersa Thomasa Jensena. Udało nam się wirtualnie z nim spotkać.

Jeźdźcy sprawiedliwości już na ekranach kin. Z tej okazji nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z reżyserem Andersem Thomasem Jensenem. Filmowiec opowiada o swoim arcyciekawym filmie, w którym ponownie Mads Mikkelsen tworzy bardzo dobrą rolę. Obejrzyjcie koniecznie!

Andrew Thomas Jensen - wywiad

Jeźdźcy Sprawiedliwości - o czym film?

Bohaterem filmu jest żołnierz Markus, który zostaje wysłany na misję do Afganistanu. Jednak musi wrócić do domu, aby zająć się nastoletnią córką, po tym jak jego żona ginie w katastrofie pociągu. Wkrótce Markus spotyka człowieka, który ocalał z tego wypadku. Ten daje mu dowód, że był to zamach. Razem z Markusem organizują ekipę, która planuje zemstę na tytułowym gangu odpowiedzialnym za ten akt terroryzmu.

W obsadzie znajdują się między innymi Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann i Nicolas Bro.