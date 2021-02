Manish Dayal o serialu Rezydenci: Covid mocno nam namieszał na planie [WYWIAD]

Na kanale Fox możecie oglądać serial medyczny Rezydencji w którym jedną z głównych ról gra Manish Dayal. Spotkaliśmy się wirtualnie z aktorem by porozmawiać o tym jak Covid wpłyną na pracę na planie oraz co czeka naszych bohaterów w nowym sezonie.

DAWID MUSZYŃSKI: Wszystkie serialne medyczne w tym sezonie uwzględniły w swoich historia pandemię i Covida. W jaki sposób został on wpleciony w fabułę Rezydentów?

MANISH DAYAL: Od pierwszych minut nawiązujemy do pandemii jaka spowiła świat. Widzowie zobaczą pierwszego pacjenta dotkniętego tym wirusem u nas w szpitalu oraz jak szybko Covid 19 penetrował budynek zarażając coraz więcej osób. I to nie tylko pacjentów, ale także personel medyczny. Później mamy przeskok czasowy gdy już wszyscy wiedzą jak z wirusem należy się obchodzić i jak należy z nim postępować. Jest to też czas, gdy istnieje już skuteczna szczepionka, więc wiemy jak się przed nim chronić. Niestety, dla Devona którego gram będzie ten ratunek przyjdzie za późno. Ktoś z jego rodziny, nie chcę powiedzieć kto, zarazi się tym wirusem i umrze, co bardzo mocno na niego wpłynie. Zmieni całe jego podejście nie tylko do medycyny, ale i świata.

To znaczy?

Wcześniej Devon był skupiony na pomaganiu ludziom i rozwijaniu się. Nie zastanawiał się nad tym jaka jest różnica pomiędzy prywatną, a państwową służbą zdrowia. Był trochę ignorantem w tym temacie.

I co się zmieniło?

Ta bliska osoba, o której nie chcę dużo mówić, trafiła do państwowego szpitala i nie dostała odpowiedniej pomocy medycznej. I to nie przez wzgląd etniczny czy materialny. Po prostu szpitale państwowe były przepełnione bo musiały przejmować każdego przez co lekarze nie mogli poświęcić tyle uwagi pacjentom ile było wymagane. I nagle gdy przez to straciła życie osoba bardzo bliska Devonowi, zaczął to dostrzegać. Wewnętrznie buntuje się też przeciwko takim ogromnym podziałom. Że leczyć się, a co za tym idzie żyć, mogą tylko ludzie majętni.

Jeśli dobrze zrozumiałem to wasz serialowy szpital też w pewnym momencie stanie się szpitalem państwowym.

Za dużo wiesz! (śmiech). Ale to prawda. To będzie punkt zwrotny w życiu mojego bohatera.

W sumie to kolejny zwrot, bo mam wrażenie, co sezon on przeżywa jakąś przemianę.

To prawda i to jest w nim moim zdaniem takie ciekawe. Jest to człowiek, który dojrzewa i na naszych oczach dorasta. Jak mówiłem, kiedyś nie uważał, że każdej osobie należy się równy dostęp do usług medycznych niezależnie od statutu finansowego. Teraz przejrzał na oczy i widzi, że to bardzo ważne.

foto. materiały prasowe

Przeszedłeś długą drogę.

To prawda. W pierwszym był to nieopierzony rezydent, który zaczyna swoją pierwszą samodzielną pracę w szpitalu. W sezonie 4 jest to już doświadczony człowiek, który potrafi podejmować samodzielnie decyzje. Potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność. Bardzo się cieszę, że mogłem tę ewolucję pokazać ze wszystkimi blaskami i cieniami jego osobowości.

A Devon odnajdzie się w szpitalu publicznym?

Widzę, że nie dajesz za wygraną (śmiech). Będzie to dla niego bardzo ciężki czas. Jak wspominałem w państwowej służbie zdrowia nastawienie jest, by obsłużyć jak największą liczę pacjentów. Devon będzie z tym walczył uważając, że każdemu pacjentowi należy poświęcić tyle czasu ile on wymaga. Jak nie trudno się domyślić to będzie tworzyło wiele konfliktów, bo nie jest to wykonalne. Może w idealnym świecie, ale nie w tym którym obecnie żyjemy.

Zastanawiam się, czy po tylu latach grania w serialu medycznym twoje spojrzenie na ten zawód i ludzi go uprawiających uległ jakoś zmianie?

Diametralnie. Zwłaszcza, że przypadki medyczne, które występują w naszym serialu są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Jedno czego na pewno się nauczyłem to to, że lekarze są zwykłymi ludźmi, którzy także popełniają błędy. Nie są nieomylni. Wydaje mi się, że bardzo często o tym zapominamy i oczekujemy od nich rzeczy niemożliwych. Ta odpowiedzialność bardzo obciąża ich psychicznie co też negatywnie wpływa na ich prace.

A jak pandemia wpłynęła na waszą pracę na planie?

Pracujemy wszyscy w wielkim reżymie. I tak naprawdę codziennie dostajemy jakieś nowe wytyczne mające usprawnić naszą prace. Zacznijmy od tego, że są nam robione testy dwa razy w tygodniu. Wszyscy na planie noszą maseczki. Zdejmujemy je tylko w momencie, gdy dana scena jest kręcona. Nie spotykamy się między zdjęciami w większych grupach. Generalnie staramy się wszyscy izolować, by nie zagrozić produkcji. Na samym początku pracy każdy z nas odbył rozmowę ze specjalistą, który objaśnił nam dokładnie czym jest ten wirus, jak się przed nich chronić i jak bardzo istotne jest to, by się stosować do procedur.