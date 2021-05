Mo Zhang: nie obawiam się, że nowe technologie zastąpią chodzenie do kina [WYWIAD]

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty nawiązał współpracę z marką technologiczną OPPO. O wydarzeniu, ale też wpływie technologii na kino, porozmawialiśmy z Mo Zhang, Brand Manager OPPO w Polsce.

W ramach współpracy OPPO objęło patronatem sekcję Pokazów Galowych oraz Nagrodę Publiczności. Na platformie Nowe Horyzonty VOD powstanie również specjalna selekcja filmów wpisujących się w konwencję odkrywania własnej drogi, radości tworzenia, przekraczania granic. W ramach najnowszej edycji festiwalu Nowe Horyzonty firma OPPO zorganizuje również konkurs dla entuzjastów filmów smartfonowych kręconych za pośrednictwem urządzeń z linii Reno5.

Postanowiliśmy zatem zapytać Mo Zhang, Brand Manager OPPO w Polsce, nie tylko o zasady konkursu, ale także o niespodzianki podczas samego festiwalu oraz sprawy związane z kinem i technologią. Nie mamy przecież wątpliwości, że nowinki techniczne znacząco wpływają na sposób tworzenia, ale też konsumowania treści.

Michał Kujawiński: Skąd pomysł, żeby nawiązać współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Nowe Horyzonty?

Mo Zhang: Festiwal Nowe Horyzonty słynie z wykraczania poza granice konwencjonalnego kina. Od zawsze jest wyznacznikiem trendów w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych. Z kolei OPPO blisko do środka wyrazu, jakim jest wideo. Mocno rozwijamy te funkcje w naszych smartfonach, a ambasadorzy poszczególnych modeli to tuzy światowego kina jak Leonardo DiCaprio, czy Eddie Redmayne. Współpracowaliśmy także jako marka z Hansem Zimmerem czy Warnerem Herzogiem. Jeśli motto kampanii to „Film Your Story”, jak to ma miejsce w przypadku naszej serii Reno5, to pomysł, by nawiązać współpracę z Festiwalem, przyszedł nam do głowy w chwilę.

Właśnie, hasło Państwa firmy jest także tytułem konkursu prowadzonego przy okazji festiwalu. Czy mogłaby Pani powiedzieć nieco więcej na ten temat i zdradzić, kto może spróbować swoich sił.

Pomysł na konkurs „Film Your Story” powstał, bo w OPPO wspieramy osoby kreatywne i odważne, które chcą podążać własnymi ścieżkami, a to spójne z wartościami festiwalu. Nasza nowa seria OPPO Reno5 ma szereg funkcji kreatywnego nagrywania, wspólnie z Festiwalem postanowiliśmy zachęcić więc młodych, pomysłowych twórców do działania. Ich zadaniem jest nakręcenie własnej historii, zgodnie z hasłem kampanii, właśnie za pomocą smartfona. Od razu zaznaczę, że konkurs jest skierowany nie tylko do fanów kina i nowych technologii, ale do każdego, kto chce opowiedzieć swoją historię za pomocą krótkiego filmu. Liczy się pomysł i otwarta głowa!

A jest o co walczyć. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł, a jego film będzie mieć swoją premierę w trakcie Gali Zamknięcia 21. MFF Nowe Horyzonty. To już ostatni dzwonek, bo zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja. W pierwszym etapie trzeba podzielić się z nami pomysłem na film. Forma jest całkowicie dowolna, może to być krótki opis, dłuższy scenariusz, prezentacja, krótki film video, skrypt lub storyboard. Z początkiem czerwca autorzy 15 najlepszych pomysłów otrzymają na własność smartfony OPPO Reno5 5G, którymi będą musieli wprowadzić swoje koncepcje w życie, a stąd już krótka droga do wielkiego kina!

Źródło: OPPO

Technologia w szerokim rozumieniu tego pojęcia odgrywa znaczącą rolę we współczesnym kinie. Jak jeszcze może zmienić to, co widzowie oglądają na dużym ekranie?

Występuję jako przedstawicielka marki technologicznej, nie wypada mi prognozować na temat przyszłość sztuki (śmiech). Ale można powiedzieć krótko o tym, co dzieje się już dziś, dzięki smartfonom i dostępowi do internetu: praktycznie każdy może być twórcą. Mam tu na myśli nie tylko tworzenie materiałów do mediów społecznościowych i na YouTube’a czy relacjonowanie różnych wydarzeń, ale też tworzenie sztuki i wyrażanie siebie. Nowoczesne smartfony coraz częściej są wyposażone w kamery i kreatywne funkcje video, które dają twórcom zupełnie nowe możliwości wyrazu. Teraz, jak nigdy dotąd, każdy, kto ma pomysł, ma szansę na zaistnienie oraz stworzenie i zaprezentowanie swojej twórczości szerokiej publiczności.

Z kolei kino, jakie znamy dziś, według wielu opinii także będzie się zmieniać, np. za sprawą technologii 5G, która wpłynie nie tylko na nie, ale i na inne dziedziny naszego życia. Telefon działający w oparciu o tę technologię ma szansę stać się centrum rozrywki. Ultraszybka transmisja danych sprawi, że standardem będzie oglądanie filmów w superwysokiej jakości na urządzeniach przenośnych w dowolnym miejscu na świecie. Rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości da nam też przestrzeń, w której widz może być w samym centrum akcji, a nawet stać się jej bohaterem. Znamy już formaty, w których widz samodzielnie decyduje o losach bohaterów. Dziś ich realizacja jest nieco „kwadratowa”, ale można sobie wyobrazić, że przy nieograniczonej komunikacji i wykorzystaniu nowych technologii może stać się dużo bardziej immersyjna.

Czy możemy w przyszłości oczekiwać filmów pełnometrażowych nakręconych komórkami?

Przede wszystkim nie mówimy o przyszłości. Już teraz znani twórcy sięgają po smartfony do tworzenia filmów. O ile w ich przypadku to bardziej przecieranie nowych szlaków czy zabawa formą, o tyle młodzi twórcy coraz częściej zaczynają swoje filmowe przygody właśnie od smartfonów. Mają je cały czas pod ręką, korzystają z nich na co dzień, dzięki nim mogą też realizować swoje pasje i pomysły. Poza tym w kinie od zawsze liczyły się historie. Do nagrania dobrego jakościowo materiału nie jest już potrzebny duży budżet, studio filmowe czy ciężarówka pełna drogiego sprzętu obsługiwanego przez zespół ludzi. Wystarczy jeden smartfon wyposażony w funkcję video i aplikacja do montażu. Myślę, że wraz z nowym pokoleniem filmy kręcone w ten sposób będę coraz częściej gościć na naszych ekranach, a nawet w repertuarach kin.

Fot. Oppo/Nowe Horyzonty

Wracając jeszcze do konkursu, ale będąc ciągle przy temacie technologii - pojawia się informacja o stworzeniu wideo za pomocą opcji kreatywnego nagrywania. Czy mogłaby Pani wyjaśnić laikowi, na czym to polega?

Dziś praktycznie każdy smartfon może nagrywać filmy i każdy może rozpocząć swoją przygodę z tą dziedziną. Zwłaszcza że nowoczesne urządzenia – jak np. nasz OPPO Reno5 5G – dają możliwość nadrobienia braków sprzętowych i pozwalają się skupić na warsztacie: kadrach, ujęciach, ekspozycji historii. Mówił o tym podczas naszego webinaru Pat Haul – młody polski twórca. Dla rozpoczęcia zabawy drogie kamery czy aparaty są nawet zbędnym balastem, przytłaczającym mnogością funkcji. To, co wyróżnia smartfony stworzone do filmowania, to właśnie funkcje wspierające kreatywność, które pozwalają tworzyć unikalne materiały przy niskim progu wejścia.

Podam konkretny przykład oparty na funkcji, której użycie jest warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia do naszego konkursu: Dual-View Video umożliwia jednoczesne kręcenie filmu przednią i tylną kamerą, co pozwala na kreatywną zabawę obrazem i formą samego video. Dodatkowo z funkcji można korzystać na różne sposoby, np. płynnie łączyć ujęcie wybranej scenerii z ujęciem autoportretu, umieszczając je w jednym kadrze, na ekranie przedzielonym na pół (pionowo i poziomo). Można także umieścić na głównym obrazie okienko w kształcie kwadratu lub koła, w którym znajdzie się np. osoba komentująca film. Możliwości jest wiele. Twórcę ogranicza jedynie wyobraźnia.

Czy jakieś atrakcje czekają na uczestników festiwalu od strony OPPO? Będzie możliwość przetestowania sprzętu we własnych rękach?

Wspólnie z organizatorami mamy kilka ciekawych pomysłów i nie możemy jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów. Teraz mogę jednak powiedzieć, że na pewno w czerwcu w ramach nowo utworzonej platformy Nowe Horyzonty VOD powstanie specjalna selekcja filmów POWERED BY OPPO. Będą to oryginalne i wciągające historie, które zaskoczą widzów nie tylko treścią, ale i formą. Będą mówić o przełamywaniu własnych barier, o odwadze i niezłomności w podążaniu za pasją. Na samym festiwalu na pewno zadbamy o wsparcie technologiczne całego wydarzenia i o wyjątkowe atrakcje dla jego uczestników. Już niedługo na pewno o nich poinformujemy!

fot. materiały promocyjne

Nie da się uciec od tego tematu, więc muszę zapytać o wpływ pandemii koronawirusa na myślenie o technologii. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne urządzenia znacznie ułatwiły i wciąż ułatwiają nam życie w warunkach pandemicznych.

Pandemia mocno przyspieszyła rozwój mobilnej rozrywki. Filmy mają swoje premiery już nie tylko w kinach, ale też na różnych nośnikach, bez czekania. Dzięki temu każdy z nas ma dostęp do ogromnych zasobów filmowych i może się nimi cieszyć na własnym ekranie wtedy, kiedy tylko zechce. Myślę, że nowe technologie znacząco zyskały w oczach wielu użytkowników, chociażby przez fakt, że ułatwiły nam znoszenie pandemii. Ja sama dzięki nim utrzymywałam stały kontakt z bliskimi mi osobami. Nie obawiałabym się też, że nowe technologie zastąpią chodzenia do kina. Pozwala ono na zupełnie inne doświadczenie i sama nie mogę się doczekać, kiedy w końcu wybiorę się na jakiś film. Technologie natomiast pomogą twórcom dotrzeć ze swoimi filmowymi historiami do szerokiej publiczności, a samym widzom zapewnią nowe i angażujące doświadczenia.

Jakie jeszcze działania blisko filmu może podjąć firma OPPO?

Video to obecnie najpopularniejszy format. Wszystkie badania i trendy pokazują, że do niego należy najbliższa przyszłość. Dlatego OPPO będzie mocno skupiać się na rozwijaniu tej technologii i udostępnianiu użytkownikom nowych możliwości jej kreowania i konsumowania. Na początku tego roku nakręciliśmy smartfonami z serii Reno4 teledysk do singla zatytułowanego „Nowy Rok, nowy ja” autorstwa Tego Typa Mesa i Gverilli. Z kolei smartfon OPPO Find X3 Pro został wykorzystany do nagrania ważnych serii filmów ukazującej piękno zagrożonych gatunków. Projekt został zrealizowany we współpracy z National Geographic i renomowanym fotografem dzikiej przyrody, Joelem Sartore w ramach kampanii „Endangered Colour” („Zagrożony kolor”). Obecnie w Polsce organizujemy konkurs „Film Your Story” wspólnie z festiwalem Nowe Horyzonty, na którym odbędzie się premiera filmu nakręconego w całości smartfonem OPPO Reno5 5G. Jak widać, OPPO lubi działać blisko filmu i na pewno czeka nas jeszcze dużo wspólnych, filmowych wrażeń.