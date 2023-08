Program TV na weekend 11-13.08: Królowa wojownik, Apollo 13, Tańczący z wilkami

Reklama

Królowa wojownik, Plan na miłość, Maskarada i Detektyw Marlowe to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Apollo 13, Tańczący z wilkami, Bogowie ulicy i Sama przeciw wszystkim. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

U kresu – sez. 1, odc. 1 – 5

21:00

CANAL+ Premium

Nora (Golshifteh Farahani) zarabia, jeżdżąc taksówką. Jest rozwiedziona i tonie w długach. Do tego zmaga się z uzależnieniem od amfetaminy. Śpi w samochodzie, by zaoszczędzić na wynajem mieszkania i utrzymanie córki. Gdy jej brat Ben (Vincent Heneine) rozbija auto, kobieta postanawia mu pomóc w zrealizowaniu dochodowego zlecenia. Nadchodząca noc okaże się najgorszą w jej i tak niełatwym dotąd życiu.

Zobacz także:

UFO – sez. 2, odc. 1 – 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Pani Davis – sez. 1, odc. 3 - 4 - 20:10 (HBO)

Interview – sez. 3, odc. 9 - 10 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Rodzina Soprano – sez. 1, odc. 1 – 9 – 21:00 (HBO3)

SOBOTA:

UFO – sez. 2, odc. 7 – 12

20:00

CANAL+ Seriale

Niegdyś sceptyczny naukowiec Didier Mathure (Melvil Poupaud) teraz jest pewny istnienia UFO. Podróżuje po całej Francji w poszukiwaniu śladów latającego spodka. Szczęście się do niego uśmiecha, kiedy dochodzi do dziwnego zjawiska w elektrowni jądrowej. Nietypowe zdarzenie zdaje się potwierdzać istnienie kosmitów. Didler i zespół GEPAN znów wracają do gry.

Zobacz także:

Miasto na wzgórzu – sez. 3, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

Wataha – sez. 2, odc. 5 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Szczęściarz Hank – sez. 1, odc. 5

21:00

HBO3

To opowieść o kryzysie wieku średniego, której akcja rozgrywa się w Railton College, opowiedziana z perspektywy głównego bohatera, Williama Henry'ego Devereaux Jr..

Zobacz także:

I nie było już nikogo – odc. 1 – 21:30 (Epic Drama)

W 80 dni dookoła świata - sez. 1, odc. 5 - 6 – 21:35 (TVP1)