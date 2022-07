Program TV na weekend 15-17.07: Dom Gucci, Infiltracja, Sully

Dom Gucci, Marzec '68, Lux Aeterna i Zabić bin Ladena: Operacja "Geronimo" to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Infiltracja, Sully, Niemożliwe i Droga do zatracenia. Na uwagę zasługuje także serial Ridley Road. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?