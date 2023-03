Program TV na weekend 3-5.03.2023: Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Logan: Wolverine

Nieznośny ciężar wielkiego talentu oraz Inni ludzie to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć klasyki takie jak Dobry, zły i brzydki, Dawno temu w Ameryce czy Martwe zło. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Maria Antonina – sez. 1, odc. 7

21:00

CANAL+ Premium

Królowa w końcu spodziewa się długo wyczekiwanego dziecka. Radość Marii Antoniny i Ludwika psują jednak paszkwile, które pojawiają się w całym zamku. Ich autor zarzuca Marii Anotninie niewierność, kwestionując tym samym ojcostwo króla i prawo jej potomka do dziedziczenia tronu. Wzburzony monarcha zleca przeprowadzenie śledztwa. Chce za wszelką cenę znaleźć zdrajcę. Wersal zostaje zamknięty, komnaty przeszukane, a mieszkańcy - poddani przesłuchaniom.

SOBOTA:

Crossfire – sez. 1, odc. 3 – 4

20:00

CANAL+ Seriale

Świat Jo Cross zamienia się w piekło, kiedy podczas pobytu w luksusowym hiszpańskim hotelu rozlegają się strzały. Niewinni wczasowicze i personel kompleksu wypoczynkowego, w ułamku sekundy, zostają zmuszeni do podjęcia decyzji dotyczących życia lub śmierci w konfrontacji z przestępcami.

NIEDZIELA:

Granica zbrodni - sez. 2, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Prowadząca przez Alpy górzysta granica pomiędzy Niemcami a Austrią znowu staje się areną mrocznych wydarzeń. Choć para detektywów, Austriak Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) i niemiecka inspektor Ellie Stocker (Julia Jentsch), jeszcze nie do końca doszła do siebie po tragicznych wydarzeniach towarzyszących ostatniemu śledztwu, teraz ponownie angażuje się w trudne dochodzenie. Gdy pojawiają się ciała kolejnych zamordowanych kobiet, staje się jasne, że w okolicy działa seryjny zabójca. W ustaleniu personaliów psychopaty o pseudonimie Xandi Ellie i Gedeonowi ma pomóc młoda detektyw Yela Antic (Franziska von Harsdorf).

The Last of Us – sez. 1, odc. 8 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)