Program TV na weekend 3-5.09: Na skraju jutra, Grindhouse: Death Proof, Portret kobiety w ogniu

Na skraju jutra, Grindhouse: Death Proof, Portret kobiety w ogniu, Och, życie! i Manchester by the Sea to najciekawsze filmowe propozycje tego weekendu. Obfituje on również w superbohaterskie produkcje takie jak Deadpool, Kapitan Marvel, Aquaman, Człowiek ze stali czy Watchmen. Strażnicy. Na uwagę zasługują seriale Receptura i Baptiste. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Zasada przyjemności – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Przy plaży w Odessie zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety. Tego samego dnia policjanci dokonują makabrycznego odkrycia w bagażniku porzuconego samochodu. Dochodzenie w tych sprawach prowadzą śledczy z Polski, Ukrainy i Czech.

Zobacz także:

Szpital New Amsterdam – sez. 1, odc. 16 – 19:15 (FOX)

Snowfall – sez. 4, odc. 9 – 20:10 (HBO)

Połączenie oczekujące – sez. 1, odc. 2 – 20:45 (CANAL+ Premium)

Paris Police 1900 – sez. 1, odc. 4 – 21:00 (CANAL+ Premium)

Wikingowie – sez. 1, odc. 1 – 4 – 21:00 (Polsat Seriale)

Dave – sez. 2, odc. 9 – 21:35 (HBO3)

SOBOTA:

Terapia – sez.4, odc. 1 – 12

20:00

HBO3

W nowej odsłonie serii w roli terapeutki występuje Uzo Aduba, która portretuje doktor Brooke Taylor. Akcja rozgrywa się we współczesnym Los Angeles. Produkcja porusza temat pandemii oraz aktualne społeczne i kulturalne kwestie. Doktor Taylor musi też mierzyć się z własnymi problemami.

Zobacz także:

Wikingowie – sez. 1, odc. 5 – 6 – 23:00 (Polsat Seriale)

NIEDZIELA:

Receptura – sez. 1, odc. 1

21:30

TVN

Zosia i Tomek muszą wykonać wspólnie studencki projekt. Dzięki temu zyskują szansę, by bliżej się poznać. Wkrótce młoda kobieta odkrywa, że jest w ciąży, a ojciec dziecka to Andrzej, jej partner, który został w rodzinnym mieście. Właśnie miała się z nim rozstać. Zosia wraca do domu, by przekazać wszystkim wieści. Tradycyjnie największe wsparcie otrzymuje od ukochanej babci Kazimiery. Staruszka zdradza wnuczce pewną tajemnicę - na strychu Żakowskich jest ukryty dziennik prababki dziewczyny, Marii Kielicz.

Baptiste – sez. 2, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Węgry. Podczas rodzinnego wyjazdu w tajemniczych okolicznościach znikają mąż i dwaj synowie ambasador Wielkiej Brytanii, Emmy Chambers (Fiona Shaw). Odnalezienia zaginionych podejmuje się emerytowany detektyw Julian Baptiste (Tchéky Karyo). Śledztwo się komplikuje, gdy sprawa nabiera międzynarodowego rozgłosu. Odtąd Baptiste musi lawirować między natrętnymi dziennikarzami a węgierskimi przedstawicielami prawa. Gdy detektyw znajduje ciało pierwszej z zaginionych osób, gra staje się jeszcze bardziej niebezpieczna.

Zobacz także:

Ojciec chrzestny Harlemu – sez. 1, odc. 1 – 2 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Witamy na odludziu – odc. 8 (ost.) – 21:50 (HBO3)

Wikingowie – sez. 1, odc. 7 – 8 – 23:00 (Polsat Seriale)

The Walking Dead – sez. 11, odc. 3 - 3:30 (poniedziałek) (FOX)