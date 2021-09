Alexander Skarsgård - Tarzan z wojenną przeszłością skończył 45 lat

Pochodzący ze szwajcarskiej rodziny artystów Alexander Skarsgard wielokrotnie udowodnił, że potrafi zawstydzić znanych braci – nie tylko swoim wyglądem. Miłośnik podróży, swetrów oraz dużych psów przeżył niejedną przygodę, również poza planem filmowym. 25 sierpnia 2021 roku aktor obchodził 45. urodziny.

„Nigdy nie planowałem być aktorem jak mój ojciec” – twierdzi syn Stellana Skarsgårda. Urodzony 25 sierpnia 1976 roku w Sztokholmskiej dzielnicy Vällingby Alexander Skarsgård jest najstarszym z sześciorga dzieci artysty oraz jego byłej żony, lekarki o imieniu My. Dwóch jego braci, Bill i Gustaf, również wystąpili na dużym ekranie. Sam, Valter, Eija oraz dwójka przybranego rodzeństwa Ossiana i Kolbjorna jak na razie starają się go unikać. Od najmłodszych lat otoczony kochającą rodziną, Alexander chętnie dzieli się wspomnieniami ze szczęśliwego dzieciństwa. Przez nietypowe zachowanie ojca, który ''zawsze chodził nago z kieliszkiem czerwonego wina w ręku'', nabrał dystansu do kontrowersyjnego tematu nagości, niejednokrotnie podkreślając ten fakt w swojej karierze. Często organizowane w domu przyjęcia w towarzystwie gości z artystycznego środowiska oraz przyglądanie się ojcu w pracy pozwoliły mu na lepsze poznanie swojej przyszłości.

Alexander jako pierwszy poszedł w ślady ojca, otrzymując debiutancką rolę chłopca, Kallego Nubba, w szwedzkim dramacie Ake i jego świat w wieku zaledwie 8 lat. Kiedy kilka lat później odczuł skutki sławy za sprawą premiery filmu The Dog That Smiled, w którym zagrał głównego bohatera Jojjo, postanowił przerwać swoją karierę. ''Nie mogłem poradzić sobie z rozpoznawalnością, czytaniem o sobie w czasopismach ani oglądaniem, jak ludzie rozmawiają w telewizji o tym, kim jestem, ponieważ sam nie miałem o tym pojęcia. To sprawiło, że byłem bardzo niepewny siebie. Więc zrezygnowałem i przez resztę moich nastoletnich lat oddaliłem się od aktorstwa''.

Alexander Skarsgaard w The Dog That Smiled / fot. materiały prasowe

Po zasłużonym odpoczynku od mediów wstąpił do szwedzkiego wojska na 15 miesięcy, gdzie w wieku 19 lat dołączył do jednostki antyterrorystycznej. ''Dla mnie było to tylko osobiste wyzwanie. Jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem, ale było ciężko'' – przyznał. Jak się później okazało, doświadczenie to pomogło mu na planie znanego miniserialu HBO Generation Kill: Czas wojny z 2008 roku, w którym wystąpił w kluczowej roli sierżanta Brada ''Icemana'' Colberta. „Moje ćwiczenia były bardzo podobne do tych, które przechodzili chłopaki. Bardzo pomocne było dla mnie przejście przez to wszystko w wojsku''. Ponadto kolejne okazje na wykorzystanie doświadczeń pojawiły się na planie wielu filmów wojennych, w tym Ostatniego zrzutu z 2006 roku z aktorem w roli porucznika Jurgena Vollera oraz Battleship: Bitwa o Ziemię z 2012 roku, w którym Skarsgård tym razem stał się komandorem Stonem Hopperem.

Kończąc służbę wojskową w 1996 roku, przeprowadził się do Anglii, gdzie wraz z kolegą studiował anglistykę na Leeds Metropolian University. Tym samym raz na zawsze porzucił swoje wcześniejsze marzenia o zostaniu architektem lub politologiem. Studencki styl życia oraz ryzyko związane z dzieleniem łazienki z obcym narkomanem w piwnicy, nie przeszkodziło mu w intensywnym imprezowaniu z kolegami. ''Mieszkaliśmy w tej piwnicy bez ogrzewania, spaliśmy w śpiworach i dzieliliśmy łazienkę z dilerem narkotyków, który z jakiegoś powodu miał obsesję na punkcie królowej Szwecji''.

Musiało minąć pół roku na uczelni, aby przekonał się, że to jednak aktorstwo jest mu przeznaczone. W związku z tym przeniósł się do Leeds Beckett University, po czym przeprowadził się do Nowego Jorku, aby po roku ukończyć szkolę teatralną w Marymount Manhattan College. Do Leeds powrócił dopiero w 2011 roku, otrzymując stopień honorowy doktora sztuki.

Po powrocie do rodzinnego kraju w 1999 roku wystarczyło mu 10 odcinków serialu Vita lögner, aby po prawie 10-letniej przerwie na nowo odzyskał popularność. Aktor wystąpił w wielu szwedzkich dramatach oraz komedii Zoolander z 2001 roku, której zawdzięcza swój amerykański debiut aktorski. Postać Meekusa pojawiła się w jego karierze przypadkiem, kiedy podczas wakacji postanowił wziąć udział w castingu do filmu. W 2002 roku zagrał Mickiego w filmie Podryw na psa. Nominacja do szwedzkiej nagrody filmowej Złoty Żuk w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego to niejedyny sukces artysty. Od czasu premiery filmu pięciokrotnie został okrzyknięty najseksowniejszym mężczyzną w Szwecji.

Alexander Skarsgaard w Zoolander / fot. materiały prasowe

Niedługo po otrzymaniu tego tytułu aktor udowodnił, że potrafi zaskoczyć zarówno swoim wyglądem, jak i skrywanym jak dotąd talentem reżyserskim. W 2003 roku wraz z przyjacielem Bjornem Larsonem stworzył film krótkometrażowy To Kill A Child, za który otrzymał dwie statuetki na festiwalu filmowym w Odense. Trzy lata później Larson wyreżyserował kontrowersyjny film Zabij swoich ukochanych. Alexander odbiegł od oczekiwań swojej dotychczasowej publiczność, kiedy ubrany w szpilki i w pełnym makijażu wystąpił w nim w roli Geerta. ''Dla mnie, z perspektywy twórczej, udusiłbym się, gdybym grał ciągle to samo. Chcę wyzwań. Chcę usiąść z reżyserem i powiedzieć: Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale to będzie ekscytujące. To przerażające, ale naprawdę ekscytujące, więc zróbmy to!”. Wiele lat później udowodnił swoje słowa, przychodząc ubrany jako drag queen na premierę filmu Wyznania nastolatki.

W 2008 roku początkowo starał się o rolę Billa Comptona z serialu HBO Czysta krew, jednak to wampir Eric Northman pozwolił mu rozwinąć karierę na skalę światową. Twórca Alan Ball dostrzegł w nim szczególną cechę, która przyczyniła się do pozytywnego odbioru widzów: ''Kiedy przyszedł czas na obsadzenie Erica, pomyślałem o nim. Ma niesamowite oczy. Ze względu na ich kolor (są niesamowicie zielonkawo-niebieskie) jest w stanie zrobić z nimi to, co powoduje, że zarówno traci skupienie, jak i pozostaje całkowicie skupiony''. Po odniesionym sukcesie zdobył również uznanie Lady Gagi, u której wystąpił w klipie do piosenki Paparazzi.

Poza odniesieniami do swojej rodziny Alexander Skarsgard zdradza niewiele o swoim życiu prywatnym. To Stellan Skarsgard potwierdził związek syna z aktorką oraz amerykańską modelką Kate Bosworth. Para poznała się na planie filmu Nędzne psy. Po związku, który rozpadł się w po dwóch latach, aktor był widziany między innymi u boku Elizabeth Olsen oraz Rihanny, jednak żaden z jego licznych związków do tej pory nie przetrwał.

Skarsgård powiedział; ''Nie sądzę, aby moim celem w aktorstwie było konkurowanie z moim ojcem". Po raz pierwszy współpracował ze Stellanem nad animacją sci-fi Metropia. Jego ojciec podkładał głos Ralphowi Parkerowi, a on Stefanowi. Na tym nie skończyła się rodzinna przygoda, gdyż duet pojawił się dwa lata później w Melancholii. Głośny film Larsa Von Triera był pierwszą z wielu produkcji Alexandra Skarsgård, która pojawiła się na dużym ekranie.

fot. Netflix

Pod koniec 2013 roku wziął udział w akcji charytatywnej Walking with the Wounded na rzecz rannych żołnierzy. Wraz z aktorem Dominikiem Westem oraz księciem Harrym przeżył niezwykłą przygodę na Antarktydzie, która zakończyła się dramatycznym wyścigiem na ponad 300 km. Aktor udowodnił, że potrafi być bohaterem nie tylko na ekranie. Po powrocie starał się o rolę Thora z kultowych komiksów Marvela, jednak szybko okazało się, że to Tarzan. Król dżungli jest dla niego idealny. Przygotowując się do roli władcy małp, poświęcił 4 miesiące na intensywne treningi. Przydały mu się również do roli Perry'ego Wrighta, w którego wcielił się w serialu HBO Wielkie kłamstewka u boku Nicole Kidman i Reese Witherspoon. Pierwszy raz wygrał statuetki (Złoty Glob i Emmy) w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. Został również wyróżniony na gali Critic's Choice Television oraz przez amerykańską gildię aktorów filmowych. W 2021 roku wcielił się w Nathana Linda w Godzilla vs. Kong.

''Moim zdaniem prawdziwy artysta jest gotów czasami ponieść porażkę, ponieważ jeśli nie jesteś wystarczająco odważny, aby podążać za instynktem, to nigdy nie będzie dobrze.'' Wiele wskazuje na to, że przed aktorem jeszcze wiele wyzwań...