Program TV na weekend 3-5.12: Godzilla vs. Kong, Na wodach północy, Dwanaście małp

W ten weekend na telewidzów czekają interesujące premiery filmów takich jak Godzilla vs. Kong i Listy do M 4. Na uwagę zasługują seriale takie jak Na wodach północy z Colinem Farrellem i Jackiem O'Connellem oraz Truciciele z Salisbury. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?