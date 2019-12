Weekend w telewizji: 20-22.12.2019

Avengers: Koniec gry, Witajcie w Marwen i Bajecznie bogaci Azjaci to najciekawsze premiery telewizyjne tego przedświątecznego weekendu. Z kolei fani Star Wars mają okazję przypomnieć sobie dwa pierwsze filmy z nowej trylogii przed pójściem do kina na Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Szukając Alaski – sez. 1, odc. 8 (ost.)

19:15

HBO

Literacki oryginał opowiada historię Milesa Haltera który zapisuje się do szkoły z internatem, aby uzyskać głębszą perspektywę życia. Tam zakochuje się w tytułowej dziewczynie, Alasce Young. Jednak po jej nieoczekiwanej śmierci stara się odkryć prawdę stojącą za tą tragedią i nadać jej sens.

Zobacz także:

Wataha – sez. 3, odc. 3 - 20:10 (HBO)

Castle Rock – sez. 2, odc. 2 - 21:10 (HBO)

Pokój 104 – sez. 3, odc. 12 (ost.) - 21:30 (HBO3)

Gra pozorów – sez.1, odc. 5 – 6 - 22:00 (CANAL+ Seriale)

SOBOTA:

Polityka – odc. 1 – 2

21:00

CANAL+

Spokój na wsi zaburza nieoczekiwana informacja. Jadwiga została premierem. Prezes natychmiast udziela jej instrukcji, tłumacząc, jak powinna wypełniać swoje obowiązki. Jednocześnie sztab doradców rozpoczyna pracę nad jej wizerunkiem - twarzą dobrej zmiany. Tadeusz, mąż nowej premier, usiłuje dostosować się do nowych okoliczności. Arek, ekscentryczny student Szkoły Prawdy, chociaż nie posiada wymaganych kwalifikacji, otrzymuje stanowisko szefa gabinetu politycznego MON. Czeka go pierwsze zadanie - wejście do Centrum Kontrwywiadu NATO.

Zobacz więcej:

Dorwać małego – sez.2, odc. 5 - 20:00 (Cinemax)

Opowieść podręcznej – sez. 3, odc. 8 - 13 – 20:00 (HBO3)

Niedorozwiedzeni – sez. 1, odc. 1 – 5 – 20:30 (Comedy Central)

Pisarze. Serial na krótko – odc. 5 – 20:45 (CANAL+)

Idealne życie – sez. 1, odc. 5 – 6 - 21:00 (CANAL+ Seriale)

Mr. Robot – sez. 4, odc. 9 - 22:00 (CANAL+ Seriale)

Narcos – sez.1, odc. 9 – 10 - 22:10 (Stopklatka TV)

NIEDZIELA:

Pisarze. Serial na krótko – odc. 6

20:45

CANAL+

Pisarze. Serial na krótko to krótkometrażowa seria składająca się z kilkuminutowych odcinków, w których Maciej Stuhr i Magdalena Cielecka odgrywają postaci i sytuacje napisane specjalnie dla nich przez wybitnych pisarzy i innych artystów. Autorzy nie mieli żadnych ograniczeń w doborze tematu czy stylistyki. W związku z tym poszczególne odsłony mają miejsce w różnorodnych lokalizacjach i będą dotyczyć zarówno zjawisk społecznych i relacji między ludźmi, jak i polityki, obyczajów czy kultury. Każda z nich będzie sygnowana nazwiskiem autora.

Zobacz także:

Dlaczego kobiety zabijają – sez.1, odc. 5 – 6 - 20:00 (CANAL+)

Alex. Brudny glina – sez.2, odc. 3 – 4 - 20:10 (ale kino+)

Polityka – odc. 3 – 4 – 21:00 (CANAL+)

Mr. Robot – sez. 4, odc. 10 - 22:00 (CANAL+ Seriale)