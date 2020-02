Batman: The Animated Series - kultowy serial doczeka się komiksowej kontynuacji

Batman to kultowy serial animowany z lat 90., który przez fanów uznawany jest za jeden z najlepszych w historii tej postaci. Teraz wydany zostanie komiks Batman: The Adventure Continues, który będzie kontynuacją wydarzeń z tej produkcji. Za scenariusz odpowiadać będą producenci animacji, Paul Dini i Alan Burnett. Za rysunki odpowiedzialny będzie Ty Templeton.

Rysownik na potrzeby nowej obrazkowej historii stworzy zupełnie nowe postacie, których wygląd nawiązywał będzie do stylu Bruce'a Timma. W pierwszym numerze Batman zmierzy się z gigantycznym robotem, który włamuje się do Wayne Enterprises. Seria pokaże nam wciąż młodego Robina oraz jeszcze nie podstarzałego Wayne'a. Portal Ew.com zaprezentował zdjęcia z komiksu, który do księgarń w Stanach Zjednoczonych zawita 6 maja. W kwietniu pojawią się wydania cyfrowe.

Batman: The Adventure Continues