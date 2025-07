Taniec z Gwiazdami: to oni wystąpią w kolejnej edycji. Kto jeszcze może pojawić się na parkiecie?

Ewa Minge (projektantka mody): Swoją przygodę z modą i luksusowym wzornictwem przemysłowym rozpoczęła w latach 90. Swoje autorskie kolekcje ubrań prezentowała na najważniejszych pokazach na całym świecie. W jej kreacjach prezentowały się publicznie takie osobowości jak Kelly Rowland, Cheryl Cole, Paris Hilton, La Toya Jackson, Ivana Trump czy Adriana Karembeu. Widzowie znają ją między innymi z roli jurorki w programie Polsatu „Supermodelka Plus Size” i „Make me over. Wielka zmiana” w Polsat Cafe.